L’international allemand et ses Edmonton Oilers ont été éliminés dès le premier tour des play-offs de la NHL. La franchise canadienne, qui compte aussi dans ses rangs Joshua Samanski, s’est inclinée 2-5 lors du sixième match de la série au meilleur des sept rencontres, sur la glace des Anaheim Ducks. Anaheim mène désormais 4-2, une avance insurmontable.
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Nouvelle déception pour Leon Draisaitl : le grand rêve du joueur allemand s’envole une nouvelle fois
Samanski a adressé une passe décisive à Connor Murphy (16^e), permettant à Edmonton de mener 1-2. Draisaitl a ensuite préparé le but de Wassili Podkolsin (42^e), portant le score à 2-4. En 2017, les Oilers avaient déjà été éliminés par les Ducks au deuxième tour (3-4). Il s’agissait de la dernière victoire en séries éliminatoires pour Anaheim, qui affrontera désormais les Utah Mammoth de l’international John-Jason Peterka ou les Vegas Golden Knights (score de la série : 2-3).
« Ça fait toujours mal, mais Anaheim le mérite. Au final, ils étaient tout simplement meilleurs que nous », a reconnu Draisaitl. « Nous n’avons jamais vraiment trouvé ce qu’il fallait pour aller au bout. Ce n’était pas suffisant. Même si ça fait mal, ils étaient tout simplement meilleurs. »
Le capitaine des Oilers, Connor McDavid, a abondé dans ce sens : « Nous avons cherché la régularité toute la saison et nous ne l’avons pas trouvée ici non plus, en séries », a-t-il déclaré. « C’est dur. Nous avons été une équipe moyenne tout au long de la saison. Une équipe moyenne avec de grandes attentes – on ne peut qu’être déçu. »
Les Oilers d'Edmonton se sont hissés en finale à deux reprises ces dernières années.
L’Edmonton Examiner qualifie cette élimination face à une équipe mieux classée de « consternante ». Les Oilers auraient été victimes des mêmes maux qui les ont handicapés tout au long de la saison : « Leur irrégularité, leurs lacunes en matière d’engagement et d’intensité, leur défense collective, les performances de leurs gardiens et leur jeu en infériorité numérique. »
Finalistes de la Coupe Stanley en 2022 et 2023, les Oilers avaient buté à chaque fois sur les Panthers de la Floride. Le club d’Edmonton reste donc en quête d’un sixième titre depuis son dernier sacre en 1990.
Pour Draisaitl, cette élimination précoce représente une nouvelle déception, tout comme son parcours olympique. À Milan, l’Allemand et sa sélection, pourtant présentée comme la plus talentueuse de l’histoire, avaient été sèchement battus en quarts de finale par la Slovaquie (2-6).
Playoffs de la NHL : Sturm qualifie le Minnesota
Portés par l’international Nico Sturm, les Minnesota Wild ont atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 2015. L’attaquant de 30 ans a offert une passe décisive lors de la victoire 5-2 conquise lors du sixième match de leur série face aux Dallas Stars. En quarts, le Minnesota défiera la tête de série n° 1, Colorado Avalanche, qui a balayé les Los Angeles Kings 4-0.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a participé au but décisif de Quinn Hughes (7^e). Après la réaction des Stars, qui avaient pris l’avantage 2-1, les réalisations de Vladimir Tarasenko (38^e), Hughes (51^e) et Matthew Boldy (59^e, 60^e) – ce dernier inscrivant deux fois dans la cage vide – ont envoyé le Minnesota au tour suivant.
Il s’agissait de la première victoire du Minnesota en séries éliminatoires depuis onze ans, remontant alors aux Blues de Saint-Louis. Favori avant le coup d’envoi, Dallas, finaliste de la Conférence Ouest lors des trois dernières saisons, a finalement cédé sa place.