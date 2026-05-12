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2026-27 club football kitsadidas / Nike
Renuka Odedra

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Nouveaux maillots de football 2026-2027 : la Juventus, le PSG, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et toutes les grandes équipes dévoilent leurs tenues

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Tous les maillots de la saison 2026-2027 réunis au même endroit

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, tous les regards se tournent vers l’exercice 2026-2027, les plus grands clubs mondiaux dévoilant déjà leurs nouveaux maillots.

De prestigieuses marques sportives et des clubs de renom ont uni leurs forces pour concevoir des tenues véritablement exceptionnelles. Cette avalanche annuelle de nouveaux maillots illustre le meilleur de la culture et de la mode footballistiques, car un maillot est bien plus qu’un simple morceau de tissu.

Nike, Adidas, New Balance et les autres équipementiers redoublent d’efforts pour séduire les supporters avec des designs toujours plus originaux, et le marché, en constante évolution, laisse une large place à l’innovation. Plus c’est grand, mieux c’est.

Pour rappel, consultez notre guide complet des maillots de la saison 2025-2026.

Que les clubs misent sur un style futuriste et expérimental ou sur un retour rétro, le choix est vaste. GOAL examine de plus près ce que porteront les meilleures équipes lors de la saison 2026-2027.

Boutique : maillots de football 2026-2027

  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern Munich I – À domicile

    Le nouveau maillot domicile 2026-2027 du Bayern Munich affirme un retour aux sources, célébrant l’identité rouge et blanche du club. Sa base rouge vif est traversée de fines rayures verticales ton sur ton, tissées en jacquard pour une profondeur moderne tout en préservant la silhouette monochrome emblématique.

    Des touches de doré haut de gamme, absente du maillot domicile depuis le début des années 2010, viennent sublimer l’ensemble. Pour célébrer le titre de champion de Bundesliga 2025/26, un écusson doré représentant la mascotte du club, le cacatoès, est brodé au centre de la poitrine, entre le logo du fabricant et l’écusson du club.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Borussia Dortmund pour la saison 2026-2027 rend hommage à l’âme industrielle de la ville. Conçu par Puma, il s’éloigne des designs minimalistes pour puiser son inspiration dans l’acier, le béton et l’ambition de la Ruhr. La teinte jaune emblématique du club est préservée, mais le devant et le bas du maillot se parent d’un motif graphique complexe et ton sur ton.

    Ce motif géométrique s’inspire directement de la charpente métallique de la mine de Minister Stein et de l’architecture en treillis de la célèbre tour U de Dortmund, célébrant ainsi le patrimoine de la ville à l’aube du 40^e anniversaire de la fermeture de la mine.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I – Accueil

    Le maillot domicile du Celtic pour la saison 2026-2027 célèbre le 60^e anniversaire des « Lisbon Lions ». Conçu pour rendre hommage aux exploits historiques de l’équipe qui a ramené la Coupe d’Europe au Celtic Park, ce modèle évoque la saison 1966-1967, la plus emblématique du Celtic FC, ainsi que les racines locales des joueurs qui ont créé la magie.

    Orné de détails dorés, notamment d’un écusson commémoratif, le maillot rend hommage à l’héritage des Lions de Lisbonne tout en intégrant des tissus raffinés et des zones de ventilation techniques.



  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I – Page d’accueil

    Le maillot domicile de la Juventus pour la saison 2026-2027 marque un retour audacieux à l’élégance vestimentaire qui a caractérisé les périodes les plus prestigieuses du club. Fini les motifs « code-barres » de la saison passée : place à une version épurée des mythiques rayures verticales noir et blanc. Le modèle s’appuie sur un col polo rabattu blanc éclatant, directement inspiré des années glorieuses du club, et pensé pour passer avec autant d’élégance des tribunes de l’Allianz Stadium aux rues de Turin.

    La principale nouveauté réside dans l’abondance de touches dorées métalliques, qui remplacent les accents roses du cycle précédent. Cet or brillant habille l’écusson « J » simplifié de la Juventus, le logo Performance d’Adidas et le logo du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.


  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026/27 marque un retour en force aux fondamentaux du design parisien. Pour cette nouvelle version, Nike a délaissé les récentes expérimentations autour des effets de pinceau et des graphismes décalés afin de redonner toute sa splendeur à la légendaire bande Hechter. La base bleu Old Royal, plus claire et plus électrique que le bleu marine des saisons passées, est soulignée par une large bande rouge centrale, elle-même bordée de deux lignes blanches.

    Pour la plus grande joie des puristes, cette bande tricolore emblématique se prolonge désormais sans interruption dans le dos du maillot, créant un ensemble harmonieux qui évoque les drapeaux brandis par les ultras au Parc des Princes.