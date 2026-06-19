Nouvelle option après son départ du BVB : Julian Brandt serait-il sur le point de rejoindre la Premier League ?

Selon ces informations, le LUFC chercherait de manière ciblée, lors du prochain mercato, à renforcer son attaque et aurait identifié Brandt comme une recrue potentielle.

Promu en Premier League il y a tout juste un an, Leeds United, après avoir assuré son maintien la saison passée, vise désormais un retour régulier dans le haut du tableau. Dans cette optique, l’expérience de Brandt pourrait s’avérer précieuse.

Autre atout : le joueur de 30 ans est libre de tout contrat après sept saisons au BVB. Les deux parties ont en effet décidé de ne pas prolonger l’aventure, son bail prenant fin le 30 juin.