Nouvelle blessure brutale pour Alphonso Davies ! La star du Bayern Munich quitte le terrain en larmes lors de son premier match depuis son retour en Ligue des champions contre l'Atalanta

La blessure s'est produite quelques minutes seulement après que Davies ait fourni une passe décisive sublime pour le deuxième but de Michael Olise dans la soirée. Malgré la nette domination tactique affichée par les géants allemands, l'état de santé de leur arrière gauche vedette est devenu le principal sujet de conversation. Au moment de son retrait, le score était déjà de 6-0, mais l'ambiance dans la zone technique du Bayern a visiblement changé lorsque Davies a enfilé son maillot sur sa tête en pleurant avant d'être remplacé par Tom Bischof. Entré en jeu à la mi-temps, il n'avait passé que 26 minutes sur le terrain.

Le club attend désormais avec impatience les résultats des examens médicaux pour déterminer la gravité de la blessure.