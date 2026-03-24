Getty/GOAL
Traduit par
NXGN 2026 : le duo barcelonais composé de Lamine Yamal et Sydney Schertenleib sacré meilleur duo de jeunes prodiges du football
- Getty Images Sport
Yamal fait partie de la crème de la crème de NXGN
Yamal a été sacré vainqueur du NXGN pour la troisième fois, après ses victoires en 2024 et 2025. À 18 ans, il est le seul joueur, en onze ans d’histoire du NXGN, à avoir remporté ce titre à plusieurs reprises. L'ascension de Yamal lui a permis non seulement de devenir le meilleur jeune joueur de la planète, mais peut-être déjà le meilleur joueur du monde, après une nouvelle année exceptionnelle pour l'international espagnol.
Ses performances avec le Barça, notamment en Ligue des champions, lui ont valu la deuxième place au Ballon d'Or 2025, et Yamal continue d'être la figure la plus décisive de l'effectif blaugrana dans sa quête de titres en Liga et en Europe.
- Getty Images Sport
Le trio de tête habituel
Si Yamal occupe une nouvelle fois la tête du classement NXGN, le haut du tableau n'a rien de nouveau : pour la deuxième année consécutive, le trio de tête est complété par l'ailier de Chelsea Estevao et le coéquipier de Yamal au FC Barcelone, Pau Cubarsi. Estevao a su transposer ses superbes performances avec Palmeiras en Premier League depuis son arrivée cet été à Stamford Bridge, tandis que Cubarsi reste le meilleur jeune défenseur du football mondial, faisant partie de l'équipe première du Barça depuis plus de deux ans.
Le top 5 est complété par l'attaquant du Real Madrid Franco Mastantuono et l'attaquant du Bayern Munich Lennart Karl, tandis que la sixième place revient au plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League, Max Dowman, d'Arsenal.
- Getty Images
Schertenleib règne
Du côté des femmes, Schertenleib est passée de la troisième place en 2025 à la première place après avoir franchi une nouvelle étape décisive dans son évolution en Catalogne au cours de l'année écoulée. L'internationale suisse a fait forte impression lors de ses débuts dans une grande compétition à domicile, à l'Euro 2025, et elle a su transposer la confiance acquise grâce à ces performances dans ses matchs en club.
Schertenleib a devancé de justesse la milieu de terrain américaine et lyonnaise Lily Yohannes, classée deuxième, et l'attaquante suédoise Felicia Schroder, qui évolue au Hacken et s'est classée troisième. La coéquipière de Schertenleib au Barça, Clara Serrajordi, a pris la quatrième place devant Claudia Martinez, cinquième, l'attaquante du Washington Spirit étant la première des trois joueuses de la NWSL à figurer dans le top 10 chez les femmes.