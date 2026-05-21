Getty Images Sport
Traduit par
Nouvelle blessure pour Neymar ! La star de Santos est forfait, et son problème au mollet suscite de nouvelles craintes quant à sa participation à la Coupe du monde
Le club de Santos confirme officiellement la blessure au mollet de Neymar.
Le Santos FC a confirmé que Neymar souffre d’une légère lésion au mollet droit, les examens médicaux ayant révélé un œdème de deux millimètres. Le responsable du service médical du club, Rodrigo Zogaib, a officialisé l’information mercredi. Ce contretemps tombe mal pour le joueur de 34 ans, tout juste revenu en sélection brésilienne après une longue convalescence suite à sa grave blessure au genou en 2023.
Il a déjà manqué la rencontre de Copa Sudamericana face à San Lorenzo et devrait également déclarer forfait pour le prochain match de championnat contre Grêmio. L’attaquant presse désormais pour retrouver la pleine forme avant de rejoindre le rassemblement de la Seleção le 27 mai. Santos et la CBF surveillent de près l’évolution de son état.
- Getty Images
Le club de Santos se dit toujours confiant quant au respect du calendrier de rétablissement de Neymar.
Zogaib a confirmé que la blessure de Neymar n’est pas grave et s’est dit certain que l’attaquant sera opérationnel pour rejoindre la sélection brésilienne la semaine prochaine.
« Neymar souffre d'une légère blessure au mollet, un œdème », a déclaré Zogaib à ge. « Mais, selon notre planning, son rétablissement lui permettra d'être en forme la semaine prochaine, lorsqu'il rejoindra l'équipe nationale. »
De retour en sélection après une longue convalescence, l’attaquant a d’ailleurs confié que son come-back n’avait pas été sans heurts.
« J’ai pleuré pendant plusieurs heures, ça n’a pas été facile d’en arriver là », a-t-il confié à Santos TV. « Une fois mon nom annoncé, j’ai su que ça valait la peine d’avoir surmonté toutes ces épreuves et d’avoir enduré tous ces efforts. »
L’attaquant a également exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à sa convalescence, ajoutant : « Ma sélection n’était pas seulement pour moi, elle était pour tous ceux qui ont participé à ce processus. »
La blessure relance le débat sur le choix de composition d’Ancelotti.
Ce contretemps ravive les critiques concernant la décision d’Ancelotti d’inclure Neymar dans la sélection finale du Brésil. Selon ESPN, l’Italien a clairement indiqué qu’il ne souhaitait conserver que des joueurs à 100 % de leurs capacités. Le staff technique craint surtout que cette blessure perturbe le programme d’entraînement précoce de Neymar et compromette sa participation au match amical du Brésil contre le Panama, le 31 mai au Maracanã. Pour accélérer sa convalescence, l’attaquant suit actuellement une préparation individuelle avec son équipe médicale au centre d’entraînement Rei Pelé de Santos.
- Getty Images Sport
La sélection brésilienne est en attente d’un bilan médical sur Neymar avant les prochaines rencontres internationales.
Neymar devrait manquer le dernier match de phase de groupes de la Copa Sudamericana de Santos contre le Deportivo Cuenca, le club donnant la priorité à son rétablissement. Le Brésil affrontera le Panama et l'Égypte avant de se préparer pour les matchs du groupe C contre le Maroc, Haïti et l'Écosse. Neymar, quant à lui, espère éviter tout nouveau contretemps alors qu'il tente de s'imposer à nouveau comme une figure clé de la Seleção sur la scène internationale.