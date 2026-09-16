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Nuno Espirito Santo exhorte West Ham à corriger ses erreurs défensives avant le derby contre Millwall
Nuno exige de la concentration avant un derby londonien bouillant
L'entraîneur de West Ham United, Nuno Espirito Santo, a appelé à une amélioration défensive immédiate alors que son équipe tourne son attention vers l'explosif derby de samedi contre Millwall. Leader du Championship, West Ham United a vu son parcours en Carabao Cup prendre fin mardi soir après une courte défaite à domicile 3-2 contre Fulham.
Des buts des recrues estivales Morato et Pablo ont permis à West Ham United de revenir deux fois à hauteur avant qu'Oscar Bobb n'inscrive le but de la victoire pour les visiteurs à la 77e minute.
Nuno a insisté sur le fait que ses joueurs devaient éliminer leurs absences défensives avant leur déplacement dans le sud-est de Londres.
- Martin Dalton
L’entraîneur exhorte son équipe à tourner la page après la déception en coupe
S’exprimant après le match, Nuno a fait part de sa tristesse face au résultat, tout en saluant les efforts de ses joueurs et le soutien du public à domicile. S’il s’est dit satisfait du rendement offensif de son équipe, il a souligné que des erreurs défensives individuelles leur avaient coûté la qualification.
L’entraîneur a insisté sur le fait que le groupe ne pouvait pas s’attarder sur ce revers alors qu’un rendez-vous à fort enjeu approche.
« Je suis triste à cause des efforts fournis par les garçons, mais nous avons commis des erreurs et nous avons été punis, a déclaré Nuno. Il y a des progrès à faire défensivement, mais il n’y a pas de temps pour la tristesse. Nous devons nous concentrer sur samedi, c’est une énorme semaine pour nous. »
Les rivaux se préparent pour leur première rencontre depuis 2012
Le choc du week-end à The Den marquera la première confrontation officielle entre West Ham et Millwall depuis février 2012, lorsque les Hammers s’étaient imposés 2-1. Beaucoup de choses ont changé depuis cette rencontre, au cours de laquelle Harry Kane était entré en jeu pour Millwall, tandis que Gary O'Neil figurait sur le banc de West Ham.
Alors que West Ham occupe la tête du classement du Championship avec l’objectif de retrouver immédiatement la Premier League, Millwall cherche à se relancer après avoir perdu quatre de ses six derniers matches toutes compétitions confondues.
Millwall ne reste qu’à quatre points du sommet malgré sa récente série sans victoire.
- Martin Dalton
West Ham vise à conserver sa place de leader
Alors que l'entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, fête sa première victoire à l'extérieur à la tête de l'équipe, West Ham doit rapidement se remobiliser pour son retour en championnat. Les hommes de Nuno entendent préserver leur avance en tête du classement.
L'entraîneur attend de son équipe qu'elle affiche l'intensité nécessaire pour l'une des rivalités les plus féroces du football anglais.
West Ham vise à s'appuyer sur sa bonne forme offensive pour prendre trois points vitaux à The Den.
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