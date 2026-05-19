Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, tous les regards se tournent vers l’exercice 2026-2027, période au cours de laquelle les plus grands clubs mondiaux dévoileront leurs nouveaux maillots.

Les plus grandes marques sportives et les clubs les plus prestigieux se sont associés pour concevoir des maillots véritablement exceptionnels. Cette avalanche annuelle de nouveaux modèles met en lumière le meilleur de la culture et de la mode footballistiques, car un maillot est bien plus qu’un simple morceau de tissu.

Nike, Adidas, New Balance et leurs concurrents redoublent d’efforts pour séduire les supporters avec des designs toujours plus novateurs, et le marché, en constante évolution, laisse une large place à l’innovation. Plus c’est grand, mieux c’est.

Pour rappel, consultez notre guide complet des maillots de la saison 2025-2026.

Que les clubs optent pour un style futuriste et audacieux ou pour un retour rétro, le choix est vaste. GOAL examine de plus près ce que porteront les meilleures équipes lors de la saison 2026-2027.