Ce matin, Zlatan Ibrahimovic est retourné à Milanello pour la première fois après plus de six mois, depuis sa dispute avec Massimiliano Allegri, qui avait tant pesé sur la fin de la saison dernière de l’AC Milan. Malgré son éloignement du quotidien de l’équipe, la collaboration entre Ibra, Gerry Cardinale et RedBird ne s’est jamais interrompue. Le retour à Milanello du Senior Advisor de RedBird marque désormais une nouvelle étape dans la relation entre le Suédois et le club milanais. Ibrahimovic a en effet été le premier conseiller de Cardinale dans la révolution au sein du club qui a touché l’AC Milan après la clôture de la saison dernière.





Comme le rapporte Sky, aujourd’hui, Ibrahimovic a suivi l’entraînement de l’équipe de Ruben Amorim au bord du terrain et sera présent mercredi à San Siro à l’occasion de Milan-Benfica, pour la première journée de la phase de championnat de la Ligue Europa.