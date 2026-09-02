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NYCFC annonce le changement d’identité et la relocalisation de son équipe de MLS Next Pro dans le cadre de l’ambitieuse initiative de ligue sponsorisée Hometown Soccer Holdings
- Pacific Press Agency
En ouvrant la voie pour MLSNP
Cette initiative représente une étape cruciale dans l’expansion de la ligue, qui a toujours vu plus loin que le simple rôle de structure de réserve de la MLS. Plus tôt cette année, MLSNP a annoncé son intention de voir les clubs changer d’identité et s’implanter sur de nouveaux marchés, avec l’idée qu’ils puissent fonctionner comme des équipes autonomes qui « alimentent » les clubs de MLS.
L’affilié de NYCFC fonctionnera d’une manière très similaire. Même s’il disputera ses matches au complexe sportif NEXUS dans le New Jersey, il restera contrôlé par NYCFC, qui conservera surtout le pouvoir sur les mouvements de joueurs dans l’optique de développer les jeunes talents.
« New York City FC a toujours eu à cœur de développer la prochaine génération de joueurs et de supporters locaux, et le partenariat avec Hometown Soccer Holdings est la dernière étape pour renforcer cette mission », a déclaré Brad Sims, CEO de New York City FC, dans un communiqué.
« Nous sommes ravis d’être à l’avant-garde de la nouvelle ère de MLS NEXT Pro et d’aider à construire ce qui, nous le savons, sera un club incroyable pour le comté de Middlesex. Le fait que nos jeunes joueurs professionnels fassent partie d’un club disposant de sa propre base de supporters et de sa propre identité, tout en évoluant dans un stade spécialement construit dans le comté de Middlesex, contribuera à accélérer leur développement.
« Tout aussi important, le Middlesex Regional Hub exploitera l’un des principaux marchés du soccer du pays, en s’appuyant sur la culture du soccer déjà florissante du New Jersey et sur son solide vivier de jeunes joueurs. Nous avons hâte de créer de nouvelles opportunités pour les joueurs locaux d’intégrer la filière de développement de New York City FC, et de poursuivre notre héritage dans la formation de talents de premier plan. »
Une communauté dans le besoin ?
La franchise, dont le nom n’a pas été dévoilé, répondra aux besoins d’un marché potentiellement porteur, espèrent les organisateurs. Le comté de Middlesex compte 900 000 habitants, et le New Jersey est depuis longtemps un bastion du soccer aux États-Unis, ayant vu émerger certains des noms les plus en vue au sein de l’USMNT et de la MLS.
« L’arrivée du soccer professionnel dans le comté de Middlesex, et pour ses près de 900 000 habitants, fera de nous une nouvelle destination sportive passionnante dans le New Jersey, a déclaré Ronald G. Rios, directeur du conseil des commissaires du comté de Middlesex. Le conseil des commissaires du comté et moi savons que ce nouveau club renforcera la culture du soccer dans notre région et suscitera un nouvel intérêt pour ce sport, en particulier chez nos jeunes. Nous sommes fiers d’accueillir New Jersey MLS NEXT Pro, Hometown Soccer Holdings et New York City FC à NEXUS et dans notre communauté, et nous ne doutons pas qu’ils auront un impact durable sur nos habitants et attireront davantage de visiteurs dans notre région. »
Vers une nouvelle expansion ?
Cette nouvelle intervient après l’annonce, en avril, d’un « investissement stratégique » entre la MLS et KKR, un groupe d’investissement. Ils espèrent créer des équipes distinctes sur de nouveaux marchés, qui alimenteront ensuite les clubs de MLS. L’objectif, à long terme, est de développer de nouvelles marques et de construire des stades de capacité moyenne. Les clubs de MLS auront la possibilité soit de céder les droits commerciaux à KKR lui-même, soit d’en garder le contrôle, même si la plupart devraient choisir d’y adhérer. Cette initiative est considérée comme essentielle alors que la MLS cherche à étoffer son vivier de joueurs.
- MLS
MLSNP, une success story ?
Jusqu’à présent, la MLS NEXT Pro s’est révélée être un vecteur efficace de développement des talents pour l’élite du football américain. Elle compte désormais 30 franchises, dont 27 sont affiliées à des équipes de MLS. Des centaines de joueurs ayant évolué en MLSNP ou y ayant été formés ont depuis disputé des matches en MLS proprement dite. La ligue devrait annoncer des franchises supplémentaires non affiliées dans les années à venir, tandis que davantage de clubs de MLS ont été encouragés à rebaptiser leurs clubs affiliés.
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