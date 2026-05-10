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Nouvelle inquiétude pour Arsenal et l’Angleterre : Ben White a dû quitter ses partenaires en boitant lors de la première mi-temps du match contre West Ham, alors que la Coupe du monde approche dans exactement un mois
Coup dur au stade de Londres
La blessure est survenue à la mi-temps de la première période, suite à un tacle musclé de Crysencio Summerville (West Ham). White a immédiatement semblé souffrir le martyre, se tenant le genou gauche tandis que l’équipe médicale d’Arsenal se précipitait sur le terrain pour lui prodiguer des soins.
Bien qu’il ait tenté de repartir, le joueur de 28 ans a finalement dû quitter la pelouse en boitant à la 28e minute.
La sortie prématurée de l’un des joueurs les plus réguliers de Premier League a immédiatement tendu le staff technique d’Arsenal, actuellement engagé dans une lutte acharnée avec Manchester City pour le titre national.
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Cette blessure était-elle évitable ?
Invité sur Sky Sports, l’ancien défenseur de Manchester United, Neville, a estimé que cette blessure était évitable : « Il est facile de défendre quand on s’engage avec puissance. White a tendu la jambe de façon plutôt molle. S’il avait été plus agressif face à Summerville, il aurait pu éviter cette blessure. »
Le pari tactique d’Arteta fait débat
Le choix stratégique opéré après la sortie de White a immédiatement alimenté les débats chez les fans d’Arsenal comme chez les spécialistes. Alors qu’il disposait sur le banc des défenseurs centraux Cristhian Mosquera et Piero Hincapié, le technicien espagnol a préféré lancer le milieu de terrain Martin Zubimendi.
Conséquence directe : Declan Rice a dû quitter son poste clé de sentinelle au milieu de terrain pour glisser à droite de la défense, une situation rare pour lui.
Un choix surprenant, selon Neville : « Je suis stupéfait. Le sortir du milieu de terrain est une décision audacieuse. »
Malgré ce choix, Arsenal a remporté la rencontre 1-0 grâce à un but tardif de Leandro Trossard, et a ainsi retrouvé sa marge de cinq points en tête du classement, même s’il a disputé une rencontre de plus que Manchester City, deuxième.
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Les espoirs de qualification pour la Coupe du monde sont en jeu
Cette blessure intervient au pire moment pour White, tout juste réintégré au groupe anglais sous les ordres du nouveau sélectionneur Tuchel. Après ses convocations pour les amicaux de mars face à l’Uruguay et le Japon, le défenseur était pressenti comme un pilier des Three Lions pour la Coupe du monde 2026.
À un mois du coup d’envoi de la compétition, une lésion sérieuse pourrait compromettre sa saison et ses espoirs de porter le maillot des Three Lions sur la scène mondiale.
Le staff médical doit réaliser des examens dans les prochaines 24 heures pour évaluer précisément l’étendue des lésions, et les premiers éléments laissent penser qu’il pourrait être contraint à une course contre la montre pour être opérationnel lors des rencontres du groupe L face à la Croatie, le Ghana et le Panama.