Cette initiative représente une étape cruciale dans l’expansion de la ligue, qui a toujours vu plus loin que le simple rôle de structure de réserve de la MLS. Plus tôt cette année, MLSNP a annoncé son intention de voir les clubs changer d’identité et s’implanter sur de nouveaux marchés, avec l’idée qu’ils puissent fonctionner comme des équipes autonomes qui « alimentent » les clubs de MLS.

L’affilié de NYCFC fonctionnera d’une manière très similaire. Même s’il disputera ses matches au complexe sportif NEXUS dans le New Jersey, il restera contrôlé par NYCFC, qui conservera surtout le pouvoir sur les mouvements de joueurs dans l’optique de développer les jeunes talents.

« New York City FC a toujours eu à cœur de développer la prochaine génération de joueurs et de supporters locaux, et le partenariat avec Hometown Soccer Holdings est la dernière étape pour renforcer cette mission », a déclaré Brad Sims, CEO de New York City FC, dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’être à l’avant-garde de la nouvelle ère de MLS NEXT Pro et d’aider à construire ce qui, nous le savons, sera un club incroyable pour le comté de Middlesex. Le fait que nos jeunes joueurs professionnels fassent partie d’un club disposant de sa propre base de supporters et de sa propre identité, tout en évoluant dans un stade spécialement construit dans le comté de Middlesex, contribuera à accélérer leur développement.

« Tout aussi important, le Middlesex Regional Hub exploitera l’un des principaux marchés du soccer du pays, en s’appuyant sur la culture du soccer déjà florissante du New Jersey et sur son solide vivier de jeunes joueurs. Nous avons hâte de créer de nouvelles opportunités pour les joueurs locaux d’intégrer la filière de développement de New York City FC, et de poursuivre notre héritage dans la formation de talents de premier plan. »