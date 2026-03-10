Getty Images
Nouvelle blessure brutale pour Alphonso Davies ! La star du Bayern Munich quitte le terrain en larmes lors de son premier match depuis son retour en Ligue des champions contre l'Atalanta
Le cauchemar de Davies gâche une soirée historique
La blessure s'est produite quelques minutes seulement après que Davies ait fourni une passe décisive sublime pour le deuxième but de Michael Olise dans la soirée. Malgré la nette domination tactique affichée par les géants allemands, l'état de santé de leur arrière gauche vedette est devenu le principal sujet de conversation. Au moment de son retrait, le score était déjà de 6-0, mais l'ambiance dans la zone technique du Bayern a visiblement changé lorsque Davies a enfilé son maillot sur sa tête en pleurant avant d'être remplacé par Tom Bischof. Entré en jeu à la mi-temps, il n'avait passé que 26 minutes sur le terrain.
Le club attend désormais avec impatience les résultats des examens médicaux pour déterminer la gravité de la blessure.
Le Bayern domine dès le coup d'envoi
Sur le terrain, le match était terminé avant même d'avoir vraiment commencé, les hommes de Kompany ayant livré une véritable leçon d'efficacité.
Josip Stanisic a ouvert le score à la 12e minute, surgissant dans la surface pour conclure après un corner astucieux joué à deux entre Serge Gnabry et Michael Olise. Les visiteurs n'ont pas relâché la pression, Olise doublant ensuite la mise d'une frappe enroulée caractéristique depuis l'entrée de la surface.
Trois minutes plus tard, Gnabry a inscrit le troisième but en reprenant une passe d'Olise et en battant Marco Carnesecchi, laissant les supporters locaux de Bergame stupéfaits et silencieux devant la rapidité des transitions du Bayern.
Olise et Jackson brillent dans une avalanche de buts
La deuxième mi-temps n'a pas vu le leader de la Bundesliga relâcher la pression. Nicolas Jackson a ajouté un quatrième but en début de période, marquant calmement après avoir été servi par Luis Diaz.
Olise a ensuite inscrit son doublé d'une autre frappe sensationnelle du pied gauche après une percée fulgurante de Davies, malchanceux. Jamal Musiala, entré en jeu à la pause, a complété le score à la 67e minute en reprenant un centre à ras de terre de Jackson.
Ce sixième but a encore accentué le fossé entre les deux équipes, l'équipe italienne ayant du mal à faire face aux mouvements incessants du quatuor offensif du Bayern.
Dans les derniers instants de la rencontre, l'Atalanta a réussi à trouver une consolation tardive. Mario Pašalic s'est illustré dans le temps additionnel en marquant un but pour les visiteurs, mais cela n'a pas suffi à ternir la domination du club local.
Matchs disciplinaires avant le match retour
Alors que le match nul semblait acquis, un curieux rebondissement tactique s'est produit dans les dernières minutes. Conscients que le match retour à Munich n'était plus qu'une formalité, Olise et Joshua Kimmich ont semblé provoquer délibérément des cartons jaunes pour perte de temps afin de déclencher une suspension d'un match.
En restant sur le banc lors du match retour à l'Allianz Arena, les deux joueurs s'assureront que leur casier disciplinaire soit vierge avant les quarts de finale. Olise a reçu un avertissement après avoir pris un temps inhabituellement long pour tirer un corner, tandis que Kimmich a suivi son exemple en faisant preuve d'un comportement similaire dans les 10 dernières minutes du match.
