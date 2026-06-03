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Chelsea / Real Madrid kits Nike / adidas
Renuka Odedra

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Nouveaux maillots de football 2026-2027 : Chelsea, Manchester United, Arsenal, le Real Madrid et toutes les grandes équipes dévoilent leurs tenues

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Tous les maillots de la saison 2026-2027 réunis au même endroit

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, tous les regards se tournent vers l’exercice 2026-2027, période au cours de laquelle les plus grands clubs mondiaux dévoileront leurs nouveaux maillots.

Les plus grandes marques sportives et les clubs les plus prestigieux ont uni leurs forces pour concevoir des tenues véritablement exceptionnelles. Cette avalanche annuelle de nouveaux maillots illustre le meilleur de la culture et de la mode footballistiques, car un maillot est bien plus qu’un simple morceau de tissu.

Nike, Adidas, New Balance et les autres équipementiers redoublent d’efforts pour séduire les supporters et imposer des designs toujours plus novateurs, car la demande est insatiable. Plus c’est grand, mieux c’est.

Pour rappel, consultez notre guide complet des maillots de la saison 2025-2026.

Que les clubs misent sur un style futuriste et expérimental ou sur un retour rétro, le choix est vaste. GOAL examine de plus près ce que porteront les meilleures équipes lors de la saison 2026-2027.

Boutique : maillots de football 2026-2027

  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l'AC Milan pour la saison 2026/27 réintroduit les larges rayures rouges et noires – audacieuses, larges et reconnaissables entre toutes – qui parcourent toute la surface du maillot, à l'avant comme à l'arrière, le tout complété par le retour du short blanc et des chaussettes noires. Un look qui s'est toujours imposé de lui-même.

    Chaque détail affirme cette identité : la mention « From Milan to the World » rend hommage aux millions de supporters qui font du club une maison partout sur les continents, tandis qu’un cachet de cire apposé à l’arrière du col certifie l’écusson rossoneri comme un héritage intemporel transmis de génération en génération.


  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal – À domicile

    Le maillot d’Arsenal pour la saison 2025-2026 respecte l’identité visuelle du club. Son corps rouge intense contrasté par des manches blanc éclatant forme une silhouette immédiatement reconnaissable. Des clins d’œil discrets à l’Emirates Stadium, comme un col rond sur mesure évoquant les lignes fluides du toit et de subtils motifs rouges, apportent profondeur et texture.



  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa – Match à domicile

    Le nouveau maillot domicile d’Aston Villa pour la saison 2026-2027 rend hommage aux designs bordeaux et bleu les plus originaux du club, dont les origines remontent aux années 1960. Inspiré par les maillots d’archives des années 1960 à 2010, ce nouveau design affiche un look épuré et élégant, marquant une rupture avec les modèles à manches raglan que le club a portés ces dernières années, souvent rehaussés de détails dorés. 


  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern Munich I – À domicile

    Le nouveau maillot domicile 2026-2027 du Bayern Munich affirme un retour aux sources, célébrant l’identité rouge et blanche du club. Sa base rouge vif est traversée de fines rayures verticales ton sur ton, tissées en jacquard pour un relief subtil qui modernise la silhouette monochrome.

    Des accents dorés, absents du maillot domicile depuis le début des années 2010, rehaussent l’ensemble. Pour célébrer le titre de champion de Bundesliga 2025/26, un écusson doré représentant le cacatoès, mascotte du club, est brodé au centre de la poitrine, entre le logo du fabricant et l’écusson du club.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Borussia Dortmund pour la saison 2026-2027 rend un hommage saisissant à l’âme industrielle de la ville. S’éloignant des designs plus sobres, Puma a conçu une tenue ancrée dans l’acier, le béton et l’ambition de la région de la Ruhr. Le maillot conserve la couleur jaune emblématique du club, mais se distingue par un motif graphique complexe et ton sur ton qui recouvre le devant et le bas du maillot.

    Ce motif géométrique s’inspire directement de la charpente métallique de la mine de Minister Stein et de l’architecture en treillis de la célèbre tour de Dortmund, la U-Tower, célébrant ainsi le patrimoine de la ville alors qu’elle s’apprête à marquer le 40e anniversaire de la fermeture de la mine.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I – Accueil

    Le maillot domicile du Celtic pour la saison 2026-2027 célèbre le 60^e anniversaire des « Lisbon Lions ». Conçu pour rendre hommage à l’équipe qui a ramené la Coupe d’Europe au Celtic Park, il réaffirme l’héritage du club. Ce modèle évoque la saison 1966-1967, la plus emblématique du Celtic FC, ainsi que les racines locales des joueurs qui ont créé la magie.

    Orné de détails dorés, notamment d’un écusson commémoratif, le maillot affiche un design épuré, fidèle à l’héritage des Lions de Lisbonne, tout en intégrant des tissus techniques et des zones de ventilation pour une performance moderne.



  • Chelsea home 2026-27 kit Nike

    Chelsea I – À domicile

    Le maillot domicile de Chelsea pour la saison 2026-2027 est officiellement lancé. Après une large consultation des supporters, l’écusson du club a été revisité et fièrement brodé sur la poitrine. Ce modèle bleu vif arbore un col boutonné et des touches de « Midwest Gold » sur le lion rampant et le logo Nike.  

    Présent sur l’écusson du club depuis l’arrivée de Ted Drake il y a 75 saisons, le lion rugissant voit désormais ses griffes prendre la vedette. Une série d’apparitions sur des murs, des fresques de plage et même lors de concerts a déjà fait parler de lui bien au-delà des terrains de jeu.



  • Inter Milan 2026-27 home kitNike

    Inter Milan – Page d’accueil

    Le maillot domicile de l'Inter Milan pour la saison 2026-2027 marie le noir et le bleu Lyon, rendant hommage au maillot historique de 1998. Des détails « University Gold » évoquent le jaune du logo Nike et de l'écusson du club.

    Le retour du col apporte une touche de tradition à une silhouette contemporaine, tandis que, à l’intérieur, l’inscription « Made of Milano » sur la bande « Inner Pride » souligne le lien indestructible entre l’Inter et sa ville. Ce concept se retrouve dans les détails graphiques du maillot, avec des bords rayés dont la finition s’inspire de la coupe des ciseaux de tailleur, clin d’œil direct à la tradition milanaise de la confection et de la fabrication.


  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus, à domicile

    Le maillot domicile de la Juventus pour la saison 2026-2027 marque un retour audacieux à l’élégance vestimentaire qui a défini les époques les plus prestigieuses du club. Fini les motifs « code-barres » de la saison passée : place à une version épurée des mythiques rayures verticales noir et blanc. Le maillot s’appuie sur un col polo rabattu blanc éclatant, directement inspiré des années glorieuses du club, et pensé pour passer avec autant d’élégance des tribunes de l’Allianz Stadium aux rues de Turin.

    La principale nouveauté réside dans l’abondance de touches dorées métalliques, qui remplacent les accents roses du cycle précédent. Cet or brillant habille l’écusson « J » simplifié de la Juventus, le logo Performance d’Adidas et le logo du sponsor, créant un contraste luxueux avec la base monochrome.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool – À domicile

    Inspiré du maillot domicile classique du Liverpool FC adidas de 1989-1991, immédiatement reconnaissable à son motif géométrique dynamique, et porté durant une période faste pour le club, lorsque l'équipe de Kenny Dalglish a remporté le titre de champion lors de la saison 1989/90. La base rouge foncé se pare d’un motif géométrique contemporain qui parcourt l’ensemble du maillot, réinterprétant avec sobriété le langage visuel de l’époque.

    Des détails blancs épurés – logo adidas, écusson du club et bordures – renforcent cette esthétique classique, tandis que l’imprimé intégral revisité canalise l’énergie et l’esprit de la culture footballistique des années 80.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United – Page d’accueil

    Inspiré des années 1970, le maillot 2026-2027 de Manchester United affiche un fond rouge épuré qui met en valeur le col polo emblématique et les poignets rayés, ramenant sur le terrain un look raffiné et typiquement « United ». La coupe du col, agrémentée de discrètes bandes, évoque les maillots arborés lors du triomphe en Coupe nationale 1977, célébrant ainsi le 50^e anniversaire de cet exploit. Ce clin d’œil au passé s’équilibre avec une coupe moderne, pour un maillot à la fois nostalgique et avant-gardiste.

    Les trois bandes adidas et le logo, tous deux blancs, créent un contraste saisissant sur la base rouge, tandis que des détails noirs, discrètement répartis sur le maillot, renforcent la palette de couleurs emblématique du club. Enfin, une inscription « United » brodée à l’arrière du cou vient parachever cet ensemble à la fois nostalgique et moderne.



  • Manchester City 26-27 home kitPUMA

    Manchester City – Match à domicile

    Le maillot domicile 2026-2027 de Manchester City abandonne les couleurs unies traditionnelles au profit d’un dégradé de bleu ciel caractéristique. Ce motif, qui s’éclaircit progressivement des épaules jusqu’à l’ourlet inférieur, retrace en un clin d’œil l’évolution des nuances portées par le club au fil de son histoire.

    Un col et des poignets blancs éclatants encadrent élégamment l’ensemble, tandis qu’un écusson monochrome argenté et le logo du sponsor, ton sur ton, soulignent la modernité du club.




  • Porto 2026-27 home kit New Balance

    Porto I Accueil

    Le maillot domicile de Porto est une interprétation moderne de l’identité classique des Dragons. Conçu par New Balance en collaboration avec le FC Porto, ce modèle évoque la culture et la tradition du club et devrait immédiatement parler à tout supporter des Dragons. Ses larges rayures bleues et blanches, son écusson brodé, son col en V et ses numéros en velours rouge s’inspirent du style caractéristique de la fin des années 1980 et du début des années 1990.

    Les noms et numéros des joueurs, en rouge et en relief, reprennent le lettrage 3D gras des années 1980, souligné de lignes de mise en valeur et d’une finition veloutée.



  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Porto, en déplacement

    Le maillot extérieur du FC Porto pour la saison 2026-2027 se distingue par un fond violet foncé rehaussé de détails crème, un combo raffiné qui incarne l’élégance. Des rayures ton sur ton, discrètes, apportent de la profondeur sans altérer la silhouette classique. L’écusson du club, monochrome, souligne la modernité du design, tandis que des finitions soignées confirment la précision du produit.

    De la texture des tissus à la conception globale, chaque détail incarne la réputation de qualité et d’authenticité de la ville.


  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG – Page d’accueil

    Le maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2026/27 marque un retour en force aux fondamentaux du design parisien. Pour cette nouvelle version, Nike s'est éloigné des récentes expérimentations avec des effets de pinceau et des graphismes décalés afin de redonner toute sa splendeur à la légendaire bande Hechter. La base bleu Old Royal vif, plus claire et plus électrique que le bleu marine profond des années précédentes, est soulignée par une large bande rouge centrale audacieuse, flanquée de deux lignes blanches nettes.

    Pour la plus grande joie des puristes, cette bande tricolore emblématique se prolonge désormais sans interruption dans le dos du maillot, créant un ensemble harmonieux qui évoque les drapeaux brandis par les ultras au Parc des Princes.


  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Real Madrid – Page d’accueil

    Conçu sur la base blanche emblématique du club, ce maillot marie éléments classiques, textures raffinées et détails subtils. Il propose un design soigné et contemporain, tout en préservant la pureté visuelle qui caractérise le Real Madrid à domicile.

    Des touches de vert foncé soulignent le col et les poignets, où des motifs complexes évoquant la géométrie des diamants et des perles de la couronne du club traduisent savoir-faire et excellence dans une esthétique moderne et fonctionnelle. Enfin, les trois bandes adidas, ici en rose, relient le maillot à l’identité globale de la saison tout en apportant une touche d’énergie supplémentaire.