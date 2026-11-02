Sur la plateforme « X », la défaite d'Al-Ittihad a suscité des réactions de colère de la part de ses supporters, qui ont vivement critiqué la manière dont Vicente a géré la rencontre. Certains fans ont qualifié ses décisions en des termes sévères, allant jusqu'à le traiter de « criminel », en signe de contestation face à la façon dont il a abordé le match et aux choix sur lesquels il s'est appuyé.

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Une partie des critiques s'est également concentrée sur la composition de départ choisie par l'entraîneur, avec des demandes pour accorder au Nigérian George Ilenikhena un rôle plus important lors des prochains matchs et pour compter sur lui au sein du onze de départ, considéré comme l'une des options qui, selon les supporters, mérite une plus grande chance de faire la différence offensivement.

Mais l'appel le plus marquant, répété parmi les supporters d'Al-Ittihad, a été la demande de limogeage de l'entraîneur allemand, une large partie d'entre eux estimant que ce que l'équipe a montré face à Al-Ain exige une intervention urgente de la direction, plutôt que la poursuite de la situation technique actuelle.