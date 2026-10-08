Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
cm grafica obaretin 2026
Emanuele Tramacere
Traduit par

Obaretin à CM : « À Lorient en rêvant de la sélection. Ne sous-estimez pas la Ligue 1. À l’AC Milan, j’avais l’impression de rêver. Conte et Allegri sont différents, mais ils m’ont formé »

Lorient
SSC Naples
Milan AC
Italie
N. Obaretin
Ligue 1
FEATURES
Opinion

Le défenseur italien prêté à Lorient nous a raconté sa carrière, ses expériences avec Naples et l’AC Milan, mais aussi son choix de rejoindre la Ligue 1 pour tenter d’exploser.

Nosa Edward Obaretin a fait un choix courageux pour sa très jeune carrière. Le défenseur né en 2003 a choisi cet été de quitter Naples pour partir à l’étranger pour la première fois de sa vie, à Lorient en Ligue 1, avec un objectif clair en tête : enfin réussir à éclore, dans un championnat formateur surtout pour des joueurs comme lui.

Dans l’interview accordée en exclusivité à Goal Italia et Calciomercato, l’ancien joueur de Naples et de l’AC Milan notamment, avec un passé en prêt en Serie B dans de nombreux clubs comme Bari, Trente et Empoli, a voulu raconter son parcours, son envie d’émerger, ce qu’il a appris sous la direction d’Antonio Conte et de Massimiliano Allegri, ainsi que les exemples des grands joueurs auxquels il s’est mesuré comme Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, mais aussi Rrhamani et les défenseurs centraux de l’Italie. Et justement, l’Italie reste là en toile de fond, un rêve que la Ligue 1 pourrait l’aider à poursuivre.


Nous remercions le département international de la Ligue de Football Professionnel pour sa disponibilité

  • Le choix de Lorient

    Commençons par le choix fait cet été qui t’a amené ici à Lorient : qu’est-ce qui t’a convaincu dans le projet ? Y a-t-il eu quelqu’un en particulier qui t’a parlé et convaincu de vivre cette première expérience à l’étranger ?
    « Alors, tout d’abord, le projet m’a plu tout de suite, quand j’ai parlé avec le directeur sportif et qu’il m’a justement poussé à venir ici. Ensuite, il y a l’aspect personnel, parce que je voulais tenter une expérience à l’étranger. Deuxièmement, j’aime le fait qu’ici, ils ont tout de suite été clairs avec moi. J’aime le fait que la Ligue 1 soit un championnat où jouent beaucoup de jeunes, et notre équipe aussi est une équipe pleine de jeunes.


    Tu arrives en France après trois saisons comme professionnel, tout de même passées à travers l’Italie. Qu’est-ce que tu penses avoir appris de ces expériences, avec quel objectif personnel arrives-tu, et qu’apportes-tu ici à Lorient ?

    « Assurément, dans toutes ces expériences que j’ai faites en prêt, j’ai appris beaucoup de choses de tous les différents entraîneurs que j’ai eus. J’arrive ici toujours avec l’envie de m’améliorer, de donner le maximum pour l’équipe. C’est sûrement un championnat difficile, ce n’est pas facile, chaque match est compliqué et je donnerai toujours le maximum et je me mettrai à la disposition de l’équipe.


    Avant la trêve, tes débuts sont arrivés. Quelle a été la première chose qui t’a marqué sur le terrain et en dehors ?

    C’était très, très beau, j’étais très content de mes débuts, ce qui m’a marqué, c’est l’intensité qu’il y a sur le terrain, l’intensité du jeu. Ensuite, les stades... je dois être sincère, moi je venais de Serie B, donc disons que les stades ici, en comparaison, sont plus pleins, il y a beaucoup plus de monde, ils sont plus grands. Donc ça m’a fait une belle impression et je suis content. Maintenant, je me remets au travail, puisque nous préparons le match contre le Paris FC.

  • THEO HERNANDEZ, RRHAMANI ET SERGIO RAMOS LES EXEMPLES

    Défenseur central ou latéral ? Où vois-tu ton avenir ? Par le passé, tu as déclaré que tu apprenais de Theo Hernandez comment jouer au poste de latéral, mais ces dernières années tu as davantage joué dans l’axe. Quel exemple a-t-il été pour toi à ce moment-là, et y en a-t-il eu d’autres auprès desquels tu as appris à jouer comme défenseur central ?

    En ce moment, j’occupe le poste de défenseur gauche dans une défense à trois et aujourd’hui, c’est davantage dans ce rôle que je me vois. Bien sûr, avoir joué à l’AC Milan et avoir vu Theo Hernandez de près a été une très belle expérience : j’ai vu et appris beaucoup de choses de lui. En revanche, comme défenseur central, par exemple à Naples, le fait de jouer aussi avec Rrhamani m’a beaucoup aidé, il me donnait toujours des conseils et j’ai beaucoup appris de lui aussi. Même pendant le stage cet été, j’ai toujours essayé de prendre le plus d’informations possible de tous les défenseurs centraux. Rrahmani sous-estimé ? Pour moi, c’est certainement un excellent défenseur.


    Objectif de la saison ? Quel type de défenseur es-tu et y a-t-il un joueur qui t’inspire ?

    Évidemment, faire le plus d’apparitions possible et, si le but arrive, tant mieux. Comme défenseur, j’aime être agressif, mais j’aime aussi jouer avec le ballon et justement j’aime, enfin selon moi je devrais encore un peu m’améliorer, attaquer le but peut-être sur les corners. Quand j’étais un peu plus jeune et qu’il évoluait au plus haut niveau, je regardais toujours Sergio Ramos. Pour moi, c’est un défenseur très fort, j’essayais toujours d’apprendre le plus possible de lui, même simplement en le regardant évidemment à la télévision, pendant les matches de Ligue des champions du Real, parce que pour moi c’était un défenseur très fort.

  • LA LIGUE 1 SOUS-ESTIMÉE

    En Italie, on connaît surtout la Ligue 1 pour la présence de grands talents, mais aussi pour sa grande intensité physique. Confirmez-vous cette impression ou y a-t-il autre chose ?

    Selon moi, la Ligue 1 est un championnat très sous-estimé, parce qu’il y a énormément de talents. Évidemment, c’est un championnat très, très physique et le rythme est très élevé, mais les gens ont tendance à le sous-estimer, peut-être parce qu’on peut penser qu’« il n’y a que le PSG » ou seulement les 3-4 meilleures équipes. Mais en réalité, chaque match est difficile ici, parce que toutes les équipes sont bien organisées et ont des joueurs très forts, très physiques, donc on ne peut sous-estimer aucun match.


    Ces dernières saisons, des défenseurs de très haut niveau ont aussi quitté la Ligue 1 pour s’envoler vers d’autres championnats. Pensez-vous que, pour un défenseur, ce soit peut-être le meilleur championnat pour éclore ? Plus précisément, que peut vous apporter le football français ?

    Je pense que pas seulement pour un défenseur, mais aussi tout simplement pour un jeune, la Ligue 1 peut être un beau tremplin. Parce qu’ici, toutes les équipes ont beaucoup de jeunes, les font jouer, et moi, j’aime beaucoup ça. Parce que cela donne de la confiance et je pense que, pour un jeune, la confiance est la chose la plus importante, aussi pour avoir de la continuité dans le jeu. Cela peut être un beau championnat pour se lancer, peut-être à l’avenir, vers d’autres championnats, à condition bien sûr d’y réussir.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Allegri, Conte et le Napoli

    Tu as été intégré tout l’été au groupe professionnel de Massimiliano Allegri... comment cela s’est-il passé de travailler avec lui ? En quoi est-il différent d’Antonio Conte, un autre entraîneur qui t’a fait travailler et avec qui tu as « beaucoup transpiré » lors des précédentes pré-saisons ?

    Avec le coach Allegri, je me suis bien entendu, et aussi avec tout son staff évidemment. Il m’a appris beaucoup de choses sur le plan tactique et sur la tactique, surtout défensives bien sûr. Par rapport à Conte, évidemment... comme nous le savons tous, le stage de préparation de Conte est très difficile, mais lui aussi est un top dans son travail, c’est un gagnant et j’ai appris beaucoup de choses avec lui également. Tout compte fait, ce furent de bons stages estivaux pour moi avec eux. J’ai appris beaucoup de choses, aussi bien du staff que des joueurs, et je les emporterai certainement avec moi dans ma carrière


    As-tu déjà pensé que cet été était le bon moment pour tenter ta chance là-bas avec Napoli ou bien ce projet de Lorient peut-il finalement te donner beaucoup plus d’espace et constitue-t-il le choix le plus juste pour toi ?

    Moi, comme je l’ai toujours fait dans mes choix de carrière, je me suis toujours dit qu’avant tout, pour un jeune, il est toujours préférable de jouer. J’ai toujours été du côté de ceux qui choisissent d’aller jouer et de trouver du temps de jeu. Ensuite, évidemment, si Napoli avait voulu me garder, bien sûr, cela m’aurait fait super plaisir, mais je suis content du choix que j’ai fait et j’espère continuer ainsi et donner le maximum pour Lorient.

  • LE MILAN, UN RÊVE

    Avant Naples, il y a eu l’AC Milan. Tu as grandi dans le centre de formation milanais, qu’est-ce que tu gardes de cette période ? C’était un Milan très loin de celui que l’on connaît aujourd’hui, il y avait encore Maldini, le Scudetto venait d’être remporté...

    Non, pour moi, l’expérience à l’AC Milan a été, à mon avis, la plus belle de ma vie. C’est l’expérience qui m’a le plus formé parce qu’à l’AC Milan, j’ai appris beaucoup de choses, j’ai vu beaucoup d’entraîneurs, surtout quand, depuis la Primavera, j’allais pour les premières fois avec l’équipe première. Je voyais par exemple Rafael Leao, Ibrahimovic, Theo Hernandez, il y avait Kjaer... J’avais l’impression de rêver, voilà, j’y croyais presque pas. À chaque fois que j’allais sur le terrain de l’équipe première, j’étais super content et j’essayais d’apprendre le plus de choses possible, surtout aussi de tous les défenseurs. Ça a été une très belle expérience

  • Mancini et l’Italie

    L’équipe d’Italie de Roberto Mancini a entamé un nouveau cycle qui mise beaucoup sur les jeunes, avec de nombreux garçons qui peuvent être convoités par d’autres sélections, comme cela peut être ton cas, et qui ont été pris en considération. Penses-tu parfois à la sélection ? Si le Nigeria t’appelait avant l’Italie ?

    Eh bien, pour te dire la vérité, je ne saurais pas encore. Mais évidemment, étant donné que je suis déjà allé en sélection avec les moins de 17 ans, en ce moment je pense que je donnerais la priorité à l’Italie. Évidemment, la sélection est toujours un honneur, si l’Italie m’appelait, je serais super content, mais je pense d’abord au club et à travailler ici ; donner le maximum match après match et puis, si jamais l’appel de l’équipe d’Italie devait arriver, cela me ferait seulement plaisir.