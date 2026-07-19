Prêté au FC Bayern Munich la saison passée, l’attaquant sénégalais de 25 ans est resté dans l’ombre de Harry Kane. En 34 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit onze buts et délivré quatre passes décisives, des statistiques correctes qui n’ont pas convaincu le club bavarois de lever l’option d’achat.

À l’issue de l’exercice, il a donc regagné Londres, où son avenir reste incertain. D’après les dernières indiscrétions, Jackson occuperait un rôle secondaire dans les plans du nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui verrait d’un bon œil la vente de l’attaquant afin d’alléger la masse salariale.

À Aston Villa, il retrouverait par ailleurs une vieille connaissance : l’entraîneur Unai Emery, avec qui il a déjà travaillé une saison au FC Villarreal.