Selon le Yorkshire Evening Post, Leeds United s’intéresserait à la venue de ce milieu offensif de 30 ans.
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Nouvelle option après son départ du BVB : Julian Brandt serait-il sur le point de rejoindre la Premier League ?
Selon ces informations, le LUFC chercherait de manière ciblée, lors du prochain mercato, à renforcer son attaque et aurait identifié Brandt comme une recrue potentielle.
Promu en Premier League il y a tout juste un an, Leeds United, après avoir assuré son maintien la saison passée, vise désormais un retour régulier dans le haut du tableau. Dans cette optique, l’expérience de Brandt pourrait s’avérer précieuse.
Autre atout : le joueur de 30 ans est libre de tout contrat après sept saisons au BVB. Les deux parties ont en effet décidé de ne pas prolonger l’aventure, son bail prenant fin le 30 juin.
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Julian Brandt figure sur les radars de plusieurs clubs.
Sous les couleurs de Dortmund, il a inscrit 57 buts et délivré 70 passes décisives en 307 matchs officiels. Malgré ces statistiques honorables, il n’a conquis qu’un seul titre majeur avec les Noir et Jaune, la Coupe d’Allemagne 2021. Il a également frôlé le sacre suprême en finale de Ligue des champions 2024 contre le Real Madrid, puis lors de la dernière journée de Bundesliga 2022/23, sans jamais pouvoir conclure.
Ces dernières semaines, le milieu de terrain a été associé à plusieurs clubs. Selon le journal italien Corriere dello Sport, l’AS Rome serait intéressée, Donyell Malen, son ancien coéquipier, ayant même fait son éloge auprès des dirigeants romains. L’Atlético de Madrid aurait également manifesté un vif intérêt.
Un maintien en Bundesliga n’est toutefois pas exclu. « En principe, je n’exclurais rien », a-t-il déclaré à Sky peu avant la fin de la saison. « Mais il y a certaines choses que je privilégie. Et d’autres que je privilégie moins pour le moment. J’ai une ou deux idées en tête. Mais chaque chose en son temps. » Par le passé, des rumeurs avaient déjà circulé concernant l’intérêt du SV Werder Brême.