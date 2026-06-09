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Nouveau transfert surprise pour les Wolves ! L'international mexicain Raúl Jiménez revient à ses racines en tant qu'agent libre et rejoint Kieran Trippier à Molineux
Les Wolves ont finalisé le retour retentissant de leur ancienne star.
Selon la BBC, Wolverhampton a finalisé le retour de Raúl Jiménez sous la forme d’un transfert gratuit de deux ans, avec une option pour une troisième saison. L’attaquant mexicain de 35 ans a déjà passé sa visite médicale. Les Wolves, qui préparent leur effectif pour la Championship, ont donc enregistré leur deuxième recrutement estival gratuit.
Il rejoint l’ancien international anglais Trippier, lui aussi lié au club pour deux ans après son départ de Newcastle. Jimenez a été officiellement inscrit lundi par Fulham parmi les joueurs quittant Londres à l’expiration de son contrat fin juin. Il quitte la capitale après avoir marqué 31 buts en 115 matches toutes compétitions confondues.
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Un palmarès impressionnant et des transferts à des sommes colossales
Son retour émouvant à Molineux lui offre l’occasion d’enrichir un palmarès déjà étoffé. Entre 2018 et 2023, il avait inscrit 57 buts en 166 matchs avec les Wolves et été élu deux fois « Joueur de l’année » par le club. Arrivé initialement sous forme de prêt de 3 millions d’euros en provenance du Benfica, il avait ensuite fait l’objet d’un transfert définitif de 38 millions d’euros (33 millions de livres, 44 millions de dollars). Sous le maillot des Águias, il a conquis deux titres de champion et trouvé le chemin des filets à 31 reprises en 120 rencontres. En 2023, Fulham a déboursé 6,4 millions d’euros pour s’attacher ses services. Lors de son unique exercice en Angleterre, il a marqué 10 buts et offert trois passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, démontrant que son instinct de buteur est toujours intact.
Un palmarès international et une impressionnante collection de trophées
Au-delà de ses statistiques individuelles impressionnantes en club, Jimenez apporte une mentalité de gagnant forgée au fil d’une décennie passée au plus haut niveau. Son palmarès déjà étoffé inclut une Supercoupe d’Espagne conquise lors de son bref passage à l’Atlético Madrid, où il a disputé 28 matchs. Son parcours en sélection nationale est tout aussi remarquable. L’attaquant a remporté deux Gold Cup et a récemment décroché le titre de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Jimenez est actuellement en sélection avec le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde. Son pays place de grands espoirs en lui et comptera sur son leadership ainsi que sur son expérience lors de cette grande compétition mondiale à domicile, en attendant le coup d’envoi de la saison nationale.
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Quelle sera la prochaine étape pour l'attaquant ?
Jimenez se concentre désormais sur le match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Afrique du Sud, jeudi. Une fois ses obligations internationales remplies, l’attaquant chevronné rejoindra Molineux pour la préparation d’avant-saison. Les Wolves, qui ont conclu la dernière saison de Premier League à la dernière place, misent sur lui pour les guider vers une rapide remontée en première division.