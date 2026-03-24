NXGN 2026 : les 25 meilleurs jeunes talents du football féminin

C'est rare de voir émerger un talent comme celui de Sydney Schertenleib. Recrutée par Barcelone à l'été 2024 pour se former dans l'équipe B, il n'a fallu que quelques semaines à l'adolescente pour intégrer l'équipe première, où elle s'est imposée depuis, faisant régulièrement la différence pour les triples championnes d'Europe à différents postes.

Dotée d’une technique exceptionnelle, c’est Veronica Maglia, son ancienne entraîneuse de l’équipe suisse des moins de 17 ans, qui a le mieux décrit les qualités de Schertenleib avec le ballon lorsqu’elle a déclaré à GOAL : « Le ballon est pratiquement une extension de son corps. » Le résultat final lorsqu’elle décide de se débarrasser du ballon est tout aussi impressionnant, cette incroyable jeune femme de 19 ans accumulant les buts et les passes décisives.

Schertenleib a fait ses classes dans les équipes masculines du FC Zurich, a intégré l’équipe première féminine à l’âge de 16 ans et, alors que son temps de jeu était étonnamment limité, elle a montré au club ce qu’il manquait lors de sa seule saison avec les Grasshoppers. Elle est rapidement partie en Catalogne, où elle apprend désormais aux côtés d’Alexia Putellas et d’Aitana Bonmati, tout en s’imposant de plus en plus régulièrement dans un rôle de milieu de terrain box-to-box qui semble lui convenir le mieux.

Bien qu’elle ne soit qu’un petit poisson dans le grand étang du Barça, tout en restant une joueuse précieuse que le club serait désireux de retenir à long terme, la situation est différente pour Schertenleib au niveau de l’équipe nationale. Bien qu’elle soit encore très jeune et inexpérimentée, elle est déjà une joueuse vedette de la Suisse. Heureusement, l’attaquante semble avoir la personnalité adéquate pour gérer la pression que cela implique, tout en affichant de grandes ambitions.

« Mon rêve absolu est de remporter le Ballon d’Or », a-t-elle déclaré l’année dernière. Le plus grand compliment que l’on puisse faire à Schertenleib est que, d’après ce que l’on a vu jusqu’à présent, rien ne laisse penser que la lauréate duNXGN 2026 ne puisse atteindre un objectif aussi ambitieux.