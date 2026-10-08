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Emanuele Tramacere
Traduit par

Obaretin à CM : « À Lorient en rêvant de la sélection nationale. Ne sous-estimez pas la Ligue 1. À Milan, j’avais l’impression de rêver. Conte et Allegri sont différents, mais ils m’ont formé »

Lorient
SSC Naples
Milan AC
Italie
N. Obaretin
Ligue 1
FEATURES
Opinion

Le défenseur italien prêté à Lorient nous a raconté sa carrière, ses expériences à Naples et à l’AC Milan, mais aussi son choix de rejoindre la Ligue 1 pour essayer d’exploser.

Nosa Edward Obaretin a fait un choix courageux pour sa très jeune carrière. Le défenseur né en 2003 a choisi cet été de quitter Naples pour partir à l’étranger pour la première fois de sa vie, à Lorient en Ligue 1, avec un objectif clair en tête : réussir enfin à exploser, dans un championnat formateur surtout pour des joueurs comme lui.

Dans l’interview accordée en exclusivité à Goal Italia et Calciomercato, l’ancien joueur de Naples et de l’AC Milan notamment, passé aussi par plusieurs prêts en Serie B dans des clubs comme Bari, Trente et Empoli, a voulu raconter son parcours, son envie de percer, ce qu’il a appris sous la direction d’Antonio Conte et de Massimiliano Allegri, ainsi que les exemples des grands joueurs auxquels il s’est mesuré, comme Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic, mais aussi Rrhamani et les défenseurs centraux de l’Italie. Et le maillot azzurro reste justement en toile de fond, un rêve que la Ligue 1 pourrait l’aider à poursuivre.

  • Le choix de Lorient

    Commençons par ce choix fait cet été, qui t’a amené ici à Lorient : qu’est-ce qui t’a convaincu dans le projet ? Y a-t-il eu quelqu’un en particulier qui t’a parlé et convaincu de vivre cette première expérience à l’étranger ?
    « Alors, tout d’abord, le projet m’a plu tout de suite. Quand j’ai parlé avec le directeur sportif, il m’a justement poussé à venir ici. Ensuite, il y a l’aspect personnel, parce que je voulais tenter une expérience à l’étranger. Deuxièmement, j’aime le fait qu’ils aient été clairs avec moi dès le départ ici. J’aime le fait que la Ligue 1 soit un championnat où jouent beaucoup de jeunes, et notre équipe aussi est une équipe remplie de jeunes.


    Tu arrives en France après trois saisons comme professionnelle, tout de même, un peu partout en Italie. Qu’est-ce que tu penses avoir appris dans ces expériences, avec quel objectif personnel arrives-tu, et qu’est-ce que tu apportes ici à Lorient ?

    « Bien sûr, dans toutes ces expériences que j’ai vécues en prêt, j’ai appris beaucoup de choses de tous les différents entraîneurs que j’ai eus. J’arrive ici avec toujours l’envie de progresser, de donner le maximum pour l’équipe. C’est évidemment un championnat difficile, ce n’est pas facile, chaque match est compliqué, et je donnerai toujours le maximum en me mettant à la disposition de l’équipe.


    Avant la trêve, il y a eu tes débuts. Quelle est la première chose qui t’a marquée sur le terrain et en dehors ?

    C’était vraiment très beau, j’étais très contente de mes débuts. Ce qui m’a marquée, c’est l’intensité qu’il y a sur le terrain, l’intensité du jeu. Ensuite, les stades... je dois être sincère, je venais de Serie B, donc disons que les stades ici, en comparaison, sont plus remplis, il y a beaucoup plus de monde, ils sont plus grands. Donc cela m’a fait une belle impression et j’en suis contente. Maintenant, je me remets au travail, car nous préparons le match contre le Paris FC.

  • THEO HERNANDEZ, RRHAMANI ET SERGIO RAMOS, LES EXEMPLES

    Défenseur central ou latéral ? Où vois-tu ton avenir ? Par le passé, tu as déclaré que tu apprenais de Theo Hernandez comment jouer au poste de latéral, mais ces dernières années tu as davantage joué dans l’axe. Quel exemple a-t-il été pour toi à ce moment-là, et y en a-t-il eu d’autres auprès desquels tu as appris à jouer comme défenseur central ?

    En ce moment, j’évolue comme axial gauche dans une défense à trois et aujourd’hui je me vois davantage dans ce rôle. Bien sûr, avoir joué à l’AC Milan et avoir vu Theo Hernandez de près a été une très belle expérience : j’ai vu et appris beaucoup de choses de lui. En revanche, comme défenseur central, par exemple à Naples, le fait d’avoir aussi joué avec Rrhamani m’a beaucoup aidé, il me donnait toujours des conseils et j’ai aussi beaucoup appris de lui. Même pendant le stage cet été, j’ai toujours essayé de prendre le plus d’informations possible de tous les défenseurs centraux. Rrahmani sous-estimé ? Pour moi, c’est assurément un excellent défenseur.


    Objectif de la saison ? Quel type de défenseur es-tu et y a-t-il un joueur qui t’inspire ?

    Évidemment, faire le plus d’apparitions possible et si le but arrive, tant mieux. Comme défenseur, j’aime être agressif, mais j’aime aussi jouer avec le ballon et justement j’aime, enfin selon moi je devrais encore un peu m’améliorer, attaquer le but peut-être sur les corners. Quand j’étais un peu plus jeune, et quand il était au plus haut niveau, je regardais toujours Sergio Ramos. Pour moi, c’est un défenseur extrêmement fort, j’essayais toujours d’apprendre le plus possible de lui, évidemment aussi en le regardant à la télévision, pendant les matches de Ligue des champions du Real, parce que pour moi c’était un défenseur extrêmement fort.

  • La Ligue 1 sous-estimée

    En Italie, nous connaissons surtout la Ligue 1 pour la présence de grands talents, mais aussi pour sa grande intensité physique. Cela confirme-t-il cette impression ou y a-t-il plus que cela ?

    Selon moi, la Ligue 1 est un championnat très sous-estimé, parce qu’il y a énormément de talents. Évidemment, c’est un championnat très, très physique et le rythme est très élevé, mais les gens ont tendance à le sous-estimer, peut-être parce qu’on peut penser qu’« il n’y a que le PSG ou seulement les 3-4 meilleures équipes ». Mais en réalité, chaque match est difficile ici, parce que toutes les équipes sont bien organisées et ont des joueurs très forts, très physiques, donc on ne peut sous-estimer aucun match.


    Ces dernières saisons, des défenseurs de très haut niveau ont aussi décollé de la Ligue 1 vers d’autres championnats. Penses-tu que, pour un défenseur, c’est peut-être le meilleur championnat pour pouvoir éclore ? Plus précisément, que peut t’apporter le football français ?

    Je pense que ce n’est pas seulement en tant que défenseur, mais vraiment aussi en tant que jeune, que la Ligue 1 peut être un beau tremplin. Parce qu’ici, toutes les équipes ont beaucoup de jeunes, elles les font jouer, et moi, cela me plaît beaucoup. Parce que cela donne de la confiance et je pense que, pour un jeune, la confiance est la chose la plus importante, aussi pour avoir de la continuité dans le jeu. Cela peut être un très bon championnat pour se lancer, puis peut-être viser d’autres compétitions à l’avenir, évidemment si on fait bien les choses.

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  • Allegri, Conte et Naples

    Tu as été intégré tout l’été au groupe professionnel de Massimiliano Allegri... comment cela s’est-il passé de travailler avec lui ? À quel point est-il différent d’Antonio Conte, un autre entraîneur qui t’a fait travailler et avec qui tu as « beaucoup transpiré » lors des précédentes pré-saisons ?

    Avec le coach Allegri, je me suis bien entendu, et aussi avec tout son staff évidemment. Il m’a appris beaucoup de choses sur le plan tactique et sur la tactique, surtout défensives bien sûr. Par rapport à Conte, évidemment... comme nous le savons tous, le stage de préparation de Conte est très difficile, mais lui aussi est un top dans son travail, c’est un gagnant et j’ai appris beaucoup de choses également avec lui. Tout compte fait, ce sont de bons stages estivaux avec eux pour moi. J’ai appris beaucoup de choses, aussi bien du staff que des joueurs, et je les emporterai sûrement avec moi dans ma carrière


    As-tu déjà pensé que cet été était le bon moment pour tenter ta chance là-bas avec Naples ou bien ce projet de Lorient peut-il finalement t’offrir beaucoup plus de temps de jeu et représente-t-il le meilleur choix pour toi ?

    Comme je l’ai toujours fait dans mes choix de carrière, je me suis toujours dit qu’avant tout, pour un jeune, il vaut toujours mieux jouer. J’ai toujours été du côté de ceux qui choisissent d’aller jouer et de trouver du temps de jeu. Ensuite évidemment, si Naples avait voulu me garder, bien sûr, cela m’aurait fait super plaisir, mais je suis content du choix que j’ai fait et j’espère continuer ainsi et donner le maximum pour Lorient.

  • LE MILAN, UN RÊVE

    Avant Naples, il y a eu l’AC Milan. Tu as grandi dans le centre de formation milanais, qu’est-ce que tu gardes de cette période ? C’était un Milan très loin de celui que l’on connaît aujourd’hui, il y avait encore Maldini, le Scudetto venait d’arriver...

    Non, pour moi, l’expérience à l’AC Milan a été, à mon avis, la plus belle de ma vie. C’est l’expérience qui m’a le plus formé, parce qu’à l’AC Milan j’ai appris énormément de choses, j’ai vu beaucoup d’entraîneurs, surtout quand je montais pour les premières fois avec l’équipe première depuis la Primavera. Je voyais par exemple Rafael Leao, Ibrahimovic, Theo Hernandez, il y avait Kjaer... J’avais l’impression de rêver, presque je n’y croyais pas. Chaque fois que j’allais sur le terrain de l’équipe première, j’étais super content et j’essayais d’apprendre le plus de choses possible, surtout aussi de tous les défenseurs. Ça a été une très belle expérience

  • Mancini et l’Italie

    L’équipe d’Italie de Roberto Mancini a entamé un nouveau cycle qui mise beaucoup sur les jeunes, avec de nombreux garçons qui peuvent être convoités par d’autres sélections, comme toi, et qui ont été pris en considération. Penses-tu parfois à la sélection ? Si le Nigeria t’appelait avant l’Italie ?

    Eh bien, pour te dire la vérité, je ne saurais pas encore. Mais moi, évidemment, étant donné que je suis déjà allé aussi en sélection des moins de 17 ans, en ce moment je pense que je donnerais la priorité à l’Italie. Évidemment, la sélection est toujours un honneur, si l’Italie m’appelait, je serais super content, mais je pense d’abord au club et à travailler ici ; donner le maximum match après match, puis si jamais l’appel de l’équipe d’Italie devait arriver, cela ne pourrait que me faire plaisir.