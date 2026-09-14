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ibrahimovic⒞Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Nouveauté à l’AC Milan : Ibrahimovic est de retour, présent aujourd’hui à l’entraînement, mercredi en tribunes contre Benfica

Milan AC
Z. Ibrahimovic

Le Suédois n’avait plus remis les pieds à Milanello depuis six mois

Ce matin, Zlatan Ibrahimovic est retourné à Milanello pour la première fois après plus de six mois, depuis sa dispute avec Massimiliano Allegri, qui avait tant pesé sur la fin de la saison dernière de l’AC Milan. Malgré son éloignement du quotidien de l’équipe, la collaboration entre Ibra, Gerry Cardinale et RedBird ne s’est jamais interrompue. Le retour à Milanello du Senior Advisor de RedBird marque désormais une nouvelle étape dans la relation entre le Suédois et le club milanais. Ibrahimovic a en effet été le premier conseiller de Cardinale dans la révolution au sein du club qui a touché l’AC Milan après la clôture de la saison dernière.


Comme le rapporte Sky, aujourd’hui, Ibrahimovic a suivi l’entraînement de l’équipe de Ruben Amorim au bord du terrain et sera présent mercredi à San Siro à l’occasion de Milan-Benfica, pour la première journée de la phase de championnat de la Ligue Europa.

  • Quoi qu’il en soit, un retour en première ligne du Suédois dans la gestion du club n’est pas envisageable :la salle des commandes est entièrement entre les mains de Cardinale, épaulé par le directeur général Calvelli. Voilà pourquoi le Suédois a fait un pas en arrière par rapport à la gestion partagée avec Elliott et avec l’un de ses hommes forts, Furlani. Ibra n’a pas et n’a jamais eu le dernier mot dans le choix du directeur général, du directeur sportif ou de l’entraîneur. Mais il est tout aussi évident que si vous conservez pendant aussi longtemps un rôle central à 360 degrés dans le même club, votre opinion a du poids. Et connaissant la personnalité de Zlatan, ce poids reste encore important.

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