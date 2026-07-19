Selon le Telegraph, Aston Villa envisagerait de recruter cet attaquant, actuellement sous contrat avec le Chelsea FC.
Traduit par
Nouvelle option de transfert : une ancienne star du FC Bayern Munich va-t-elle succéder à un joueur ayant battu le record de transfert ?
À Aston Villa, Jackson pourrait prendre la place de Morgan Rogers, dont le transfert vers Chelsea serait imminent selon plusieurs sources concordantes.
Selon plusieurs sources, Chelsea s’apprêterait à verser une indemnité de transfert de 137 millions d’euros pour Rogers, ce qui ferait du joueur de 23 ans le départ le plus lucratif de l’histoire des Villans, devant Jack Grealish, cédé à Manchester City en 2021 pour 117,5 millions d’euros.
Si le deal se concrétise, Aston Villa disposerait alors d’une marge financière suffisante pour racheter le contrat du joueur, toujours lié à Chelsea jusqu’en 2033.
- Getty
Le FC Bayern a décidé de ne pas recruter Nicolas Jackson.
Prêté au FC Bayern Munich la saison passée, l’attaquant sénégalais de 25 ans est resté dans l’ombre de Harry Kane. En 34 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit onze buts et délivré quatre passes décisives, des statistiques correctes qui n’ont pas convaincu le club bavarois de lever l’option d’achat.
À l’issue de l’exercice, il a donc regagné Londres, où son avenir reste incertain. D’après les dernières indiscrétions, Jackson occuperait un rôle secondaire dans les plans du nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui verrait d’un bon œil la vente de l’attaquant afin d’alléger la masse salariale.
À Aston Villa, il retrouverait par ailleurs une vieille connaissance : l’entraîneur Unai Emery, avec qui il a déjà travaillé une saison au FC Villarreal.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles