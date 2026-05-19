Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
liverpool - united 26:27 kitsadidas
Renuka Odedra

Traduit par

Nouveaux maillots de football 2026-2027 : Liverpool, Manchester United, Arsenal, le PSG et toutes les grandes équipes dévoilent leurs tenues

SHOPPING
KITS
Premier League
WSL Série printemps
Bundesliga
Ligue 1
Liga Portugal
Juventus
Juventus
Paris Saint-Germain
Paris Saint Germain
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Celtic
Celtic
Bayern Munich
Bayern Munich

Tous les maillots de la saison 2026-2027 réunis au même endroit

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, tous les regards se tournent vers l’exercice 2026-2027, période au cours de laquelle les plus grands clubs mondiaux dévoileront leurs nouveaux maillots.

Les plus grandes marques sportives et les clubs les plus prestigieux se sont associés pour concevoir des maillots véritablement exceptionnels. Cette avalanche annuelle de nouveaux modèles met en lumière le meilleur de la culture et de la mode footballistiques, car un maillot est bien plus qu’un simple morceau de tissu.

Nike, Adidas, New Balance et leurs concurrents redoublent d’efforts pour séduire les supporters avec des designs toujours plus novateurs, et le marché, en constante évolution, laisse une large place à l’innovation. Plus c’est grand, mieux c’est.

Pour rappel, consultez notre guide complet des maillots de la saison 2025-2026.

Que les clubs optent pour un style futuriste et audacieux ou pour un retour rétro, le choix est vaste. GOAL examine de plus près ce que porteront les meilleures équipes lors de la saison 2026-2027.

Boutique : maillots de football 2026-27

  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal – À domicile

    Le maillot d’Arsenal pour la saison 2025-2026 respecte l’identité visuelle du club. Son corps rouge profond contrasté par des manches blanc éclatant forme une silhouette immédiatement reconnaissable. Des clins d’œil discrets à l’Emirates Stadium, comme un col rond sur mesure évoquant les lignes fluides du toit et de fins motifs rouges, ajoutent profondeur et texture.



  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern Munich I – À domicile

    Le nouveau maillot domicile 2026-2027 du Bayern Munich affirme un retour aux sources, célébrant l’identité rouge et blanche du club. Sa base rouge vif est traversée de fines rayures verticales ton sur ton, tissées en jacquard pour une profondeur moderne tout en préservant la silhouette monochrome emblématique.

    Des accents dorés, absents du maillot domicile depuis le début des années 2010, rehaussent l’ensemble. Pour célébrer le titre de champion de Bundesliga 2025/26, un écusson doré représentant le cacatoès, mascotte du club, est brodé au centre de la poitrine, entre le logo du fabricant et l’écusson du club.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Borussia Dortmund pour la saison 2026-2027 rend hommage à l’âme industrielle de la ville. Conçu par Puma, il s’éloigne des designs minimalistes pour puiser son inspiration dans l’acier, le béton et l’ambition de la Ruhr. La teinte jaune emblématique du club est préservée, mais le devant et le bas du maillot se parent d’un motif graphique ton sur ton, complexe et pourtant fidèle à l’héritage local.

    Ce motif géométrique s’inspire directement de la charpente métallique de la mine de charbon Minister Stein et de l’architecture en treillis de la célèbre tour U de Dortmund, célébrant ainsi le patrimoine de la ville alors qu’elle s’apprête à marquer le 40^e anniversaire de la fermeture de la mine.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I – Accueil

    Le maillot domicile du Celtic pour la saison 2026-2027 célèbre le 60^e anniversaire des « Lisbon Lions ». Conçu pour rendre hommage aux exploits historiques de l’équipe qui a ramené la Coupe d’Europe au Celtic Park, ce modèle évoque la saison 1966-1967, la plus emblématique du Celtic FC, ainsi que les racines locales des joueurs ayant créé la magie.

    Orné de détails dorés, notamment d’un écusson commémoratif, le maillot affiche un design épuré, fidèle à l’héritage des Lions de Lisbonne, tout en intégrant des tissus techniques et des zones de ventilation pour une performance moderne.



  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus, à domicile

    Le maillot domicile de la Juventus pour la saison 2026-2027 marque un retour audacieux à l’élégance vestimentaire qui a caractérisé les périodes les plus prestigieuses du club. Fini les motifs « code-barres » de la saison passée : place à une version épurée des mythiques bandes verticales noir et blanc. Le maillot s’appuie sur un col polo rabattu blanc, résolument rétro, qui lui donne un look tailoring aussi à l’aise sur les terrains de l’Allianz Stadium que dans les rues de Turin.

    La principale nouveauté réside dans l’abondance de touches dorées métallisées, qui remplacent les accents roses du cycle précédent. Cet or brillant habille le nouveau blason « J » simplifié de la Juventus, le logo Adidas Performance ainsi que celui du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool – À domicile

    Inspiré du maillot domicile classique du Liverpool FC adidas de 1989-1991, immédiatement reconnaissable à son motif géométrique dynamique, et porté durant une période faste pour le club, lorsque l’équipe de Kenny Dalglish a remporté le titre de champion lors de la saison 1989/90. La base rouge foncé se pare d’un motif géométrique contemporain qui parcourt l’ensemble du maillot, réinterprétant avec sobriété et modernité le code visuel de la fin des années 80.

    Des détails blancs épurés – logo adidas, écusson du club et bordures – renforcent l’esthétique classique, tandis que l’imprimé intégral revisité canalise l’énergie et l’esprit de la culture footballistique des années 80.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United – Page d’accueil

    Inspiré des années 1970, le maillot 2026-2027 de Manchester United affiche un rouge épuré qui met en valeur le col polo emblématique et les poignets rayés, ramenant sur le terrain un look raffiné et typiquement « United ». La conception du col, rehaussée de discrètes bandes, évoque les maillots portés lors du triomphe en Coupe nationale en 1977, célébrant ainsi le 50^e anniversaire de cet exploit. Ce clin d’œil au passé s’inscrit dans une coupe moderne, offrant un maillot à la fois nostalgique et avant-gardiste.

    Les trois bandes adidas et le logo, tous deux blancs, créent un contraste saisissant sur la base rouge, tandis que des détails noirs, discrètement répartis sur le maillot, renforcent la palette de couleurs emblématique du club. Enfin, une inscription « United » au dos du col vient parachever cette tenue à la fois nostalgique et moderne.



  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026/27 marque un retour en force aux fondamentaux du design parisien. Pour cette nouvelle version, Nike s'est éloigné des récentes expérimentations avec des effets de pinceau et des graphismes décalés afin de redonner toute sa splendeur à la légendaire bande Hechter. La base bleu Old Royal vif, plus claire et plus électrique que le bleu marine des saisons passées, est soulignée par une large bande rouge centrale audacieuse, flanquée de deux lignes blanches nettes.

    Pour la plus grande joie des puristes, cette bande tricolore emblématique se prolonge désormais sans interruption dans le dos du maillot, créant un ensemble harmonieux qui évoque les drapeaux brandis par les ultras au Parc des Princes.