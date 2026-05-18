Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, tous les regards se tournent vers l’exercice 2026-2027, période au cours de laquelle les plus grands clubs mondiaux dévoileront leurs nouveaux maillots.

De grands noms du sport et des clubs de renom ont uni leurs forces pour concevoir des tenues véritablement exceptionnelles. Cette avalanche annuelle de nouveaux maillots illustre le meilleur de la culture et de la mode footballistiques, car un maillot est bien plus qu’un simple morceau de tissu.

Nike, Adidas, New Balance et les autres équipementiers rivalisent d’ingéniosité pour séduire les supporters et imposer leur style. La demande est telle qu’il y a toujours de la place pour l’innovation : plus c’est grand, mieux c’est.

Pour rappel, consultez notre guide complet des maillots 2025-2026.

Que les clubs misent sur un style futuriste et expérimental ou sur un retour rétro, le choix est vaste. GOAL examine de plus près ce que porteront les meilleures équipes lors de la saison 2026-2027.