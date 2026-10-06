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Nouvelle tempête pour la FIFA ! La Norvège dépose une plainte éthique remettant en question la conduite de Gianni Infantino
La Norvège réclame une enquête sur la direction d’Infantino
Le paysage de la gouvernance du football international a été secoué par une soumission formelle de la Fédération norvégienne de football (NFF), qui a officiellement déposé une plainte éthique en trois volets concernant la conduite du président de la FIFA, Infantino.
La NFF a exprimé de graves inquiétudes au sujet de plusieurs incidents très médiatisés, allant de l’attribution d’un prix de la paix controversé à une intervention dans des affaires disciplinaires impliquant des joueurs en activité, ce qui a conduit à une demande d’intervention du comité d’éthique de la FIFA.
Cette évolution représente une confrontation directe d’une association membre avec la direction de l’instance dirigeante mondiale, mettant en lumière une fracture croissante au sein des structures administratives de ce sport.
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Infantino sous le feu des critiques pour un présumé abus de position
Au cœur de la plainte se trouve la question de savoir si Infantino a « abusé » de sa position pour faciliter des alliances politiques ou des projets financiers échappant aux mécanismes de contrôle traditionnels. La fédération a demandé une enquête approfondie afin de déterminer si le président et d’autres hauts responsables ont enfreint le code d’éthique de l’organisation par leurs actions récentes. Il ne s’agit pas simplement d’une demande d’examen interne ; c’est une exigence calculée de reddition de comptes qui s’étend à plusieurs départements au sein de la FIFA.
En portant ces questions devant la Commission d’éthique, la NFF cherche à obtenir un compte rendu transparent de la manière dont les décisions sont prises tout en haut de la pyramide du football, en particulier lorsque ces décisions semblent croiser des agendas politiques mondiaux et des capitaux privés.
L’offensive de la Fédération norvégienne de football a également franchi une nouvelle étape avec la saisine du comité de gouvernance, d’audit et de conformité. Ce second renvoi vise à déterminer « si les processus décisionnels, la supervision et les contrôles internes de la FIFA ont fonctionné comme requis, et si d’éventuelles défaillances de gouvernance ont permis que les faits soulevés se produisent ».
La controverse autour de Donald Trump
L’un des éléments les plus frappants du grief de la NFF concerne l’attribution sans précédent du Prix de la paix de la FIFA au président américain Donald Trump. Ce prix, créé en novembre, devait « récompenser des personnes ayant entrepris des actions exceptionnelles et extraordinaires en faveur de la paix et qui, ce faisant, ont uni des peuples à travers le monde ».
Trump a reçu cette distinction inaugurale lors du tirage au sort de la Coupe du monde de décembre, une décision qui a immédiatement suscité des critiques de la part de divers groupes de défense et de nations membres. La NFF a spécifiquement remis en question la légitimité de cette récompense, affirmant dans sa plainte qu’elle « soulève des questions sur la manière dont le prix a été créé et attribué, sur le point de savoir si le Conseil de la FIFA aurait dû être impliqué, et sur la conformité du processus avec les obligations de neutralité politique de la FIFA ».
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L’affaire Balogun soulève des questions sur la neutralité politique
La plainte se penche également sur les détails d’une affaire disciplinaire impliquant l’attaquant de l’USMNT Folarin Balogun pendant la Coupe du monde 2026. Balogun avait reçu un carton rouge lors d’une victoire contre la Bosnie-Herzégovine, ce qui aurait dû entraîner automatiquement une suspension d’un match. Cependant, cette suspension a été mystérieusement levée, permettant à l’attaquant de disputer le tour suivant contre la Belgique.
Des informations ont émergé selon lesquelles la levée de cette suspension faisait suite à un appel téléphonique direct de Donald Trump à Infantino, demandant un réexamen de la décision disciplinaire. La NFF a souligné que l’attribution du prix de la paix, associée au soutien public d’Infantino à Trump, « soulève des questions au regard des dispositions du code (éthique) relatives à l’abus de position et à la neutralité politique ».
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