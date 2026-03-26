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Nouvelle alerte au poste de gardien au FC Bayern ! Jonas Urbig quitte l'équipe nationale allemande

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J. Urbig

Le gardien Jonas Urbig a quitté le stage de l'équipe nationale en raison d'une blessure à la capsule articulaire – et la question se pose à nouveau de savoir qui gardera les buts du FC Bayern Munich après la trêve internationale. Le sélectionneur national donne toutefois un signal rassurant, bien que prudent.

Au FC Bayern Munich, des inquiétudes refont soudainement surface au poste de gardien : Jonas Urbig a dû quitter prématurément le camp de la sélection nationale en raison d'une blessure capsulaire au genou droit contractée à l'entraînement. Le joueur de 22 ans, qui venait tout juste d'être sélectionné pour la première fois en équipe nationale, est donc forfait ; c'est Finn Dahmen, du FC Augsbourg, qui le remplace.

Comme Urbig n'aurait de toute façon pas été aligné par la DFB, c'est surtout le Bayern qui en fait les frais : nouvelle alerte au poste de gardien à Munich.



  • Pour Urbig, la situation est particulièrement amère, car il venait tout juste d'être sélectionné pour la première fois par le sélectionneur national Julian Nagelsmann la semaine dernière. Son premier passage en équipe nationale A prend donc fin prématurément. Après les forfaits déjà annoncés d'Aleksandar Pavlovic et de Felix Nmecha, ainsi que le départ de Jamie Leweling, il s'agit du nouveau changement de personnel au sein de l'effectif.

    Il y a tout de même une légère accalmie : « C'est plutôt une mesure de précaution. Rien de grave. Nous avons fait le point. Nous devons faire preuve de bon sens », a déclaré le sélectionneur national Julian Nagelsmann jeudi soir.

    Le sélectionneur national a ensuite appelé Finn Dahmen, du FC Augsbourg, pour les matchs contre la Suisse vendredi à Bâle et contre le Ghana lundi. Le joueur de 27 ans avait déjà fait partie de la sélection lors de plusieurs stages à l'automne 2025.

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  • Malgré un léger soulagement concernant Urbig : le FC Bayern reste inquiet pour son poste de gardien

    Alors que l'équipe nationale a rapidement réussi à pallier l'absence d'Urbig, sa nouvelle blessure au FC Bayern risque de susciter à nouveau des inquiétudes, malgré le message rassurant, quoique prudent, émanant du camp de la DFB. Les Munichois sont confrontés depuis des semaines à d'importants problèmes d'effectif au poste de gardien de but. Le gardien titulaire Manuel Neuer est toujours indisponible, et les gardiens numéros trois et quatre, Sven Ulreich et Leon Klanac, sont également absents.

    La participation d'Urbig avec le Bayern était déjà incertaine avant le match retour de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, suite à une commotion cérébrale. Si Urbig devait finalement être absent plus longtemps, le champion en titre risque de se retrouver à nouveau à court de gardiens après la trêve internationale.

    En cas d'urgence, un jeune gardien pourrait à nouveau être mis en avant : récemment, Leonard Prescott, âgé de seulement 16 ans, s'était déjà imposé comme une alternative potentielle.

  • Les prochains matchs du FC Bayern Munich

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 4 avril

    15h30

    SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)

    Mardi 7 avril

    21 h

    Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)

    Samedi 11 avril

    18 h 30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

    Dimanche 19 avril

    17h30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

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