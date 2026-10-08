Commençons par le choix fait cet été qui t’a amené ici à Lorient : qu’est-ce qui t’a convaincu dans le projet ? Y a-t-il eu quelqu’un en particulier qui t’a parlé et convaincu de vivre cette première expérience à l’étranger ?

« Alors, tout d’abord, le projet m’a plu tout de suite, quand j’ai parlé avec le directeur sportif et qu’il m’a justement poussé à venir ici. Ensuite, il y a l’aspect personnel, parce que je voulais tenter une expérience à l’étranger. Deuxièmement, j’aime le fait qu’ici, ils ont tout de suite été clairs avec moi. J’aime le fait que la Ligue 1 soit un championnat où jouent beaucoup de jeunes, et notre équipe aussi est une équipe pleine de jeunes.





Tu arrives en France après trois saisons comme professionnel, tout de même passées à travers l’Italie. Qu’est-ce que tu penses avoir appris de ces expériences, avec quel objectif personnel arrives-tu, et qu’apportes-tu ici à Lorient ?

« Assurément, dans toutes ces expériences que j’ai faites en prêt, j’ai appris beaucoup de choses de tous les différents entraîneurs que j’ai eus. J’arrive ici toujours avec l’envie de m’améliorer, de donner le maximum pour l’équipe. C’est sûrement un championnat difficile, ce n’est pas facile, chaque match est compliqué et je donnerai toujours le maximum et je me mettrai à la disposition de l’équipe.





Avant la trêve, tes débuts sont arrivés. Quelle a été la première chose qui t’a marqué sur le terrain et en dehors ?

C’était très, très beau, j’étais très content de mes débuts, ce qui m’a marqué, c’est l’intensité qu’il y a sur le terrain, l’intensité du jeu. Ensuite, les stades... je dois être sincère, moi je venais de Serie B, donc disons que les stades ici, en comparaison, sont plus pleins, il y a beaucoup plus de monde, ils sont plus grands. Donc ça m’a fait une belle impression et je suis content. Maintenant, je me remets au travail, puisque nous préparons le match contre le Paris FC.