Nouvelle déception pour Leon Draisaitl : le grand rêve du joueur allemand s’envole une nouvelle fois

Samanski a adressé une passe décisive à Connor Murphy (16^e), permettant à Edmonton de mener 1-2. Draisaitl a ensuite préparé le but de Wassili Podkolsin (42^e), portant le score à 2-4. En 2017, les Oilers avaient déjà été éliminés par les Ducks au deuxième tour (3-4). Il s’agissait de la dernière victoire en séries éliminatoires pour Anaheim, qui affrontera désormais les Utah Mammoth de l’international John-Jason Peterka ou les Vegas Golden Knights (score de la série : 2-3).

« Ça fait toujours mal, mais Anaheim le mérite. Au final, ils étaient tout simplement meilleurs que nous », a reconnu Draisaitl. « Nous n’avons jamais vraiment trouvé ce qu’il fallait pour aller au bout. Ce n’était pas suffisant. Même si ça fait mal, ils étaient tout simplement meilleurs. »

Le capitaine des Oilers, Connor McDavid, a abondé dans ce sens : « Nous avons cherché la régularité toute la saison et nous ne l’avons pas trouvée ici non plus, en séries », a-t-il déclaré. « C’est dur. Nous avons été une équipe moyenne tout au long de la saison. Une équipe moyenne avec de grandes attentes – on ne peut qu’être déçu. »