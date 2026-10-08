Obaretin à CM : « À Lorient en rêvant de la sélection nationale. Ne sous-estimez pas la Ligue 1. À Milan, j’avais l’impression de rêver. Conte et Allegri sont différents, mais ils m’ont formé »

Commençons par ce choix fait cet été, qui t’a amené ici à Lorient : qu’est-ce qui t’a convaincu dans le projet ? Y a-t-il eu quelqu’un en particulier qui t’a parlé et convaincu de vivre cette première expérience à l’étranger ?

« Alors, tout d’abord, le projet m’a plu tout de suite. Quand j’ai parlé avec le directeur sportif, il m’a justement poussé à venir ici. Ensuite, il y a l’aspect personnel, parce que je voulais tenter une expérience à l’étranger. Deuxièmement, j’aime le fait qu’ils aient été clairs avec moi dès le départ ici. J’aime le fait que la Ligue 1 soit un championnat où jouent beaucoup de jeunes, et notre équipe aussi est une équipe remplie de jeunes.





Tu arrives en France après trois saisons comme professionnelle, tout de même, un peu partout en Italie. Qu’est-ce que tu penses avoir appris dans ces expériences, avec quel objectif personnel arrives-tu, et qu’est-ce que tu apportes ici à Lorient ?

« Bien sûr, dans toutes ces expériences que j’ai vécues en prêt, j’ai appris beaucoup de choses de tous les différents entraîneurs que j’ai eus. J’arrive ici avec toujours l’envie de progresser, de donner le maximum pour l’équipe. C’est évidemment un championnat difficile, ce n’est pas facile, chaque match est compliqué, et je donnerai toujours le maximum en me mettant à la disposition de l’équipe.





Avant la trêve, il y a eu tes débuts. Quelle est la première chose qui t’a marquée sur le terrain et en dehors ?

C’était vraiment très beau, j’étais très contente de mes débuts. Ce qui m’a marquée, c’est l’intensité qu’il y a sur le terrain, l’intensité du jeu. Ensuite, les stades... je dois être sincère, je venais de Serie B, donc disons que les stades ici, en comparaison, sont plus remplis, il y a beaucoup plus de monde, ils sont plus grands. Donc cela m’a fait une belle impression et j’en suis contente. Maintenant, je me remets au travail, car nous préparons le match contre le Paris FC.