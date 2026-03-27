Goal.com
En direct
NXGN World Cup GFXGOAL
Tom Maston

Traduit par

NXGN 2026 : Lamine Yamal, Estevao et 10 jeunes prodiges prêts à faire sensation lors de la Coupe du monde 2026

NXGN
Coupe du monde
L. Yamal
P. Cubarsi
Estevao
L. Karl
Espagne
Brésil
Portugal
Allemagne
Mexico
Belgique
K. Paez
I. Mbaye
G. Mora
L. Vuskovic
R. Mora
N. De Cat
Sénégal
Ecuador
Croatie
FEATURES

La Coupe du monde n'est plus qu'à deux mois et demi, et les équipes sont actuellement en train de peaufiner leurs préparatifs pour la phase finale, tandis que d'autres tenteront de décrocher les dernières places disponibles en Amérique du Nord lors de la trêve internationale du mois de mars. Une fois que le tournoi aura enfin débuté, le décor sera planté pour qu'une multitude de joueurs deviennent des héros nationaux, parmi lesquels figurent certains des jeunes talents les plus prometteurs du football actuel.

Pelé et Kylian Mbappé sont les seuls adolescents à avoir marqué lors d'une phase finale de Coupe du monde, mais bien d'autres – de Michael Owen à Lionel Messi – se sont illustrés sur la scène internationale alors qu'ils n'avaient pas encore atteint la vingtaine.

Alors, qui pourrait suivre leurs traces aux États-Unis, au Mexique et au Canada ? GOAL a sélectionné 10 joueurs de la liste NXGN 2026 qui pourraient bien avoir l'occasion de se faire un nom cet été...

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (Espagne)

    Lamine Yamal n'est pas seulement l'adolescent qui s'est le plus illustré lors de la Coupe du monde cet été : il a de réelles chances de devenir le joueur phare en Amérique du Nord, tant l'ailier du FC Barcelone et de l'Espagne est talentueux. Depuis qu'il a marqué ses débuts internationaux par un but époustouflant contre la Géorgie à l'âge de 16 ans, Yamal fait partie des incontournables de Luis de la Fuente.

    Il a déjà prouvé qu'il ne se laisserait pas intimider par les grands tournois, après avoir fait des ravages lors de l'Euro 2024, où la Roja a triomphé en Allemagne. Le but de Yamal, qui a ouvert le score contre la France en demi-finale, était d'une véritable beauté, et ses performances en club depuis lors laissent présager que d'autres exploits pourraient être au programme alors qu'il espère remporter la Coupe du monde six jours seulement après avoir fêté ses 19 ans, le 13 juillet.

    • Publicité
  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (Espagne)

    Yamal n'est toutefois peut-être pas le seul adolescent de la sélection espagnole. Pau Cubarsi a été titulaire lors de quatre des six matches de qualification pour la Coupe du monde disputés par la Roja fin 2025 et semble en passe de s'imposer dans les plans de De la Fuente, après avoir été, de manière quelque peu surprenante, écarté de l'équipe espagnole victorieuse lors de l'Euro.

    Le joueur de 19 ans est un pilier du FC Barcelone de Hansi Flick depuis plus de deux ans maintenant. Le sang-froid de Cubarsi avec le ballon et sa capacité à passer s'accordent parfaitement avec son instinct défensif de haut niveau. Il pourrait désormais former la moitié d'un duo de défenseurs centraux jeune mais très prometteur aux côtés de Dean Huijsen, du Real Madrid.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Estevao (Brésil)

    En dehors de Yamal, le jeune débutant que tout le monde a hâte de voir à l'œuvre en Coupe du monde est Estevao. L'ailier de Chelsea a offert quelques moments de pure magie lors de sa première saison sur la scène européenne, ce qui lui a permis de s'imposer comme titulaire dans l'équipe du Brésil lors des matchs disputés vers la fin de l'année 2025.

    Estevao a inscrit cinq buts lors de ses quatre titularisations sous les ordres de Carlo Ancelotti entre septembre et novembre, ce qui lui a permis de se placer en bonne position dans la course aux places en attaque de la Seleção. Il n'a pas été retenu dans le groupe pour les matchs amicaux de mars en raison de petits problèmes de blessures qui l'ont gêné ces dernières semaines, mais le jeune joueur de 18 ans devrait être en pleine forme pour faire la différence avec les quintuples champions du monde cet été.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Paez (Équateur)

    Ailleurs en Amérique du Sud, le milieu de terrain équatorien Kendry Paez est l’un des adolescents les plus expérimentés en termes de sélections internationales qui s’apprête à faire ses preuves cet été. Actuellement prêté au River Plate, ce jeune joueur de Chelsea est considéré comme une star potentielle de la Coupe du monde depuis 2023 déjà, année où il a fait ses débuts internationaux à l’âge de 16 ans.

    Quelques semaines plus tard, Paez est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais marqué lors des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du monde, mais il a surtout été utilisé comme remplaçant au niveau international depuis la Copa América 2024. Cela ne veut pas dire pour autant que le jeune homme de 18 ans ne sera pas capable de faire forte impression en Amérique du Nord. En effet, Paez a suffisamment de magie dans les pieds pour se faire remarquer au sein de l'une des équipes surprises du tournoi.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Sénégal)

    Peut-être plus que jamais, de nombreux joueurs se trouvent confrontés à un choix quant à leur sélection nationale, et bon nombre de participants potentiels à la Coupe du monde s'apprêtent à représenter des pays pour lesquels ils n'auraient peut-être jamais imaginé jouer lorsqu'ils étaient enfants. Ibrahim Mbaye, par exemple, a passé son enfance à jouer pour la France à tous les niveaux jusqu'aux moins de 20 ans, avant d'accepter une convocation du Sénégal en novembre.

    À 18 ans, il a marqué lors de sa deuxième sélection avec les Lions de la Teranga, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest, puis a contribué à la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations, où il a inscrit un but et délivré deux passes décisives. L'attaquant du Paris Saint-Germain aura donc à cœur de laisser son empreinte lors de son deuxième grand tournoi en 2026.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    Gilberto Mora (Mexique)

    En tant que co-organisateurs, le Mexique allait inévitablement subir une forte pression lors de la Coupe du monde, et ce avant même son échec à sortir de la phase de groupes en 2022. « El Tri » est donc à la recherche de nouveaux héros, et le poids des attentes repose désormais lourdement sur les épaules de Gilberto Mora.

    Surnommé « le Pedri mexicain », ce joueur de 17 ans a été propulsé dans le onze de départ de son pays pour les phases à élimination directe de la Gold Cup 2025. Il a fini par jouer un rôle clé dans la conquête du trophée par l'équipe de Javier Aguirre, faisant de Mora le plus jeune joueur à remporter un grand tournoi international et battant ainsi le record établi par Yamal 12 mois plus tôt. Une blessure a écarté des terrains la jeune star du Club Tijuana depuis janvier, mais l’on est de plus en plus confiant quant au retour en forme de Mora avant le coup d’envoi du tournoi pour le Mexique, le 11 juin.

  • Luka Vuskovic Croatia 2025Getty Images

    Luka Vuskovic (Croatie)

    On parlera encore beaucoup des vétérans croates cet été, avec Luka Modric, âgé de 40 ans, en tête de file pour sa cinquième Coupe du monde au cours de sa brillante carrière. Mais une nouvelle génération de talents émerge derrière ces grands noms, et Luka Vuskovic est sans aucun doute l’un des plus prometteurs après une saison qui l’a révélé comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus prometteurs d’Europe.

    Le joueur prêté par Tottenham s'est illustré lors de son passage à Hambourg, suscitant l'intérêt de Barcelone, tandis qu'il a disputé ses deux premières sélections en équipe nationale lors des qualifications pour la Coupe du monde. Véritable menace sur les coups de pied arrêtés et défenseur de premier plan, Vuskovic, âgé de 19 ans, pourrait même être titularisé dans l'équipe de Zlatko Dalic cet été, alors que Josko Gvardiol mène une course contre la montre pour prouver qu'il est en forme avant le coup d'envoi.

  • Lennart Karl Germany 2025Getty Images

    Lennart Karl (Allemagne)

    Si tous les joueurs cités plus haut avaient déjà une expérience internationale à leur actif à l'aube de 2026, quelques jeunes joueurs s'apprêtent à faire leurs débuts en équipe nationale senior lors de cette période de sélection. Le plus intrigant de ces « révélations » est Lennart Karl, qui a connu une superbe saison avec le Bayern Munich, pour lequel il a inscrit huit buts et délivré six passes décisives toutes compétitions confondues, alors même qu'il était en concurrence pour le temps de jeu avec les prétendants au Ballon d'Or Michael Olise et Luis Diaz.

    Le joueur de 18 ans n'a fait ses débuts en équipe U21 qu'en novembre, mais Karl a les capacités de faire la différence au sein d'une équipe d'Allemagne qui manque de créativité depuis l'Euro.

  • Rodrigo Mora Portugal 2025Getty Images

    Rodrigo Mora (Portugal)

    Rodrigo Mora compte déjà un titre international à son palmarès, puisqu'il faisait partie de la sélection portugaise qui a remporté la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA en 2025. Le meneur de jeu de Porto n'a toutefois pas quitté le banc et a été écarté par Roberto Martinez pour le reste de l'année.

    Après avoir refusé un transfert mirobolant en Arabie saoudite en août, Mora n'a pas tout à fait retrouvé la forme exceptionnelle qu'il avait affichée lors de sa saison de révélation au Portugal, mais ce milieu offensif de 18 ans reste l'un des talents les plus prometteurs d'Europe et vient d'être rappelé en sélection portugaise pour les matchs amicaux de ce mois-ci contre le Mexique et les États-Unis, ce qui signifie qu'il devrait avoir l'occasion d'impressionner Martinez avant que l'Espagnol ne dévoile sa liste pour la Coupe du monde.

  • Nathan De Cat Belgium 2025Getty Images

    Nathan De Cat (Belgique)

    En novembre dernier, Nathan De Cat disputait la Coupe du monde U17 au Qatar, mais le milieu de terrain a désormais une réelle chance de participer à la compétition senior cet été après avoir été sélectionné pour la première fois en équipe nationale.

    Considéré comme un milieu défensif, le joueur vedette d'Anderlecht a atteint un nouveau niveau de jeu ces dernières semaines après avoir été aligné au poste de numéro 10, et des clubs tels que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se préparent désormais à faire une offre cet été. Bien sûr, sa valeur ne fera qu'augmenter s'il parvient à se faire une place dans l'équipe des Diables Rouges de Rudi Garcia pour la phase finale de la Coupe du monde.