Le contrat de trois ans a été signé le 23 juin dernier, mais tout indiquait alors qu'il rejoindrait le Milan Futuro. Nous employons l’imparfait, car Aurélien Guernier sera évalué par Ruben Amorim durant le stage de préparation et a des chances de rester dans l’effectif de l’équipe première. L’ancien joueur de Birmingham peut évoluer aussi bien au poste de milieu offensif droit que gauche et dispose d’une marge de progression importante, puisqu’il est né en 2007. Sa gestion sera assurée conjointement avec l’entraîneur du Milan Futuro, Sergio Navarro.





Le club négocie déjà une prolongation jusqu’en 2031. Amorim l’a confirmé : il veut le tester durant le stage de pré-saison. Christian Comotto, de retour de prêt à La Spezia, a lui aussi des chances d’intégrer l’effectif 2026-2027. La confiance du staff et de la direction est telle que des offres de transfert définitif, comme celle de la Juventus, ont été refusées.



