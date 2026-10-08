Nosa Edward Obaretin a fait un choix courageux pour sa très jeune carrière. Le défenseur né en 2003 a choisi cet été de quitter Naples pour partir à l’étranger pour la première fois de sa vie, à Lorient en Ligue 1, avec un objectif clair en tête : enfin réussir à éclore, dans un championnat formateur surtout pour des joueurs comme lui.
Dans l’interview accordée en exclusivité à Goal Italia et Calciomercato, l’ancien joueur de Naples et de l’AC Milan notamment, avec un passé en prêt en Serie B dans de nombreux clubs comme Bari, Trente et Empoli, a voulu raconter son parcours, son envie d’émerger, ce qu’il a appris sous la direction d’Antonio Conte et de Massimiliano Allegri, ainsi que les exemples des grands joueurs auxquels il s’est mesuré comme Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, mais aussi Rrhamani et les défenseurs centraux de l’Italie. Et justement, l’Italie reste là en toile de fond, un rêve que la Ligue 1 pourrait l’aider à poursuivre.
Nous remercions le département international de la Ligue de Football Professionnel pour sa disponibilité