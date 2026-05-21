Le Santos FC a confirmé que Neymar souffre d’une légère lésion au mollet droit, après que des examens médicaux ont révélé un œdème de deux millimètres. L’annonce a été faite mercredi par le staff médical du club. Ce contretemps tombe mal pour le joueur de 34 ans, tout juste revenu en sélection brésilienne après une longue convalescence suite à sa grave blessure au genou en 2023.

Il a déjà manqué la rencontre de Copa Sudamericana face à San Lorenzo et devrait également déclarer forfait pour le prochain match de championnat contre Grêmio. L’attaquant presse désormais pour retrouver la pleine forme avant de rejoindre le rassemblement de la Seleção le 27 mai. Santos et la CBF surveillent de près l’évolution de son état.