Les tribunes d'Al-Ittihad se sont transformées en lieu de contestation contre l'entraîneur allemand Jens Wissing, après que l'équipe n'a pas réussi à tenir face à Al-Aïn des Émirats et a subi une lourde défaite sur le score de 4-1, lors d'une rencontre qui a révélé des problèmes techniques ayant suscité le mécontentement des supporters, qui n'ont pas hésité à adresser de vives critiques au directeur technique après le coup de sifflet final.
Ce n'est pas seulement l'ampleur du score qui a provoqué la colère, mais aussi la manière dont « Al-Amid » est apparu face à son adversaire, ainsi que les choix techniques opérés par Wissing au cours du match, ce qui a ouvert la porte à des interrogations sur sa capacité à diriger l'équipe lors de la prochaine période, surtout compte tenu de l'importance de la compétition en Ligue des champions d'Asie Elite.