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Nouvelle pique contre Erling Haaland ? Le défenseur d’Arsenal Gabriel semble raviver sa rivalité avec l’attaquant de Manchester City en choisissant une chanson évocatrice pour son post TikTok célébrant le titre de Premier League
La rivalité prend un tour musical sur Internet.
La rivalité personnelle intense entre Gabriel et Haaland s’est déplacée du terrain vers les réseaux sociaux. Après les célébrations triomphales des Gunners pour leur titre de Premier League dimanche, Gabriel a publié sur TikTok une vidéo de lui-même brandissant le prestigieux trophée. C’est toutefois la bande-son qui a retenu l’attention des supporters. Le Brésilien a en effet illustré sa publication avec le titre « Good Feeling » de Flo Rida (2011), une sélection perçue comme une réponse directe à Haaland. Rappelons que l’attaquant norvégien avait entonné « oh, sometimes, I get a good feeling » devant les caméras après la victoire cruciale 2-1 de City sur Arsenal plus tôt dans la saison.
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Une longue histoire d'affrontements sur le terrain
Cette escarmouche numérique est le dernier acte en date d’une rivalité qui a atteint son paroxysme lors de la saison 2024-2025. Lors d’un match nul palpitant (2-2) entre les deux géants cette saison-là, Haaland avait lancé le ballon directement à l’arrière de la tête de Gabriel après avoir inscrit l’égalisation tardive. Le pilier d’Arsenal a ensuite attisé le feu en déclarant après la rencontre que son équipe « attendait » City à l’Emirates. Gabriel s’est ensuite empressé de célébrer avec ferveur sous le nez de l’attaquant lors de la retentissante victoire 5-1 des Gunners à domicile plus tard dans la saison.
Une saison exceptionnelle pour ces deux figures de proue
Malgré une aversion mutuelle évidente, les deux joueurs ont brillé individuellement cette saison. L’attaquant norvégien s’est montré plus redoutable que jamais, inscrivant 38 buts en 52 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances exceptionnelles en championnat lui ont permis de remporter le Soulier d’or de la Premier League pour la troisième fois en quatre saisons. De son côté, Gabriel a été colossal, avec 50 apparitions toutes compétitions confondues. Il a été le pilier d’une défense d’Arsenal qui a propulsé le club londonien vers la gloire nationale. Si Manchester City a finalement échoué, la rivalité de ces deux hommes a illuminé l’élite du football anglais.
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Quelle sera la prochaine étape pour Gabriel et Haaland ?
Désormais, Gabriel concentrera ses efforts sur la quête du titre continental, alors qu’Arsenal s’apprête à défier le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, le 30 mai. Toutefois, leur duel palpitant avec Haaland ne devrait pas s’arrêter là. Les deux stars devant demeurer des piliers de leurs clubs respectifs, les observateurs peuvent d’ores et déjà anticiper de nouveaux affrontements de haute volée lorsqu’ils se croiseront à nouveau la saison prochaine.