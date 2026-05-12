Nouveaux maillots de football 2026-2027 : la Juventus, le PSG, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et toutes les grandes équipes dévoilent leurs tenues

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, tous les regards se tournent vers l’exercice 2026-2027, les plus grands clubs mondiaux dévoilant déjà leurs nouveaux maillots.

De prestigieuses marques sportives et des clubs de renom ont uni leurs forces pour concevoir des tenues véritablement exceptionnelles. Cette avalanche annuelle de nouveaux maillots illustre le meilleur de la culture et de la mode footballistiques, car un maillot est bien plus qu’un simple morceau de tissu.

Nike, Adidas, New Balance et les autres équipementiers redoublent d’efforts pour séduire les supporters avec des designs toujours plus originaux, et le marché, en constante évolution, laisse une large place à l’innovation. Plus c’est grand, mieux c’est.

Pour rappel, consultez notre guide complet des maillots de la saison 2025-2026.

Que les clubs misent sur un style futuriste et expérimental ou sur un retour rétro, le choix est vaste. GOAL examine de plus près ce que porteront les meilleures équipes lors de la saison 2026-2027.