Nouvelle alerte au poste de gardien au FC Bayern ! Jonas Urbig quitte l'équipe nationale allemande

Au FC Bayern Munich, des inquiétudes refont soudainement surface au poste de gardien : Jonas Urbig a dû quitter prématurément le camp de la sélection nationale en raison d'une blessure capsulaire au genou droit contractée à l'entraînement. Le joueur de 22 ans, qui venait tout juste d'être sélectionné pour la première fois en équipe nationale, est donc forfait ; c'est Finn Dahmen, du FC Augsbourg, qui le remplace.
Comme Urbig n'aurait de toute façon pas été aligné par la DFB, c'est surtout le Bayern qui en fait les frais : nouvelle alerte au poste de gardien à Munich.