Nouvelle inquiétude pour Arsenal et l’Angleterre : Ben White a dû quitter ses partenaires en boitant lors de la première mi-temps du match contre West Ham, alors que la Coupe du monde approche dans exactement un mois

La blessure est survenue à la mi-temps de la première période, suite à un tacle musclé de Crysencio Summerville (West Ham). White a immédiatement semblé souffrir le martyre, se tenant le genou gauche tandis que l’équipe médicale d’Arsenal se précipitait sur le terrain pour lui prodiguer des soins.

Bien qu’il ait tenté de repartir, le joueur de 28 ans a finalement dû quitter la pelouse en boitant à la 28e minute.

La sortie prématurée de l’un des joueurs les plus réguliers de Premier League a immédiatement tendu le staff technique d’Arsenal, actuellement engagé dans une lutte acharnée avec Manchester City pour le titre national.