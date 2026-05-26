Nouvelle pique contre Erling Haaland ? Le défenseur d’Arsenal Gabriel semble raviver sa rivalité avec l’attaquant de Manchester City en choisissant une chanson évocatrice pour son post TikTok célébrant le titre de Premier League

La rivalité personnelle intense entre Gabriel et Haaland s’est déplacée du terrain vers les réseaux sociaux. Après les célébrations triomphales des Gunners pour leur titre de Premier League dimanche, Gabriel a publié sur TikTok une vidéo de lui-même brandissant le prestigieux trophée. C’est toutefois la bande-son qui a retenu l’attention des supporters. Le Brésilien a en effet illustré sa publication avec le titre « Good Feeling » de Flo Rida (2011), une sélection perçue comme une réponse directe à Haaland. Rappelons que l’attaquant norvégien avait entonné « oh, sometimes, I get a good feeling » devant les caméras après la victoire cruciale 2-1 de City sur Arsenal plus tôt dans la saison.



