Getty Images Sport
Traduit par
Nouvelle blessure pour Neymar ! La star de Santos est forfait, et ce problème au mollet ravive les craintes concernant sa participation à la Coupe du monde
Le club de Santos a confirmé que Neymar souffre d’une blessure au mollet.
Le Santos FC a confirmé que Neymar souffre d’une légère lésion au mollet droit, après que des examens médicaux ont révélé un œdème de deux millimètres. L’annonce a été faite mercredi par le staff médical du club. Ce contretemps tombe mal pour le joueur de 34 ans, tout juste revenu en sélection brésilienne après une longue convalescence suite à sa grave blessure au genou en 2023.
Il a déjà manqué la rencontre de Copa Sudamericana face à San Lorenzo et devrait également déclarer forfait pour le prochain match de championnat contre Grêmio. L’attaquant presse désormais pour retrouver la pleine forme avant de rejoindre le rassemblement de la Seleção le 27 mai. Santos et la CBF surveillent de près l’évolution de son état.
- Getty Images
Santos se montre confiant quant au respect du calendrier de rétablissement de Neymar.
Rodrigo Zogaib, le responsable de l’équipe médicale de Santos, a affirmé que la blessure n’était pas grave et s’est dit convaincu que Neymar serait tout de même disponible pour le Brésil la semaine prochaine.
« Neymar souffre d'une légère blessure au mollet, un œdème », a déclaré Zogaib à ge. « Mais, selon notre planning, son rétablissement lui permettra d'être en forme la semaine prochaine, lorsqu'il rejoindra l'équipe nationale. »
La blessure relance le débat sur le choix de composition d’Ancelotti.
Ce contretemps ravive les critiques concernant la décision d’Ancelotti d’inclure Neymar dans la sélection finale du Brésil. Selon ESPN, l’Italien a clairement indiqué qu’il ne souhaitait retenir que des joueurs en pleine forme. Le staff technique craint que cette blessure ne perturbe le programme de reprise de l’attaquant et ne compromette sa participation au match amical contre le Panama, le 31 mai au Maracanã. Pour accélérer sa convalescence, Neymar suit actuellement un protocole spécifique avec son équipe médicale au centre d’entraînement Rei Pelé de Santos.
Rappelé en sélection après une longue absence, l’attaquant a confié à Santos TV : « J’ai pleuré pendant plusieurs heures, ce n’était pas facile d’en arriver là. Après l’annonce de mon nom, j’ai su que ça valait la peine de surmonter toutes ces épreuves et de persévérer. »
L’attaquant a également exprimé sa gratitude envers toutes les personnes impliquées dans son processus de rétablissement, ajoutant : « Ma sélection n’était pas seulement pour moi, elle était pour tous ceux qui ont participé à ce processus. »
- Getty Images Sport
La sélection brésilienne attend un bilan médical sur l’état de forme de Neymar avant les prochaines rencontres internationales.
Neymar devrait manquer le dernier match de phase de groupes de la Copa Sudamericana de Santos contre le Deportivo Cuenca, une rencontre qui pourrait sceller l'élimination de l'équipe, actuellement dernière de son groupe.
Le Brésil affrontera ensuite le Panama et l’Égypte avant de se tourner vers les rencontres du groupe C face au Maroc, à Haïti et à l’Écosse. De son côté, Neymar espère éviter tout nouveau pépin physique afin de retrouver pleinement son statut de pièce maîtresse de la Seleção sur la scène internationale.