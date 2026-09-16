Nuno Espirito Santo exhorte West Ham à corriger ses erreurs défensives avant le derby contre Millwall

L'entraîneur de West Ham United, Nuno Espirito Santo, a appelé à une amélioration défensive immédiate alors que son équipe tourne son attention vers l'explosif derby de samedi contre Millwall. Leader du Championship, West Ham United a vu son parcours en Carabao Cup prendre fin mardi soir après une courte défaite à domicile 3-2 contre Fulham.

Des buts des recrues estivales Morato et Pablo ont permis à West Ham United de revenir deux fois à hauteur avant qu'Oscar Bobb n'inscrive le but de la victoire pour les visiteurs à la 77e minute.

Nuno a insisté sur le fait que ses joueurs devaient éliminer leurs absences défensives avant leur déplacement dans le sud-est de Londres.