Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Man Utd PSG 2026-27 kitsadidas / Nike
Renuka Odedra

Traduit par

Nouveaux maillots de football 2026-2027 : la Juventus, Manchester United, le Bayern Munich, le PSG et toutes les grandes équipes dévoilent leurs tenues

SHOPPING
KITS
Premier League
WSL Série printemps
Bundesliga
Ligue 1
Liga Portugal
Juventus
Juventus
Paris Saint-Germain
Paris Saint Germain
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Celtic
Celtic
Bayern Munich
Bayern Munich

Tous les maillots de la saison 2026-2027 réunis au même endroit

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, tous les regards se tournent vers l’exercice 2026-2027, les plus grands clubs mondiaux dévoilant déjà leurs nouveaux maillots pour la campagne à venir.

Les plus grandes marques sportives et les clubs les plus prestigieux se sont associés pour concevoir des tenues véritablement exceptionnelles. Cette avalanche annuelle de nouveaux maillots illustre le meilleur de la culture et de la mode footballistiques, car un maillot est bien plus qu’un simple morceau de tissu.

Nike, Adidas, New Balance et les autres équipementiers rivalisent d’ingéniosité pour séduire les supporters et imposer leur style. La demande est telle qu’il y a toujours de la place pour l’innovation : plus c’est grand, mieux c’est.

Pour rappel, consultez notre guide complet des maillots 2025-2026.

Que les clubs misent sur un style futuriste et expérimental ou sur un retour aux sources rétro, le choix est vaste. GOAL examine de plus près ce que porteront les meilleures équipes lors de la saison 2026-2027.

Boutique : maillots de football 2026-2027

  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern Munich I – À domicile

    Le nouveau maillot domicile 2026-2027 du Bayern Munich affirme un retour aux sources, célébrant l’identité rouge et blanche du club. Sa base rouge vif est traversée de fines rayures verticales ton sur ton, tissées dans un jacquard texturé qui modernise la silhouette monochrome emblématique.

    Des touches de doré premium, absente du maillot domicile depuis le début des années 2010, rehaussent l’ensemble. Pour célébrer le titre de champion de Bundesliga 2025/26, un écusson doré représentant le cacatoès, mascotte du club, est brodé au centre de la poitrine, entre le logo du fabricant et l’écusson du club.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Borussia Dortmund pour la saison 2026-2027 rend hommage à l’âme industrielle de la ville. Conçu par Puma, il s’éloigne des designs minimalistes pour puiser son inspiration dans l’acier, le béton et l’ambition de la Ruhr. La teinte jaune emblématique du club est préservée, mais le devant et le bas du maillot se parent d’un motif graphique complexe et ton sur ton.

    Ce motif géométrique s’inspire directement de la charpente métallique de la mine de Minister Stein et de l’architecture en treillis de la célèbre tour U de Dortmund, célébrant ainsi le patrimoine de la ville alors qu’elle s’apprête à commémorer le 40^e anniversaire de la fermeture de la mine.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I – Accueil

    Le maillot domicile du Celtic pour la saison 2026-2027 célèbre le 60^e anniversaire des « Lisbon Lions ». Conçu pour rendre hommage aux exploits historiques de l’équipe qui a ramené la Coupe d’Europe au Celtic Park, ce modèle évoque la saison 1966-1967, la plus emblématique du Celtic FC, ainsi que les racines locales des joueurs qui ont créé la magie.

    Orné de détails dorés, notamment d’un écusson commémoratif, le maillot rend hommage à l’héritage des Lions de Lisbonne tout en intégrant des tissus raffinés et des zones de ventilation techniques.



  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus, à domicile

    Le maillot domicile de la Juventus pour la saison 2026-2027 marque un retour audacieux à l’élégance vestimentaire qui a caractérisé les périodes les plus prestigieuses du club. Fini les motifs « code-barres » de la saison passée : place à une version épurée des mythiques bandes verticales noir et blanc. Le maillot s’appuie sur un col polo rabattu blanc éclatant, directement inspiré des années glorieuses du club, et pensé pour passer avec autant d’élégance des tribunes de l’Allianz Stadium aux rues de Turin.

    La principale nouveauté réside dans l’abondance de touches dorées métalliques, qui remplacent les accents roses du cycle précédent. Cet or brillant habille l’écusson « J » simplifié de la Juventus, le logo Adidas Performance et le logo du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United – Page d’accueil

    Inspiré des années 1970, le maillot 2026-2027 de Manchester United présente un fond rouge épuré qui met en valeur le col polo emblématique et les poignets rayés, ramenant sur le terrain un look raffiné et typiquement « United ». La coupe du col, agrémentée de discrètes bandes, évoque les maillots endossés lors du triomphe en Coupe nationale en 1977, célébrant ainsi le 50^e anniversaire de cet exploit. Ce clin d’œil au passé s’équilibre avec une conception moderne, faisant de ce maillot un pont réussi entre nostalgie et avant-garde.

    Les trois bandes adidas et le logo, tous deux blancs, créent un contraste saisissant sur la base rouge, tandis que des détails noirs, disséminés dans l’ensemble du design, renforcent la palette de couleurs emblématique du club. Enfin, une inscription « United » au dos du col vient parachever ce maillot résolument moderne et ancré dans la tradition.



  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026/27 marque un retour en force aux fondamentaux du design parisien. Pour cette nouvelle version, Nike a délaissé les récentes expérimentations avec des effets de pinceau et des graphismes décalés afin de redonner toute sa splendeur à la légendaire bande Hechter. Le maillot se pare d’un bleu Old Royal éclatant, teinte plus claire et plus vive que le bleu marine des années précédentes, rehaussé d’une large bande rouge centrale flanquée de deux lignes blanches nettes.

    Pour la plus grande joie des puristes, cette bande tricolore emblématique se prolonge désormais sans interruption dans le dos du maillot, créant un ensemble harmonieux qui évoque les drapeaux brandis par les ultras au Parc des Princes.