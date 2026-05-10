AFP
Traduit par
Nouvelle inquiétude pour Arsenal et l’Angleterre : Ben White a dû quitter le terrain en boitant lors de la première mi-temps du match contre West Ham, alors que la Coupe du monde approche dans exactement un mois
Coup dur au stade de Londres
La blessure est survenue à la mi-temps de la première période, suite à un tacle appuyé de Crysencio Summerville (West Ham). White a immédiatement semblé souffrir le martyre, se tenant le genou gauche tandis que l’équipe médicale d’Arsenal intervenait sur le terrain pour lui prodiguer des soins.
Bien qu’il ait tenté de repartir, le joueur de 28 ans a rapidement boité vers le tunnel à la 28e minute, incapable de poursuivre.
La sortie prématurée de l’un des joueurs les plus réguliers de Premier League a immédiatement tendu le staff technique d’Arsenal, actuellement engagé dans une lutte acharnée avec Manchester City pour le titre national.
- Getty Images Sport
Cette blessure était-elle évitable ?
Invité sur Sky Sports, l’ancien défenseur de Manchester United, Neville, a estimé que cette blessure était évitable : « Il est facile de défendre quand on s’engage avec puissance. White a tendu la jambe de façon plutôt molle. S’il avait été plus agressif face à Summerville, il aurait pu éviter cette blessure. »
Le pari tactique d’Arteta fait débat
Le choix stratégique opéré après la sortie de White a immédiatement alimenté les débats chez les supporters d’Arsenal comme chez les spécialistes. Alors qu’il disposait sur le banc des défenseurs centraux Cristhian Mosquera et Piero Hincapié, le technicien espagnol a toutefois préféré lancer le milieu de terrain Martin Zubimendi.
Conséquence directe : Declan Rice a dû quitter son poste clé de sentinelle au milieu de terrain pour glisser à droite de la défense, une situation rare pour lui.
Un choix surprenant, relevé par Neville : « Je suis stupéfait. Le sortir du milieu de terrain est une décision audacieuse. »
Malgré ce choix, Arsenal a remporté la rencontre 1-0 grâce à un but tardif de Leandro Trossard, et a ainsi rétabli son avance de cinq points en tête du classement, même s’il compte une rencontre de plus que Manchester City, deuxième.
- Getty Images Sport
Les espoirs de qualification pour la Coupe du monde sont en jeu
Cette blessure intervient au pire moment pour White, tout juste réintégré au groupe anglais sous les ordres du nouveau sélectionneur Tuchel. Après ses convocations pour les amicaux de mars face à l’Uruguay et le Japon, le défenseur était pressenti comme un pilier des Three Lions pour la Coupe du monde 2026.
À un mois du coup d’envoi de la compétition, une lésion sérieuse pourrait mettre un terme à sa saison et compromettre ses espoirs de porter le maillot des Three Lions sur la scène mondiale.
Interrogé après la victoire contre West Ham, Arteta a confirmé : « Nous ne savons pas encore, mais ça ne s’annonce pas bien du tout. Des examens complémentaires sont prévus demain, et nous en saurons plus à ce moment-là. »