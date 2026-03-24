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Women's NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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NXGN 2026 : les 25 meilleurs jeunes talents du football féminin

NXGN
S. Schertenleib
L. Yohannes
Felicia Schroeder
C. Martinez
C. Serrajordi
T. Armstrong
A. Agirrezabala
Barcelona
Chelsea FC Women
Arsenal Women
San Diego Wave FC
Angel City FC
Washington Spirit
A. Fall
FEATURES
L. Agudelo
K. Fuller
S. Proost
M. Shinjo
A. Ebayilin
L. Harbert
I. Dos Santos
L. Brown
K. Hunter
L. Berry
G. Galli
W. Gerald
Sénégal
Corée du Nord
Tanzanie
JKT Queens
Italie
Roma
Égypte
Al Ahly
Écosse
Rangers
Canada
AFC Toronto
Angleterre
Australie
Sydney FC
Brésil
Ajax
Pays-Bas
France
Paris Saint Germain
Atlas
Mexique
Japon
NTV Tokyo Verdy Beleza
FC Twente
Etats-Unis
Colombia
Deportivo Cali
Spain
Real Sociedad
Suède
BK Haecken FF
Paraguay
OL Lyonnes
Switzerland
Liga F
Liga MX Femenil
CAF Women's Champions League
Ligue des Champions
Premiere Ligue
Damallsvenskan
NWSL
Eredivisie
WSL Série printemps
A-League Women
Serie A Femminile

Les classements annuels NXGN sont de retour pour 2026 : GOAL établit le classement des meilleurs jeunes talents mondiaux du football masculin et féminin, couronnant des lauréats qui suivront les traces de joueurs tels que Jude Bellingham, Lamine Yamal, Lena Oberdorf et Linda Caicedo, reconnus comme les meilleurs jeunes footballeurs de la planète.

Couvrant les cinq grands continents du football et représentant 20 pays différents, la liste NXGN 2026 féminine est véritablement internationale. Elle regroupe des internationales confirmées, des championnes en titre et des noms appelés à briller dans les plus grandes compétitions au cours des décennies à venir.

Si certaines joueuses de cette liste sont déjà connues dans le monde entier grâce à leur impact au plus haut niveau, d’autres commencent tout juste à se faire un nom et sont des joueuses à suivre au cours des prochaines années, alors qu’elles tracent leur propre chemin vers les sommets du football féminin.

Sans plus attendre, voici donc la liste NXGN 2026 des 25 meilleurs jeunes talents féminins nés le 1er janvier 2007 ou après...

  • Aissatou Fall NXGN 2026Getty/GOAL

    25Aissatou Fall (Aigles de la Medina)

    Bien qu'elle n'ait eu que 17 ans au coup d'envoi de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations féminine, Aissatou Fall a joué un rôle clé dans la qualification du Sénégal pour les quarts de finale, une performance qu'il n'avait réalisée que deux fois dans son histoire. La jeune défenseuse centrale avait un rôle de taille à assumer, l'expérimentée Mbayang Sow ayant dû déclarer forfait en raison de problèmes au genou. Mais Fall, qui ne comptait que huit sélections à son actif avant le coup d'envoi de la CAN, ne s'est pas laissée déstabiliser.

    Fall a disputé chaque minute du tournoi du Sénégal au Maroc, aidant les Lionnes à garder leurs cages inviolées à deux reprises en quatre matchs, dont une lors du quart de finale contre l’Afrique du Sud, où les tenantes du titre ont été poussées jusqu’aux tirs au but. Remporter cette séance de tirs au but s’est avéré un obstacle de trop pour le Sénégal, mais ce fut tout de même un tournoi remarquable pour l’équipe et pour Fall, qui en a également récolté les fruits au niveau des clubs, décrochant un transfert chez les championnes nationales, les Aigles de la Médina, à l’issue de la compétition.

    Véritable pilier de l’équipe, dotée d’un sang-froid qui dément son âge, cette jeune joueuse de 18 ans est un élément crucial pour l’avenir du Sénégal, qui compte déjà dans ses rangs une autre perle rare en attaque : l’attaquante de Galatasaray, Hapsatou Malado Diallo.

    • Publicité
  • Yu Jong-hyang NXGN 2026Getty/GOAL

    24Yu Jong-hyang (Club sportif Naegohyang)

    La place de la Corée du Nord dans le football féminin continue de fasciner. Après avoir remporté les Coupes du monde féminines U17 et U20 en 2024, le pays a conservé son titre lors du tournoi U17 en 2025, avec Yu Jong-hyang comme vedette incontestée. En seulement sept matches, la jeune joueuse de 16 ans a inscrit huit buts et délivré trois passes décisives, dont les deux buts de la victoire en demi-finale contre le Brésil.

    Après avoir remporté trois trophées de meilleure joueuse du match avant de décrocher le Soulier d’or, il n’était pas surprenant de voir l’attaquante remporter également le Ballon d’or, même si sa partenaire en attaque, Kim Won-sim, lauréate du Ballon d’argent et du Soulier d’argent, méritait elle aussi de nombreux éloges. La capacité de Yu à marquer et à créer des occasions a été dévastatrice pour toutes ses adversaires lors du tournoi au Maroc, et il ne serait pas surprenant de la voir mettre ses incroyables talents techniques et instinctifs au service de l'équipe U20 et, si tout se passe bien, de l'équipe senior en temps voulu.

  • Winfrida Gerald NXGN 2026Getty/GOAL

    23Winfrida Gerald (JKT Queens)

    Ces dernières années, le football féminin tanzanien a donné de nombreuses raisons de se réjouir, et l’avenir s’annonce tout aussi prometteur. Cette nation africaine a été l’une des révélations de la Coupe du monde U17 2022, battant la France pour atteindre les quarts de finale dès sa première participation au tournoi, tandis que l’équipe nationale senior vient de se qualifier pour la première fois à deux éditions consécutives de la Coupe d’Afrique des nations, avec un effectif très jeune.

    Winfrida Gerald faisait partie des neuf adolescentes qui ont participé à la campagne tanzanienne pour la CAN 2024, et elle se distingue comme l’une des plus prometteuses, sinon la plus prometteuse, de ce groupe en pleine ascension. Cette buteuse polyvalente s'est d'abord fait remarquer en 2023, lorsqu'elle est devenue la plus jeune buteuse de l'histoire de la Ligue des champions féminine de la CAF à seulement 15 ans, et ce qu'elle a accompli depuis n'a fait que souligner davantage son talent.

    Membre clé de l'équipe des JKT Queens, qui a remporté le titre national lors de deux des trois dernières saisons et s'est qualifiée pour la compétition continentale après ces deux triomphes, Gerald fait désormais de grands progrès pour s'imposer comme une joueuse importante au sein d'une équipe nationale qui compte dans ses rangs de nombreuses jeunes espoirs fascinantes.

  • Giulia Galli NXGN 2026Getty/GOAL

    22Giulia Galli (Rome)

    En 2025, Giulia Galli a démontré les qualités qui font d’elle l’une des jeunes buteuses les plus prometteuses du football féminin. Après avoir inscrit trois buts en quatre matches lors de l’Euro U17, elle en a ajouté cinq autres pour l’Italie à la Coupe du monde U17, ce qui lui a valu le Soulier de bronze du tournoi. Sans surprise, elle a depuis été promue en équipe U19 et, comme tous ceux qui ont observé ses qualités pouvaient s’y attendre, elle continue de briller devant le but.

    Au niveau des clubs, les occasions ne se sont pas encore présentées aussi facilement pour Galli. Jouant pour l’AS Rome, géant de la Serie A et vainqueur de deux des trois derniers titres de champion, son temps de jeu a été limité. Mais le fait que l’AS Rome ait choisi de garder la jeune joueuse de 18 ans au sein de l’équipe première, plutôt que de la prêter, en dit long sur ce qu’elle peut apporter et apporte effectivement depuis le banc.

  • Habiba Essam NXGN 2026Getty/GOAL

    21Habiba Essam (Al Ahly)

    Rien n’illustre mieux le talent exceptionnel d’Habiba Essam que le fait qu’en septembre 2024, alors qu’elle n’avait encore que 17 ans, Al Ahly ait signé cette buteuse hors pair pour un contrat de trois ans d’une valeur de plus d’un million de livres égyptiennes. Depuis, Essam a largement justifié ce transfert historique, marquant à un rythme remarquable et décrochant une nomination dans l'équipe de l'année de la Premier League féminine égyptienne dès sa première saison au club.

    L'adolescente commence également à faire sensation au sein de son équipe nationale. Après avoir fait ses débuts avec les Cleopatras fin 2023, à l'âge de 16 ans, Essam a inscrit deux buts décisifs qui ont aidé son pays à se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de cette année, même si l'équipe a finalement échoué face à une sélection ghanéenne expérimentée.

    Buteuse talentueuse et naturelle, capable de trouver le chemin des filets de multiples façons, Essam tire clairement profit de son initiation précoce au football senior pour son développement.

  • Laura Berry NXGN 2026Getty/GOAL

    20Laura Berry (Rangers)

    Ces dernières années, la Scottish Women’s Premier League (SWPL) s’est révélée être un formidable vivier permettant aux jeunes joueuses de percer et de s’épanouir, qu’il s’agisse de talents locaux ou de joueuses venues d’autres pays dont les clubs d’origine ont su reconnaître le potentiel. Parmi cette pléthore de jeunes joueuses locales prometteuses, Laura Berry s’est imposée comme l’une des plus prometteuses.

    Il suffit de jeter un œil au palmarès de cette jeune joueuse de 18 ans pour comprendre l’engouement qu’elle suscite. Lors de la saison 2023-2024, à l’âge de 16 ans, Berry a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives en seulement 12 matchs, alors qu’elle était prêtée au club de Motherwell, qui a terminé huitième d’un championnat à 12 équipes. La saison suivante, elle s'est montrée encore plus prolifique après avoir rejoint temporairement son club d'origine, totalisant 11 buts et deux passes décisives en seulement 10 matchs, avant que les Rangers ne se rendent compte qu'ils devaient rappeler l'adolescente et mettre à profit ses qualités de buteuse.

    Pour sa première saison complète avec son club d'origine, Berry prouve qu'elle a beaucoup à offrir. Son doublé lors de la victoire spectaculaire en demi-finale de la SWPL Cup contre le Celtic a été l'un des moments forts de cette saison, venant s'ajouter à une nouvelle campagne de championnat où elle a une nouvelle fois inscrit plus de dix buts. Il ne faudra pas longtemps avant que cette attaquante polyvalente et travailleuse se voie offrir sa chance avec l'équipe nationale senior écossaise.

  • Kaylee Hunter NXGN 2026Getty/GOAL

    19Kaylee Hunter (AFC Toronto)

    Lorsque l'AFC Toronto a annoncé la signature de Kaylee Hunter, âgée de 17 ans, avant la saison inaugurale de la Northern Super League (NSL) – la première ligue professionnelle de football féminin au Canada, lancée en 2025 –, le club l'avait présentée en ces termes : « un nom à retenir ». On peut dire que cette prédiction s'est avérée très juste.

    Dix mois plus tard, Hunter avait inscrit 16 buts en 25 apparitions, soit deux de moins que le total requis pour remporter le Soulier d'or, aidant ainsi Toronto à terminer en tête du classement de la saison régulière tout en décrochant les honneurs de l'Équipe de l'année et le titre de Recrue de l'année.

    Comme l'avait laissé entendre la présentation du club, Hunter est arrivée avec une excellente réputation. Elle s'était déjà distinguée dans les équipes nationales juniors du Canada, où elle avait été sélectionnée en U20 à seulement 16 ans, et avait été sacrée « Joueuse la plus prometteuse » lors de la cérémonie annuelle des Vancouver Whitecaps en 2024, après avoir rejoint leur centre de formation un an plus tôt. Mais la facilité avec laquelle Hunter a su transposer tout son potentiel de ces environnements vers la NSL et le football senior a été incroyable. Cette attaquante prolifique a joué un rôle clé dans la conquête du Supporters' Shield par Toronto et dans la qualification de l'équipe pour la finale des play-offs.

    « Ce n'est pas seulement sa technique », a déclaré la sélectionneuse du Canada, Casey Stoney, à propos de la jeune joueuse de 18 ans en octobre, après l'avoir sélectionnée pour la première fois en équipe senior. « Je pense que c'est sa mentalité. Elle a du mordant, elle a de l'envie, elle a de la soif de victoire. Elle n'a pas peur du contact physique. Je pense que le potentiel de Kaylee est extrêmement élevé. »

  • Lola Brown NXGN 2026Getty/GOAL

    18Lola Brown (Chelsea - prêtée à Crystal Palace)

    On pourrait dire beaucoup de choses sur ce qui fait de Lola Brown un jeune talent si prometteur pour l'Angleterre et pour Chelsea. Ailière directe, rapide et technique, capable d'évoluer sur l'un ou l'autre flanc grâce à sa brillante maîtrise des deux pieds, Brown a fait forte impression lors de ses brèves apparitions avec les Blues la saison dernière, notamment par son efficacité devant le but, étonnamment bonne pour une joueuse aussi jeune et inexpérimentée au plus haut niveau.

    Elle est actuellement prêtée en deuxième division à Crystal Palace, où elle découvre l’aspect plus physique du sport, ce qui l’aidera certainement à développer la force et la résistance nécessaires pour affronter des arrières latéraux au sommet de leur art.

    La plus grande reconnaissance du potentiel de Brown est peut-être venue lorsque la manager de Chelsea, Sonia Bompastor, première femme à avoir remporté la Ligue des champions en tant que joueuse et entraîneuse, a déclaré que l’adolescente « avait la bonne mentalité » pour réussir.

    « Je pense que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur », a-t-elle expliqué. « Si vous n'avez pas cette mentalité, c'est vraiment difficile de l'enseigner à quelqu'un. Je pense que Lola possède toute cette mentalité de gagnante, cette mentalité impitoyable. » Ajoutez à cela ses qualités physiques, et il n'est pas étonnant que Bompastor considère la jeune fille de 18 ans comme « l'une des jeunes joueuses les plus talentueuses d'Angleterre ».

  • Indiana dos Santos NXGN 2026Getty/GOAL

    17Indiana dos Santos (Sydney FC)

    Lorsque le Sydney FC a annoncé l'année dernière qu'Indiana dos Santos avait signé un nouveau contrat, le titre du communiqué la qualifiait de « jeune talent le plus prometteur d'Australie ». Bien sûr, les Sky Blues avaient tout intérêt à mettre en avant leur jeune star, mais il s'agissait tout de même d'une affirmation audacieuse, compte tenu de la capacité du pays à former de jeunes joueuses de haut niveau. Cela dit, Sydney avait toutes les raisons d'être aussi optimiste, vu la saison que réalisait Dos Santos.

    Après être devenue la plus jeune joueuse de l'histoire du club en 2023 lors de ses débuts à l'âge de 15 ans, la jeune meneuse de jeu a occupé un rôle plus important au sein de l'équipe première lors de la saison 2023-2024, avant de prendre d'assaut l'A-League un an plus tard.

    Couronnée Jeune footballeuse de l’année lors de la cérémonie de fin de saison de la division, le manager de Sydney, Ante Juric, a déclaré que son équipe avait « une chance incroyable » que Dos Santos se soit engagée pour deux années supplémentaires. La progression de la jeune joueuse de 18 ans a été interrompue pour le moment, en raison d’une cruelle blessure au ligament croisé antérieur subie en juin 2025, mais grâce à sa grande force mentale, rares sont ceux qui ne parieraient pas sur le retour en force de ce jeune talent créatif.

  • Giovanna Waksman NXGN 2026Getty/GOAL

    16Giovanna Waksman (FC Florida)

    L'engouement autour de Giovanna Waksman n'est pas près de s'essouffler. Son nom, déjà connu au Brésil depuis un certain temps, a attiré l'attention aux États-Unis il y a quelques années lorsque John Textor, propriétaire du Botafogo – club où Waksman évoluait dans les équipes masculines –, a organisé son transfert en Floride pour qu'elle s'entraîne au sein de l'académie du FC Florida et fréquente la Pine School, une école préparatoire privée de l'État.

    Avec les Pine Knights, les statistiques de l’adolescente semblent être une erreur de frappe : en 19 matchs la saison dernière, elle a marqué 87 buts et délivré 14 passes décisives ! Il n’est donc pas étonnant que son entraîneur principal à Pine, Kelly Hilton-Green, ait déclaré à TCPalm : « J’entraîne le football féminin et le football au lycée depuis 25 ans et je ne pense pas avoir vu quelqu’un se démarquer autant du groupe qu’elle. »

    L'année dernière, Waksman a porté ce potentiel de classe mondiale et cette éthique de travail sur la scène internationale. Elle avait déjà disputé une Coupe du monde U17 en 2024, mais c'est lors de l'édition 2025 qu'elle s'est vraiment fait remarquer, avec trois buts et deux passes décisives en quatre matchs, avant qu'un problème au genou ne la contraigne à quitter le tournoi. Déjà pressentie par Lyon, huit fois champion d’Europe, il sera fascinant de voir se dérouler l’avenir de cette jeune joueuse de 17 ans, véritable figure emblématique.

  • Laila Harbert NXGN 2026Getty/GOAL

    15Laila Harbert (Arsenal - prêtée à Everton)

    L'un des transferts les plus intéressants de l'année dernière a été celui de Laila Harbert, la jeune et talentueuse milieu de terrain défensive d'Arsenal, prêtée aux Portland Thorns. Portland était alors en pleine saison, qui allait les mener jusqu'aux barrages, et le club estimait que la jeune joueuse de 18 ans pouvait leur apporter un plus pour les aider à atteindre leur objectif ultime : remporter un nouveau titre de championnes de la NWSL. C'est une belle marque de confiance.

    Ce fut une expérience différente pour Harbert, dont les prêts s’étaient jusqu’alors limités à la deuxième division anglaise. Confrontée à d’immenses stades, à des foules immenses et aux défis liés au fait d’être à quelque 8 000 km de chez elle à un si jeune âge, ce que la milieu de terrain a retiré de son séjour aux États-Unis va bien au-delà des différents styles de jeu auxquels elle a été confrontée et qu’elle a dû affronter.

    Ce sont là des atouts intangibles dont Harbert espère qu’ils l’aideront à progresser davantage alors qu’elle cherche à s’imposer dans l’équipe première d’Arsenal. Son prêt à Portland et sa récente sélection en équipe d’Angleterre U23 montrent qu’elle est une joueuse très talentueuse pour son âge, et si elle parvient à continuer de progresser, désormais en prêt à Everton, elle pourrait avoir l’occasion d’intégrer l’équipe d’Arsenal plus tôt que prévu.

    Les Gunners s'apprêtent à vivre un changement de génération et un talent issu du centre de formation comme Harbert, qui a baigné dans la culture et le style du club tout au long de sa carrière, serait une candidate de choix pour se mettre en avant.

  • Ranneke Derks NXGN 2026Getty/GOAL

    14Bracelet Derks (Ajax)

    Les Pays-Bas disposent d’une génération de jeunes talents incroyablement prometteuse, ce qui s’est particulièrement illustré en 2025. Après avoir remporté l’Euro U17 en mai, les Néerlandais ont ensuite atteint la finale de leur toute première Coupe du monde U17. Il est donc difficile de ne citer que quelques-uns de leurs talents les plus remarquables.

    Liv Pennock, Rosalie Renfurm, Aline Weerelts et Lina Touzani ne sont que quelques-uns des noms qui ne figurent pas dans cette liste mais qui méritent d’être mentionnés. Il est toutefois impossible de ne pas mettre en avant Ranneke Derks, qui a été sacrée meilleure joueuse du tournoi lors de l’Euro.

    Alors que les Pays-Bas triomphaient sur le continent, c'est le sens du but de Derks qui s'est illustré, avec quatre buts en quatre matchs. Mais sa capacité à se montrer dangereuse au-delà des espaces traditionnels occupés par un numéro 9 s'est également démarquée, puisqu'elle descendait sur les ailes et apportait une contribution cruciale à la construction du jeu.

    Bien qu’elle n’ait encore que 17 ans, Derks démontre aujourd’hui tout cela en Eredivisie avec l’Ajax, qu’elle a rejoint en provenance du PSV avant la saison 2025-2026. Bien que sa première année à Amsterdam ait été interrompue par la Coupe du monde U17, où elle a de nouveau été une joueuse clé pour son pays, et que le temps de jeu ne lui ait pas été offert sur un plateau, Derks tire pleinement parti des occasions qui s’offrent à elle, marquant à un rythme remarquablement efficace pour quelqu’un qui n’a encore qu’une expérience minimale au niveau senior.

  • Anais Ebayilin NXGN 2026Getty/GOAL

    13Anais Ebayilin (Paris Saint-Germain)

    Il y a tant à apprécier dans le jeu d’Anais Ebayilin. Considérée par beaucoup comme une milieu défensive, elle possède, lorsqu’elle n’a pas le ballon, des qualités qui confirment que c’est là son meilleur poste. Excellente lectrice du jeu, son placement et son sens de l’anticipation sont remarquables, ce qui lui permet le plus souvent d’intervenir de la meilleure façon possible. Elle est également très physique, surtout pour son âge.

    Mais Anais Ebayilin ne se résume pas à cela. Elle est brillante en possession du ballon, et pas seulement lorsqu’il s’agit de jouer des passes courtes en zone neutre. La jeune joueuse de 18 ans sait également se projeter vers l’avant au bon moment et récupérer des ballons dans des zones plus dangereuses, d’où elle fait preuve d’un toucher de balle habile et d’une grande vision du jeu pour créer des occasions.

    Ce sont toutes ces qualités qui ont permis à Ebayilin de s’imposer en équipe première du Paris Saint-Germain, ce qui n’est pas une mince affaire. Elle frappait déjà à la porte à 16 ans, avant de subir une blessure dévastatrice au ligament croisé antérieur lors d’un match amical de pré-saison contre Manchester City, quelques mois seulement après un impressionnant Euro U17 avec la France. Heureusement, elle a brillamment rebondi après cet obstacle cruel et rattrape le temps perdu, s'imposant déjà comme titulaire régulière chez les Parisiennes.

  • Camila Haro NXGN 2026Getty/GOAL

    12Camila Haro (Atlas)

    Le poste de gardienne de but est sans doute le plus difficile à percer pour une jeune joueuse. Il est rare que des gardiennes adolescentes se voient offrir leur chance en équipe première, mais Camila Haro en profite pleinement au Mexique avec l'Atlas, et elle saisit cette opportunité à pleines mains.

    La jeune femme de 18 ans s’est fait remarquer dès 2024, lorsqu’elle a réalisé trois clean sheets lors du Championnat U17 de la CONCACAF, remporté le Gant d’or et aidé le Mexique à atteindre la finale, où seules les États-Unis ont réussi à les battre. Peu de temps après, Haro a fait ses premiers pas en Liga MX Femenil, puis, un an plus tard, elle est devenue la gardienne titulaire de l’Atlas.

    Les Rojinegras ont connu des difficultés récemment, mais cela peut être une bonne nouvelle pour une gardienne inexpérimentée qui souhaite progresser et s’améliorer. C’est exactement ce que fait Haro, se distinguant régulièrement comme l’une des meilleures joueuses de son équipe, malgré les résultats. Désormais membre de l'équipe U20 du Mexique, il est également à noter que sa place en U17 a été reprise de manière prometteuse par Valentina Murrieta, qui a remporté le Gant d'or lors de la Coupe du monde de l'année dernière, où son pays a terminé troisième. Le poste de gardienne de but semble donc être bien pourvu pour l'avenir au Mexique.

  • Miharu Shinjo NXGN 2026Getty/GOAL

    11Miharu Shinjo (Tokyo Verdy Beleza)

    Le meilleur moyen d’illustrer tout le potentiel de Miharu Shinjo est peut-être de rappeler qu’elle a été surnommée « la nouvelle Yui Hasegawa » après ses performances avec le Japon lors de la Coupe d’Asie U17 en 2024, qui lui ont valu d’être élue meilleure joueuse du tournoi.

    « Je suis absolument ravie », a-t-elle déclaré en réponse. « Je veux être une joueuse comme elle, qui réfléchit constamment tout en faisant avancer l’équipe, en utilisant mes atouts – mon agilité et ma capacité à me créer des occasions – pour influencer le jeu, marquer des buts et défendre aussi. »

    Deux ans plus tard, Shinjo continue de prouver que cette comparaison, bien qu’ambitieuse, n’était pas exagérée. Après avoir démontré ces qualités lors de plusieurs tournois juniors, elle a fait ses débuts chez les seniors à l’âge de 17 ans au début de la saison 2024-2025 de la WE League et a terminé la campagne en jouant un rôle clé dans le premier titre de championne du Tokyo Verdy Beleza, où elle a été sacrée meilleure jeune joueuse de la division.

    Alors qu’elle confirme cette première année par une excellente deuxième saison, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que Shinjo ne fasse régulièrement partie des Nadeshiko. À l’heure où les talents japonais sont exportés vers les meilleures ligues et équipes du monde, elle suscite l’intérêt de clubs étrangers. En fait, il serait surprenant que la jeune femme de 19 ans ne soit pas déjà dans le viseur de nombreuses équipes étrangères.

  • Sophie Proost NXGN 2026Getty/GOAL

    10Sophie Proost (Twente)

    L'Ajax compte dans ses rangs bon nombre des jeunes talents les plus prometteurs des Pays-Bas, mais le club a dû, à son grand regret, faire ses adieux à l'une des meilleures de cette nouvelle génération à l'été 2024, lorsque Sophie Proost, alors âgée de 17 ans, est partie pour le Twente. Au début, les occasions de jouer à Enschede se faisaient rares, mais cette saison, l’adolescente s’est montrée brillante, s’imposant comme titulaire régulière chez les championnes des Pays-Bas, qui sont en bonne voie pour remporter un troisième titre consécutif en Eredivisie et leur septième en huit ans.

    Mais ce n’est pas seulement sur le plan national que Proost s’est illustrée. Cette attaquante talentueuse et spectaculaire a inscrit trois buts lors des qualifications pour la Ligue des champions, propulsant son équipe en phase de groupes, et elle s’est fait remarquer face à des adversaires de haut niveau, même si l’expérience s’est avérée difficile en termes de résultats pour Twente.

    Capable d’utiliser ses deux pieds avec brio, ce qui fait d’elle une menace à la fois créative et offensive depuis l’aile gauche, Proost fait également preuve d’une bonne éthique de travail et a clairement tiré profit de son exposition à la compétition de haut niveau au cours de l’année écoulée, ce qui augure bien de l’avenir de la jeune joueuse de 19 ans.

  • Kennedy Fuller NXGN 2026Getty/GOAL

    9Kennedy Fuller (Angel City)

    De nombreux jeunes talents américains de haut niveau ont actuellement l'occasion de briller en NWSL. Pas moins de 13 adolescentes issues du vivier local ont disputé plus de dix matches lors de la saison 2025, dont Kennedy Fuller. Seules trois de ces joueuses ont d'ailleurs accumulé plus de minutes de jeu qu'elle, qui a atteint de nouveaux sommets grâce à ses performances et à ses contributions décisives lors de sa deuxième année dans la ligue.

    La jeune milieu offensive est considérée depuis longtemps comme un espoir prometteur. Il y a plus de deux ans, alors qu’elle n’avait que 16 ans, Fuller a signé un contrat de licence d’image avec Nike, à peu près au moment où elle passait du temps avec toute une série de clubs professionnels, notamment le Washington Spirit, le Kansas City Current, le San Diego Wave, le North Carolina Courage et même Chelsea, alors entraîné par l’actuelle sélectionneuse des États-Unis, Emma Hayes.

    L'expérience acquise dans ces environnements a convaincu Fuller qu'elle était prête à faire ses débuts chez les seniors plutôt que d'aller à l'université, et ce qu'elle a accompli depuis qu'elle a signé à Angel City quelques jours avant son 17e anniversaire n'a fait que confirmer le bien-fondé de sa décision. Menace offensive créative, ambidextre et buteuse, Fuller se distingue toujours par sa capacité à percer les défenses lorsqu'elle a le ballon, tandis que sa polyvalence et son leadership continuent de se développer à un rythme prometteur.

  • Luisa Agudelo NXGN 2026Getty/GOAL

    8Luisa Agudelo (Deportivo Cali)

    Après s'être disputé le temps de jeu avec sa camarade adolescente Jimena Ospina dans les cages du Deportivo Cali la saison précédente, Luisa Agudelo s'est imposée comme la numéro 1 du club en 2025 et a démontré pourquoi elle compte parmi les meilleures jeunes gardiennes de but au monde. La jeune femme de 18 ans a réalisé sept clean sheets en 14 matchs, permettant au Deportivo de remporter le championnat, puis cinq autres en six matchs lors de la phase finale de la Copa Libertadores, où son équipe s'est inclinée aux tirs au but face aux Corinthians.

    Agudelo a également connu une ascension tout aussi fulgurante au niveau international au cours de l’année écoulée. Les sélections en équipe nationale senior colombienne se sont multipliées en 2025, avec des débuts accordés contre le Japon lors de la SheBelieves Cup, et c’est elle qui a été choisie comme gardienne titulaire lors du championnat continental U20 en février, où ses cinq clean sheets ont contribué à assurer la qualification pour la Coupe du monde U20 plus tard cette année.

    Jeune gardienne sûre d'elle qui domine brillamment sa surface, dotée de réflexes incroyables et d'un excellent placement, le fait qu'Agudelo ait porté le brassard de capitaine dans les équipes nationales de jeunes, y compris chez les U20, alors qu'elle était l'une des plus jeunes joueuses de l'équipe, en dit long sur son caractère.

  • Trinity Armstrong NXGN 2026Getty/GOAL

    7Trinity Armstrong (San Diego Wave)

    Lorsque Naomi Girma a quitté le San Diego Wave pour rejoindre Chelsea en janvier 2025, devenant ainsi la première joueuse de football féminin à toucher un million de dollars, un article publié dans The Athletic affirmait que le club de la NWSL était « prêt à perdre » sa défenseuse centrale de classe mondiale, car une semaine auparavant, il avait signé un contrat de trois ans avec Trinity Armstrong, âgée de 17 ans. Armstrong n’avait jamais disputé de match professionnel, mais San Diego était convaincu qu’elle serait capable d’évoluer à un niveau suffisant pour amortir le choc du départ de Girma.

    La confiance du club allait se révéler justifiée au cours de la saison 2025 de la NWSL. Bien sûr, Armstrong n’est pas encore au niveau de Girma, mais ce qu’elle a déjà montré est extrêmement prometteur. Elle s’est parfaitement intégrée à l’équipe, disputant 18 matches comme titulaire alors que les Wave se qualifiaient pour les play-offs avec l’un des meilleurs bilans défensifs de la division, et a inscrit son premier but professionnel à la 95e minute pour sceller la victoire lors d’un choc 100 % californien contre le Bay FC.

    Ce n'est pas seulement à San Diego que l'incroyable sang-froid, la solide défense et la maîtrise du ballon d'Armstrong susciteront l'enthousiasme. La défenseuse centrale a été omniprésente lorsque les États-Unis ont terminé troisièmes de la Coupe du monde U17 2024, aidant son pays à garder ses cages inviolées à quatre reprises en six matchs pour obtenir son meilleur résultat dans ce tournoi depuis 2008 – l’année suivant sa naissance. Alors que Hayes continue de donner leur chance aux jeunes talents américains de la prochaine génération en équipe nationale senior, Armstrong ne manquera pas d’attirer son attention.

  • Aiara Agirrezabala NXGN 2026Getty/GOAL

    6Aiara Agirrezabala (Real Sociedad)

    L'Espagne dispose d'un vivier de jeunes talents très prometteurs, comme en témoignent les excellents résultats que les équipes nationales juniors continuent d'enregistrer lors des grands tournois. En 2024, lors de la cinquième victoire du Championnat d'Europe des moins de 17 ans, de nombreuses joueuses se sont illustrées, mais les performances d'Aiara Agirrezabala ont particulièrement retenu l'attention. À seulement 15 ans, elle était la plus jeune joueuse de l'équipe, mais son jeu ne laissait pas transparaître son âge et lui a valu une place dans l'équipe type du tournoi.

    Agirrezabala a continué à briller lors des tournois juniors au cours de l'année suivante, impressionnant lors de la Coupe du monde U17 puis de l'Euro U19, que l'Espagne a également remporté, avant de faire ce grand saut vers le football senior – et de s'y épanouir. Joueuse polyvalente évoluant sur le côté gauche, la jeune femme de 17 ans a été titulaire régulière à la Real Sociedad cette saison et elle a mérité cette place, s'imposant comme l'une des meilleures joueuses de l'équipe.

    Capable d’occuper n’importe quel poste sur le côté gauche et de s’adapter à divers systèmes de jeu, le poste d’arrière latérale convenant particulièrement bien à son jeu complet, Agirrezabala est techniquement exceptionnelle, tandis que sa grande capacité d’adaptation témoigne de son intelligence de jeu hors du commun. Son incroyable potentiel a été particulièrement reconnu au Pays basque l’été dernier, lorsqu’elle a signé un nouveau contrat avec La Real jusqu’en 2029, et il est désormais reconnu à l’échelle nationale puisque, en février, Agirrezabala a été appelée pour la première fois en équipe nationale espagnole.

    « Nous avons très envie qu'elle prenne ses marques », a déclaré la sélectionneuse de la Roja, Sonia Bermúdez. Au vu de ce qu'Agirrezabala a montré lors de sa première saison complète chez les seniors, cela n'a rien d'étonnant.

  • Claudia Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    5Claudia Martinez (Washington Spirit)

    L'impact de Claudia Martinez lors de la Copa América de l'année dernière, alors qu'elle n'avait que 17 ans, a été incroyable. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience, l'attaquante a inscrit six buts en seulement cinq matches, ce qui lui a valu de partager le titre de Meilleure buteuse et de devenir ainsi la plus jeune joueuse de l'histoire du tournoi à remporter cette distinction. Un triplé lors du match d'ouverture du Paraguay, une victoire 4-0 contre la Bolivie, a donné le ton pour l'été de Martinez, qui allait également marquer contre les deux finalistes, le Brésil et la Colombie.

    Les observateurs attentifs du football féminin sud-américain avaient déjà repéré ce jeune talent. Martinez avait déjà démontré ses qualités en équipe nationale junior, terminant meilleure buteuse lors de la victoire du Paraguay au championnat continental U17 plus tôt cette année-là, et elle comptait déjà des apparitions en Copa Libertadores à son actif. Mais c'est lorsqu'elle a eu l'occasion de s'illustrer durant l'été 2025 qu'elle s'est fait connaître du monde entier, démontrant son incroyable instinct de buteuse, son impressionnante condition physique et ses déplacements intelligents.

    Il n’est guère surprenant de voir où les événements très médiatisés de ce tournoi ont depuis mené la jeune femme, aujourd’hui âgée de 18 ans. Martinez a signé au Washington Spirit en janvier pour un montant qui figure parmi les 10 plus élevés de l’histoire du football féminin, et elle devrait rejoindre cette année des attaquantes d’élite, dont l’icône américaine Trinity Rodman. C'est un grand pas en avant, mais le parcours de Martinez montre qu'elle est tout à fait capable de relever ce défi.

  • Clara Serrajordi NXGN 2026Getty/GOAL

    4Clara Serrajordi (Barcelone)

    La plupart des équipes féminines jugeraient la situation dans laquelle se trouve Barcelone insurmontable. Limitées par une situation financière difficile, l’effectif catalan est loin d’être aussi fourni que le souhaiterait n’importe quelle équipe engagée sur quatre fronts, a fortiori une équipe qui vise à remporter tous les trophées possibles. Ajoutez à cela quelques blessures importantes, comme celle qui pourrait mettre Aitana Bonmati hors jeu pour le reste de la saison, et cela réduirait les ambitions de la plupart des équipes. Le Barça dispose cependant d’un vivier de jeunes talents avec lequel aucune autre équipe féminine de la planète ne peut rivaliser.

    Clara Serrajordi est la dernière recrue issue de La Masia à avoir l’occasion de le prouver. Après avoir fait ses débuts en équipe première à la fin de la saison 2024-2025, elle s’est depuis solidement intégrée au groupe et apaise les inquiétudes suscitées par l’absence de transferts estivaux et par quelques blessures importantes.

    Capable d’évoluer à n’importe quel poste au milieu de terrain, elle possède une remarquable compréhension du jeu et des qualités techniques caractéristiques du style du Barça, qui lui permettent de contrôler le jeu même à 18 ans. Le fait qu’elle ait fait ses débuts en équipe d’Espagne en octobre dernier, à 17 ans, et qu’elle vienne de prolonger son contrat avec le Barça jusqu’en 2028 en dit long sur l’impact qu’elle a eu lors de sa première saison chez les seniors.

    « On dirait qu’elle a toujours joué au plus haut niveau, vu la façon dont elle comprend le timing, l’espace et le jeu », a déclaré Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d’Or du Barça, à Sport à propos de Serrajordi en début de saison. On ne peut pas faire plus grand éloge.

  • Felicia Schroder NXGN 2026Getty/GOAL

    3Felicia Schroder (Hacken)

    Felicia Schroder ne cesse de progresser depuis ses débuts en Damallsvenskan, l'élite du football féminin suédois, en 2023, alors qu'elle n'avait que 16 ans. La jeune attaquante a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en sept titularisations cette année-là, avant d’enchaîner avec 12 buts et deux passes décisives en 12 titularisations en 2024. Puis, en 2025, elle est passée du statut de l’une des meilleures jeunes joueuses du championnat à celui de l’une des meilleures joueuses du championnat tout court.

    Bien qu’elle n’ait encore que 18 ans, Schroder a inscrit le nombre incroyable de 30 buts et délivré neuf passes décisives en seulement 26 matches l’année dernière, aidant Hacken à remporter le titre de champion pour la première fois depuis 2020. Elle a été nommée Meilleure joueuse de la division, Meilleure jeune joueuse et Attaquante de l’année.

    Rapide, intelligente et excellente des deux pieds, Schroder a pratiquement tout pour elle. Elle marque des buts typiques d’une numéro 9, se trouvant au bon endroit au bon moment pour des finitions simples, tout en s’infiltrant régulièrement derrière la défense pour marquer en face à face. Mais elle est également capable de marquer des buts magnifiques, grâce à sa frappe de loin et à ses superbes feintes. Ces dernières, combinées à son impressionnant sens du jeu, lui permettent également d’enchaîner les passes décisives.

    Schroder est calme, efficace et deviendra sans aucun doute la prochaine jeune prodige de la Damallsvenskan à faire passer ces talents à un niveau supérieur, alors que Barcelone, Chelsea, Lyon, Wolfsburg et Manchester City s’intéressent tous à elle. Hacken devrait également être bien dédommagé lorsqu’elle finira par partir, car la jeune femme de 18 ans a signé un nouveau contrat jusqu’en 2029 l’année dernière.

  • Lily Yohannes NXGN 2026Getty/GOAL

    2Lily Yohannes (Lyon)

    Lily Yohannes a connu une ascension tout simplement fascinante vers les sommets du football ces dernières années, depuis qu’elle est devenue, à l’âge de 15 ans, la plus jeune joueuse, homme ou femme confondus, à signer un contrat professionnel avec l’Ajax. Sept mois plus tard, elle était titulaire avec le club d’Amsterdam en Ligue des champions, devenant ainsi la plus jeune joueuse à occuper ce poste chez les femmes lors de la phase de groupes.

    Le fait que ce soit en Ligue des champions que Yohannes se soit révélée au monde entier comme une joueuse à suivre en dit long sur sa capacité à gérer la pression et à se montrer à la hauteur. À 16 ans, elle s’est régulièrement illustrée alors que l’Ajax atteignait les quarts de finale pour la première fois, ce qui a rapidement déclenché une lutte internationale pour s’attacher ses services entre les Pays-Bas et les États-Unis, deux des meilleures équipes du monde.

    Malgré tout cela, le niveau de Yohannes n’a jamais faibli. Sa capacité à se démarquer en possession de balle a continué de se démarquer, tout comme sa vision du jeu, sa lecture du jeu et son abattage sans faille. Grâce à ces qualités, lorsqu’elle a finalement choisi son avenir en équipe nationale en s’engageant avec les États-Unis, elle a pu s’imposer immédiatement, marquant dès la 10e minute de ses débuts avec les quadruples championnes du monde.

    Portant désormais ces qualités à un niveau supérieur en club après avoir signé avec Lyon, huit fois champion d'Europe, Yohannes est l'un des jeunes talents les plus prometteurs de la planète et l'évolution future de cette jeune femme de 18 ans n'en est que plus intrigante en raison des deux géants qu'elle représente. La plupart des joueuses se sentiraient intimidées sous les projecteurs ; Yohannes n'est pas comme la plupart.

  • Sydney Schertenleib NXGN 2026Getty/GOAL

    1Sydney Schertenleib (Barcelone)

    C'est rare de voir émerger un talent comme celui de Sydney Schertenleib. Recrutée par Barcelone à l'été 2024 pour se former dans l'équipe B, il n'a fallu que quelques semaines à l'adolescente pour intégrer l'équipe première, où elle s'est imposée depuis, faisant régulièrement la différence pour les triples championnes d'Europe à différents postes.

    Dotée d’une technique exceptionnelle, c’est Veronica Maglia, son ancienne entraîneuse de l’équipe suisse des moins de 17 ans, qui a le mieux décrit les qualités de Schertenleib avec le ballon lorsqu’elle a déclaré à GOAL : « Le ballon est pratiquement une extension de son corps. » Le résultat final lorsqu’elle décide de se débarrasser du ballon est tout aussi impressionnant, cette incroyable jeune femme de 19 ans accumulant les buts et les passes décisives.

    Schertenleib a fait ses classes dans les équipes masculines du FC Zurich, a intégré l’équipe première féminine à l’âge de 16 ans et, alors que son temps de jeu était étonnamment limité, elle a montré au club ce qu’il manquait lors de sa seule saison avec les Grasshoppers. Elle est rapidement partie en Catalogne, où elle apprend désormais aux côtés d’Alexia Putellas et d’Aitana Bonmati, tout en s’imposant de plus en plus régulièrement dans un rôle de milieu de terrain box-to-box qui semble lui convenir le mieux.

    Bien qu’elle ne soit qu’un petit poisson dans le grand étang du Barça, tout en restant une joueuse précieuse que le club serait désireux de retenir à long terme, la situation est différente pour Schertenleib au niveau de l’équipe nationale. Bien qu’elle soit encore très jeune et inexpérimentée, elle est déjà une joueuse vedette de la Suisse. Heureusement, l’attaquante semble avoir la personnalité adéquate pour gérer la pression que cela implique, tout en affichant de grandes ambitions. 

    « Mon rêve absolu est de remporter le Ballon d’Or », a-t-elle déclaré l’année dernière. Le plus grand compliment que l’on puisse faire à Schertenleib est que, d’après ce que l’on a vu jusqu’à présent, rien ne laisse penser que la lauréate duNXGN 2026 ne puisse atteindre un objectif aussi ambitieux.