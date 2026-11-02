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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Nuit noire : les supporters d'Al-Ittihad réclament le départ de Fincing après l'humiliation face à Al-Aïn !

Al Ittihad vs Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Champions League Elite
J. Wissing
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Allemagne

Énorme choc

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Les tribunes d'Al-Ittihad se sont transformées en lieu de contestation contre l'entraîneur allemand Jens Wissing, après que l'équipe n'a pas réussi à tenir face à Al-Aïn des Émirats et a subi une lourde défaite sur le score de 4-1, lors d'une rencontre qui a révélé des problèmes techniques ayant suscité le mécontentement des supporters, qui n'ont pas hésité à adresser de vives critiques au directeur technique après le coup de sifflet final.

Ce n'est pas seulement l'ampleur du score qui a provoqué la colère, mais aussi la manière dont « Al-Amid » est apparu face à son adversaire, ainsi que les choix techniques opérés par Wissing au cours du match, ce qui a ouvert la porte à des interrogations sur sa capacité à diriger l'équipe lors de la prochaine période, surtout compte tenu de l'importance de la compétition en Ligue des champions d'Asie Elite.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Critiques acerbes et appels au départ de l'entraîneur

    Sur la plateforme « X », la défaite d'Al-Ittihad a suscité des réactions de colère de la part de ses supporters, qui ont vivement critiqué la manière dont Vicente a géré la rencontre. Certains fans ont qualifié ses décisions en des termes sévères, allant jusqu'à le traiter de « criminel », en signe de contestation face à la façon dont il a abordé le match et aux choix sur lesquels il s'est appuyé.

    À lire également : Vidéo : Al-Ain inflige à Al-Ittihad une défaite à la mode d'Al-Nassr en Ligue des champions d'Asie Élite

    Une partie des critiques s'est également concentrée sur la composition de départ choisie par l'entraîneur, avec des demandes pour accorder au Nigérian George Ilenikhena un rôle plus important lors des prochains matchs et pour compter sur lui au sein du onze de départ, considéré comme l'une des options qui, selon les supporters, mérite une plus grande chance de faire la différence offensivement.

    Mais l'appel le plus marquant, répété parmi les supporters d'Al-Ittihad, a été la demande de limogeage de l'entraîneur allemand, une large partie d'entre eux estimant que ce que l'équipe a montré face à Al-Ain exige une intervention urgente de la direction, plutôt que la poursuite de la situation technique actuelle.

  • Kako ouvre le score : le quadruplé d'Al Ain se concrétise à la 90e minute

    Les difficultés d'Al-Ittihad ont commencé tôt, après l'ouverture du score par Alejandro Romero « Kaku » à la 17e minute, à la suite d'une superbe frappe, avant que Rafael Rodriguez ne creuse l'avantage de la formation émiratie en inscrivant le deuxième but à la 42e minute, plaçant ainsi les locaux sous une forte pression avant la fin de la première période.

    Al-Ittihad a tenté de revenir dans la seconde mi-temps, et Marwan Al-Sahafi a réussi à réduire l'écart à la 53e minute, en profitant d'une passe de Houssem Aouar, mais Al-Aïn a repris ses deux buts d'avance cinq minutes plus tard seulement, lorsque le défenseur d'Al-Ittihad Jan Carlo Simic a marqué contre son camp à la 58e minute.

    Alors qu'Al-Ameed cherchait une occasion de réduire à nouveau l'écart, Al-Aïn a obtenu un penalty à la 90e minute, que Matias Palacios a transformé en quatrième but, scellant ainsi la rencontre en faveur des visiteurs sur le score de quatre buts à un.

  • Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE

    Vissing face à un test difficile pour regagner la confiance des supporters d'Al-Ittihad

    Au classement, Al Ain a porté son total à 12 points, prenant seul la tête du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Elite, tandis qu'Al Ittihad est resté bloqué à 4 points, à la neuvième place, voyant sa situation se compliquer davantage dans la course à la qualification après une défaite douloureuse à domicile.

    Ce résultat place Facing sous une pression croissante, non seulement en raison de cette lourde défaite, mais aussi à cause du fossé grandissant entre les ambitions des supporters et le rendement de l'équipe sur le terrain.

    Entre les appels à son limogeage et les demandes de modification de ses choix tactiques, les prochaines rencontres seront déterminantes pour dessiner les contours de son avenir avec Al Ittihad.

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