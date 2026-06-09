Selon la BBC, Wolverhampton a finalisé le retour de Raúl Jiménez sous la forme d’un transfert gratuit de deux ans, avec une option pour une troisième saison. L’attaquant mexicain de 35 ans a déjà passé sa visite médicale. Les Wolves, qui préparent leur effectif pour la Championship, ont donc enregistré leur deuxième recrutement estival gratuit.

Il rejoint l’ancien international anglais Trippier, lui aussi lié au club pour deux ans après son départ de Newcastle. Jimenez a été officiellement inscrit lundi par Fulham parmi les joueurs quittant Londres à l’expiration de son contrat fin juin. Il quitte la capitale après avoir marqué 31 buts en 115 matches toutes compétitions confondues.