Nouvelle alerte au poste de gardien au FC Bayern ! Jonas Urbig quitte l'équipe nationale allemande

Pour Urbig, la situation est particulièrement amère, car il venait tout juste d'être sélectionné pour la première fois par le sélectionneur national Julian Nagelsmann la semaine dernière. Son premier passage en équipe nationale A prend donc fin prématurément. Après les forfaits déjà annoncés d'Aleksandar Pavlovic et de Felix Nmecha, ainsi que le départ de Jamie Leweling, il s'agit du nouveau changement de personnel au sein de l'effectif.

Il y a tout de même une légère accalmie : « C'est plutôt une mesure de précaution. Rien de grave. Nous avons fait le point. Nous devons faire preuve de bon sens », a déclaré le sélectionneur national Julian Nagelsmann jeudi soir.

Le sélectionneur national a ensuite appelé Finn Dahmen, du FC Augsbourg, pour les matchs contre la Suisse vendredi à Bâle et contre le Ghana lundi. Le joueur de 27 ans avait déjà fait partie de la sélection lors de plusieurs stages à l'automne 2025.