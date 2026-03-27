NXGN 2026 : Lamine Yamal, Estevao et 10 jeunes prodiges prêts à faire sensation lors de la Coupe du monde 2026

Lamine Yamal n'est pas seulement l'adolescent qui s'est le plus illustré lors de la Coupe du monde cet été : il a de réelles chances de devenir le joueur phare en Amérique du Nord, tant l'ailier du FC Barcelone et de l'Espagne est talentueux. Depuis qu'il a marqué ses débuts internationaux par un but époustouflant contre la Géorgie à l'âge de 16 ans, Yamal fait partie des incontournables de Luis de la Fuente.

Il a déjà prouvé qu'il ne se laisserait pas intimider par les grands tournois, après avoir fait des ravages lors de l'Euro 2024, où la Roja a triomphé en Allemagne. Le but de Yamal, qui a ouvert le score contre la France en demi-finale, était d'une véritable beauté, et ses performances en club depuis lors laissent présager que d'autres exploits pourraient être au programme alors qu'il espère remporter la Coupe du monde six jours seulement après avoir fêté ses 19 ans, le 13 juillet.