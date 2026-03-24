NXGN 2026 : le duo barcelonais composé de Lamine Yamal et Sydney Schertenleib sacré meilleur duo de jeunes prodiges du football

Yamal a été sacré vainqueur du NXGN pour la troisième fois, après ses victoires en 2024 et 2025. À 18 ans, il est le seul joueur, en onze ans d’histoire du NXGN, à avoir remporté ce titre à plusieurs reprises. L'ascension de Yamal lui a permis non seulement de devenir le meilleur jeune joueur de la planète, mais peut-être déjà le meilleur joueur du monde, après une nouvelle année exceptionnelle pour l'international espagnol.

Ses performances avec le Barça, notamment en Ligue des champions, lui ont valu la deuxième place au Ballon d'Or 2025, et Yamal continue d'être la figure la plus décisive de l'effectif blaugrana dans sa quête de titres en Liga et en Europe.