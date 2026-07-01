Nouvelle transaction retentissante en NBA ! Les Lakers de Los Angeles recrutent un renfort de taille pour épauler Luka Doncic

Selon l’insider d’ESPN Shams Charania, les Lakers ont acquis Walker Kessler, intérieur des Utah Jazz, en cédant leurs premiers tours de draft non protégés de 2031 et 2033. Le deal inclut également des swaps de premier tour en 2028 et 2030. Kessler s’est engagé pour quatre ans et 130 millions de dollars avec les Angelinos.
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Après les départs douloureux de LeBron James, qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les Lakers, de Luke Kennard et de Marcus Smart, qui a renoncé à son option joueur pour s’engager avec les Houston Rockets, Kessler est la première grande recrue des Lakers pour la saison à venir.
Plus d’informations seront communiquées ultérieurement.