NXGN 2026 : Lamine Yamal, Estevao et 10 jeunes prodiges prêts à faire sensation lors de la Coupe du monde 2026

On parlera encore beaucoup des vétérans croates cet été, avec Luka Modric, âgé de 40 ans, en tête de file pour sa cinquième Coupe du monde au cours de sa brillante carrière. Mais une nouvelle génération de talents émerge derrière ces grands noms, et Luka Vuskovic est sans aucun doute l’un des plus prometteurs après une saison qui l’a révélé comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus prometteurs d’Europe.
Le joueur prêté par Tottenham s'est illustré lors de son passage à Hambourg, suscitant l'intérêt de Barcelone, tandis qu'il a disputé ses deux premières sélections en équipe nationale lors des qualifications pour la Coupe du monde. Véritable menace sur les coups de pied arrêtés et défenseur de premier plan, Vuskovic, âgé de 19 ans, pourrait même être titularisé dans l'équipe de Zlatko Dalic cet été, alors que Josko Gvardiol mène une course contre la montre pour prouver qu'il est en forme avant le coup d'envoi.