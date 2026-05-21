Zogaib a confirmé que la blessure de Neymar n’est pas grave et s’est dit certain que l’attaquant sera opérationnel pour rejoindre la sélection brésilienne la semaine prochaine.

« Neymar souffre d'une légère blessure au mollet, un œdème », a déclaré Zogaib à ge. « Mais, selon notre planning, son rétablissement lui permettra d'être en forme la semaine prochaine, lorsqu'il rejoindra l'équipe nationale. »

De retour en sélection après une longue convalescence, l’attaquant a d’ailleurs confié que son come-back n’avait pas été sans heurts.

« J’ai pleuré pendant plusieurs heures, ça n’a pas été facile d’en arriver là », a-t-il confié à Santos TV. « Une fois mon nom annoncé, j’ai su que ça valait la peine d’avoir surmonté toutes ces épreuves et d’avoir enduré tous ces efforts. »

L’attaquant a également exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à sa convalescence, ajoutant : « Ma sélection n’était pas seulement pour moi, elle était pour tous ceux qui ont participé à ce processus. »