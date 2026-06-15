Il y a plus de 400 ans, le poète John Donne écrivait qu’« aucun homme n’est une île », une maxime qui vaut aussi pour ceux qui portent le nom d’une île. « Nous avons toujours affirmé que notre qualification pour la Coupe du monde dépasse le simple cadre sportif : c’est une affaire culturelle, musicale, c’est tout. Nous voulons faire découvrir notre pays au monde entier. Notre ambition est de concourir sans crainte, en restant fidèles à notre identité, et de jouer avec courage pour montrer au monde qui nous sommes en tant qu’équipe et en tant que nation. Notre identité, c’est ce que nous sommes en tant que peuple face aux difficultés. » Avec ses quelque 550 000 habitants répartis sur un archipel dont la superficie est plus de cent fois inférieure à celle de l’Espagne,le Cap-Vert est le troisième pays le moins peuplé de l’histoire de la Coupe du monde et le deuxième le plus petit en surface.Un rappel constant, pour l’entraîneur et pour tous, de leurs origines insulaires.







