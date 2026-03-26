NXGN 2026 : Lola Brown, Laila Harbert et 10 jeunes talents anglais que les fans des Lionesses DOIVENT absolument connaître

Il suffit de jeter un œil aux résultats récents des équipes de jeunes pour s'en rendre compte. Après avoir amélioré son parcours en se qualifiant pour la demi-finale de l'Euro U17 en 2023, puis en atteignant la finale en 2024, l'Angleterre a ensuite terminé quatrième de la Coupe du monde U17 plus tard dans l'année, alors qu'il s'agissait de sa première participation à cette compétition depuis 2016. Les U19 ont également connu le succès : elles ont atteint les demi-finales de leur Euro l'année dernière, s'assurant ainsi une place à la Coupe du monde U20 pour la première fois depuis 2018, un tournoi qui se déroulera plus tard cette année.

Il n'est donc pas étonnant que Wiegman soit impatiente d'intégrer dans son équipe senior certaines des joueuses ayant contribué à ces succès. La sélectionneuse des Lionesses a procédé à de nombreuses premières sélections et fait faire leurs débuts à plusieurs joueuses l'année dernière, notamment Michelle Agyemang, classée 10e sur la liste NXGN 2025, qui s'est imposée comme la révélation anglaise de ces 12 derniers mois. Avec un tel parcours tracé, les entraîneurs des équipes de jeunes demandent à leurs joueuses qui sera la prochaine – et les candidates ne manquent pas.

Alors, qui sont les futures Lionesses potentielles que les fans du football féminin en Angleterre devraient suivre de près ? GOAL sélectionne 10 joueuses, nées le 1er janvier 2007 ou après, qui pourraient devenir des stars...