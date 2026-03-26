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England women's wonderkids NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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NXGN 2026 : Lola Brown, Laila Harbert et 10 jeunes talents anglais que les fans des Lionesses DOIVENT absolument connaître

NXGN
Angleterre
WSL Série printemps
L. Harbert
L. Brown
C. Wellesley-Smith
C. Sarwie
J. Anderson
R. Maltby
Arsenal Women
Chelsea FC Women
Aston Villa Women
Leicester City WFC
Liverpool FC Women
Valadares Gaia
Manchester United Women
N. Las
Z. Shaw
E. Parkinson
O. Junaid
FEATURES
Analysis

Deux espoirs anglais figurent dans la liste du Women's NXGN 2026, mais ce n'est qu'un aperçu du vivier de talents qui émerge dans l'une des nations les plus performantes et les plus titrées du football féminin. Les Lionesses de Sarina Wiegman ont remporté deux titres consécutifs de championnes d'Europe et atteint la finale de la dernière Coupe du monde ; avec la qualité des jeunes joueuses qui montent en puissance, elles semblent bien parties pour connaître d'autres succès à l'avenir.

Il suffit de jeter un œil aux résultats récents des équipes de jeunes pour s'en rendre compte. Après avoir amélioré son parcours en se qualifiant pour la demi-finale de l'Euro U17 en 2023, puis en atteignant la finale en 2024, l'Angleterre a ensuite terminé quatrième de la Coupe du monde U17 plus tard dans l'année, alors qu'il s'agissait de sa première participation à cette compétition depuis 2016. Les U19 ont également connu le succès : elles ont atteint les demi-finales de leur Euro l'année dernière, s'assurant ainsi une place à la Coupe du monde U20 pour la première fois depuis 2018, un tournoi qui se déroulera plus tard cette année.

Il n'est donc pas étonnant que Wiegman soit impatiente d'intégrer dans son équipe senior certaines des joueuses ayant contribué à ces succès. La sélectionneuse des Lionesses a procédé à de nombreuses premières sélections et fait faire leurs débuts à plusieurs joueuses l'année dernière, notamment Michelle Agyemang, classée 10e sur la liste NXGN 2025, qui s'est imposée comme la révélation anglaise de ces 12 derniers mois. Avec un tel parcours tracé, les entraîneurs des équipes de jeunes demandent à leurs joueuses qui sera la prochaine – et les candidates ne manquent pas.

Alors, qui sont les futures Lionesses potentielles que les fans du football féminin en Angleterre devraient suivre de près ? GOAL sélectionne 10 joueuses, nées le 1er janvier 2007 ou après, qui pourraient devenir des stars...

  • Jessica Anderson Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Jessica Anderson (Manchester United)

    Depuis le début de l'année, les supporters de Manchester United ont pu avoir un aperçu des talents prometteurs issus du célèbre centre de formation du club. Layla Drury, titulaire régulière dans les équipes de jeunes du Pays de Galles et qui vient d'accepter une sélection en équipe d'Angleterre U19, a marqué lors de ses débuts lors de la victoire en FA Cup contre Burnley en janvier. Puis, le mois dernier, Jessica Anderson, qui avait marqué lors d'un match de pré-saison contre le Real Betis, a fait ses débuts en compétition lors du match à élimination directe de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.

    Anderson est une habituée des équipes de jeunes anglaises depuis quelques années, et elle a passé une grande partie de la saison actuelle à s'entraîner avec l'équipe première de United, montrant ainsi à l'entraîneur Marc Skinner ce dont elle est capable. Longtemps considérée comme une milieu de terrain, elle a récemment été repoussée plus en avant, et c'est sur l'aile qu'elle a fait ses débuts avec les Red Devils, faisant preuve d'un excellent jeu de jambes et d'un rythme de travail contagieux qui ont toujours été évidents, quelle que soit sa position sur le terrain, mais aussi d'une condition physique plutôt impressionnante pour une jeune fille de 17 ans.

    Les progrès réalisés par Anderson cette saison n’ont pas échappé à l’Angleterre non plus, puisqu’elle a été promue en équipe U20 lors des derniers stages.

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  • Lola Brown Chelsea Women WSL trophy 2024-25Getty Images

    Lola Brown (Chelsea)

    Difficile de ne pas être enthousiasmé en regardant Lola Brown jouer au football. Ailière directe, positive et technique – autant de qualités qui se sont illustrées lors du parcours de l'Angleterre jusqu'à la finale de l'Euro U17 en 2024, tournoi au cours duquel elle a été sélectionnée dans le onze idéal –, Brown a fait quelques apparitions remarquées avec Chelsea la saison dernière et a démontré pourquoi l'entraîneuse Sonia Bompastor la considère comme l'un des meilleurs jeunes talents émergeant en Angleterre. Le fait que Bompastor ait salué la mentalité de Brown, qu'elle juge propice à la réussite, en dit long sur sa personnalité également.

    Actuellement prêtée en deuxième division à Crystal Palace, Brown espère que le fait de jouer régulièrement avec les seniors l'aidera à se développer physiquement, une étape qui lui permettra de mettre plus efficacement à profit son jeu dynamique sur les ailes et son efficacité surprenante devant le but dans le football féminin.

  • Laila Harbert England Women 2026Getty Images

    Laila Harbert (Arsenal)

    On a l'impression que Laila Harbert possède tous les atouts pour s'imposer au plus haut niveau. Dotée d'une technique exceptionnelle et d'une compréhension du jeu qui ne cesse de s'affiner, la milieu défensive progresse également sur le plan physique à mesure qu'elle accumule des expériences variées. Elle a en effet évolué en deuxième division anglaise avec Watford et Southampton avant de partir en prêt aux États-Unis avec les Portland Thorns, où elle a beaucoup appris aux côtés des stars de l'équipe nationale américaine Sam Coffey et Olivia Moultrie.

    Leader naturelle ayant porté le brassard de capitaine dans les équipes de jeunes anglaises, Harbert est désormais prêtée à Everton, où elle compte poursuivre sa progression en vue de son objectif à long terme : intégrer l'équipe première d'Arsenal. Elle a déjà eu l'occasion de s'illustrer, figurant dans le groupe pour des matches de Ligue des champions et disputant un match amical en Australie, et le changement de garde qui s'annonce chez les Gunners pourrait lui ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités.

  • Omotara Junaid England Women 2026Getty Images

    Omotara Junaid (Université d'État de Floride)

    Si de nombreux talents américains de haut niveau continuent de rejoindre directement la NWSL plutôt que de suivre le parcours traditionnel passant par le système universitaire, cette dernière voie conserve toute sa valeur et continue d’attirer d’excellentes joueuses – et pas seulement en provenance des États-Unis. Omotara Junaid, issue du centre de formation d’Arsenal et star des équipes de jeunes anglaises, fait partie de ces joueuses étrangères qui ont récemment choisi cette voie, en commençant l’année dernière à l’université d’État de Floride.

    Milieu de terrain polyvalente capable de jouer de la surface de réparation à la surface de réparation, mais aussi sur les ailes, que ce soit en attaque ou en tant qu'arrière latérale, Junaid – qui est également éligible pour représenter le Nigeria – s'est illustrée dans les équipes de jeunes des Gunners, se voyant offrir des opportunités avec l'équipe première lors de matchs amicaux de pré-saison et devenant même capitaine des U21 à seulement 16 ans. Il sera fascinant de voir comment l'exposition à un style totalement différent, ainsi que l'expérience acquise en dehors du terrain, influenceront son développement prometteur.

  • Nelly Las Leicester Women 2024-25Getty Images

    Nelly Las (Leicester City)

    La saison dernière a marqué une sorte de révélation pour Nelly Las. Malgré des blessures, cette ailière polyvalente s’est vu offrir de nombreuses occasions de jouer en tant que remplaçante par l’ancienne entraîneuse de Leicester, Amandine Miquel, ainsi que quelques titularisations, et elle a su tirer pleinement parti de son temps de jeu en démontrant son potentiel lors de performances pleines d’action. Le moment fort a sans aucun doute été son but contre Manchester City à l’Etihad Stadium.

    Tout en veillant à ne pas négliger la « bonne qualité de jeu » de Las, Miquel a souligné que « ses qualités physiques, notamment sa vitesse et sa capacité à enchaîner de nombreuses actions à grande vitesse en peu de temps, font sans aucun doute une grande différence sur le terrain aujourd’hui ». Les occasions de jouer n'ont pas été aussi nombreuses cette saison, ce qui a conduit à un prêt à Ipswich en janvier, mais cela ne devrait pas être une préoccupation à long terme pour une joueuse dont l'impact au niveau international a également été considérable, puisqu'elle a été nommée dans l'équipe du tournoi de l'Euro U17 lorsque les Young Lionesses ont atteint la finale en 2024.

  • Rachel Maltby Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    Rachel Maltby (Aston Villa)

    Les Lionesses ont longtemps connu des difficultés au poste d’arrière gauche, car peu de joueuses anglaises ont occupé ce poste de manière naturelle ou régulière au fil des ans. L'émergence de Rachel Maltby est donc une véritable aubaine. Bien qu'elle évolue au poste légèrement différent d'arrière latérale gauche, aucune Anglaise n'a disputé plus de minutes à ce poste en Women's Super League cette saison que cette jeune femme de 19 ans, qui est encore en phase d'apprentissage mais s'en sort très bien.

    Dotée d'un bon sens du jeu, grâce à son expérience passée en tant que joueuse plus offensive, et d'une formidable condition physique, l'intelligence tactique de Maltby ne cesse de s'améliorer à mesure qu'elle accumule du temps de jeu au plus haut niveau. Figure marquante du parcours de l'Angleterre jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde féminine U17 en 2024, elle espère avoir un impact similaire lors de l'édition U20 plus tard cette année.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Erica Parkinson (Valadares Gaia)

    On peut sans doute affirmer qu'aucune jeune joueuse issue du centre de formation anglais n'est actuellement plus intrigante qu'Erica Parkinson. Née à Singapour d'un père anglais et d'une mère japonaise, Parkinson s'épanouit au Portugal avec Valadares Gaia, à tel point qu'elle a été nommée Meilleure Jeune Joueuse de la Liga BPI à la fin de la saison dernière. Cette saison, elle est déjà en passe de dépasser le bilan de quatre buts et trois passes décisives qui lui avait valu ce titre.

    Milieu de terrain créative et insaisissable, Parkinson est fascinante à regarder. Elle évolue sur le terrain avec une aisance captivante, se créant des occasions à volonté sans jamais hésiter à tirer au but. Cela ne veut pas dire pour autant qu’elle est une joueuse de luxe. La jeune femme de 17 ans travaille également dur sans le ballon et a même réussi à s’imposer comme la meilleure joueuse sur le terrain lorsqu’elle représentait l’équipe d’Angleterre U23, bien qu’elle soit bien plus jeune que la plupart de ses coéquipières. Éligible pour quatre équipes nationales différentes, Parkinson s’est engagée à représenter l’Angleterre, pour le plus grand bonheur des Lionesses.

  • Chloe Sarwie Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Chloe Sarwie (Chelsea)

    Étant donné qu’elle dirigeait auparavant le centre de formation de Lyon, il n’est pas surprenant que Bompastor n’ait pas hésité à donner leur chance aux jeunes talents de Chelsea. Mais le fait qu'elle ait jugé bon d'intégrer Chloé Sarwie dans l'effectif de l'équipe première cette saison, alors qu'elle n'a que 16 ans, témoigne également de la qualité et de la maturité dont fait déjà preuve la jeune arrière latérale, des qualités qui lui ont également valu d'être sélectionnée en équipe d'Angleterre U23 à ce même jeune âge.

    Le plus impressionnant, c'est que Sarwie ne semble pas vraiment dépaysée dans ces deux contextes. Elle est très solide en défense et excellente au dribble, ce qui fait d'elle une véritable menace offensive. Jeune arrière gauche prometteuse dans un pays qui en a longtemps manqué, il sera intéressant de suivre son évolution au cours des prochaines années. On pourrait s’attendre à ce que Sarwie soit bientôt prêtée loin de Chelsea, mais elle évolue également à un poste où des opportunités se sont présentées, et continuent de se présenter, avec les Blues.

  • Zara Shaw Liverpool Women 2024-25Getty Images

    Zara Shaw (Liverpool)

    Aucune joueuse de cette liste n’a connu autant de malchance ces derniers temps que Zara Shaw. En 2023, à l’âge de 16 ans, elle commençait à s’imposer au sein de l’équipe première de Liverpool, attirant tous les regards lors de la pré-saison après avoir brillé aux Championnats d’Europe U17. C'est alors qu'une blessure au ligament croisé antérieur (LCA) est venue mettre un terme à son élan. Shaw a réussi à revenir sur le terrain avant la fin de la saison 2023-2024, puis s'est illustrée lors de la Coupe du monde U17 plus tard dans l'année, avant de subir une nouvelle blessure au LCA avant la fin de la saison 2024-2025.

    C'est vraiment dommage, car il s'agit de l'un des talents les plus prometteurs issus du centre de formation anglais. Souvent alignée en défense centrale avec son pays, mais régulièrement utilisée comme milieu de terrain par les Reds, Shaw possède une excellente compréhension du jeu qui lui permet d'être très polyvalente, tandis que ses qualités techniques sont exceptionnelles. Déjà capable de s'imposer physiquement au niveau senior, on espère que ces malheurs ne seront qu'un petit accroc sur la route qui la mènera à devenir une figure de proue de l'Angleterre et de Liverpool dans les années à venir.

  • Cecily Wellesley-Smith England Women 2026Getty Images

    Cecily Wellesley-Smith (Arsenal)

    Cecily Wellesley-Smith a suivi un parcours différent de celui de ses camarades de son âge pour accéder au football féminin senior, puisqu’elle évoluait déjà en équipe première en troisième division anglaise à l’âge de 16 ans. Issue du centre régional de formation d’Oxford United, cette défenseuse centrale a tellement impressionné après avoir intégré l’équipe senior qu’elle a rapidement été recrutée par Arsenal.

    Talent de premier plan dans les équipes de jeunes anglaises, sélectionnée dans l'équipe du tournoi lors de l'Euro U17 en 2024, Arsenal s'est récemment efforcé de donner à Wellesley-Smith plus d'expérience à un niveau supérieur, après qu'elle ait d'abord passé quelque temps de retour à Oxford. Elle a eu du mal à obtenir du temps de jeu à Leicester au cours de la première moitié de la saison, mais la situation a déjà changé depuis le début de l'année, l'adolescente bénéficiant de plus d'opportunités depuis qu'elle a rejoint le club suédois de Rosengard en prêt.