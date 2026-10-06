Le paysage de la gouvernance du football international a été secoué par une soumission formelle de la Fédération norvégienne de football (NFF), qui a officiellement déposé une plainte éthique en trois volets concernant la conduite du président de la FIFA, Infantino.

La NFF a exprimé de graves inquiétudes au sujet de plusieurs incidents très médiatisés, allant de l’attribution d’un prix de la paix controversé à une intervention dans des affaires disciplinaires impliquant des joueurs en activité, ce qui a conduit à une demande d’intervention du comité d’éthique de la FIFA.

Cette évolution représente une confrontation directe d’une association membre avec la direction de l’instance dirigeante mondiale, mettant en lumière une fracture croissante au sein des structures administratives de ce sport.



