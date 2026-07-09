Selon Sky, le transfert de l’international suisse vers Newcastle United est quasiment acté.
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Nouveau transfert record : la révélation du Mondial, Johan Manzambi, s’apprête à quitter le SC Fribourg
Les derniers détails devraient être finalisés avant que le transfert ne soit officialisé. Les deux clubs se seraient mis d’accord sur une indemnité de transfert de 60 millions d’euros, ce qui ferait de Manzambi la vente la plus lucrative de l’histoire du club de Fribourg.
Jusqu’ici, le record était détenu par Kevin Schade et Merlin Röhl, partis eux aussi en Premier League, respectivement au FC Brentford et au FC Everton.
Les signes d’un départ vers les Magpies s’étaient multipliés ces derniers jours. À Newcastle, le joueur de 20 ans devrait suivre les traces de Sandro Tonali, recruté par Tottenham pour un montant estimé au-delà de 100 millions d’euros.
À Fribourg, le contrat du joueur courait jusqu’au 30 juin 2030, sans clause de départ. Ses performances lors de la Coupe du monde ont donc profité au Sport-Club.
- AFP
Johan Manzambi s'illustre avec la Suisse lors de la Coupe du monde 2026
Lors du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le joueur de 20 ans s'est illustré par des performances exceptionnelles sous le maillot de l'équipe nationale suisse. Lors du deuxième match de groupe contre la Bosnie, par exemple, il est entré en jeu à la 71e minute et s'est imposé comme le héros de la rencontre en inscrivant un doublé en fin de match.
Il a ensuite été récompensé par sa première titularisation du tournoi lors du dernier match de la phase de groupes contre le Canada, et il a remercié son entraîneur Murat Yakin en marquant un autre but et en délivrant une passe décisive. Il a également délivré une passe décisive lors du huitième de finale contre l’Algérie.
Après une victoire 4-3 aux tirs au but face à la Colombie – match auquel Manzambi n’a pas pris part en raison d’une blessure au genou –, la Suisse a atteint les quarts de finale. Dans la nuit de dimanche à lundi (3 h, heure allemande), elle défiera l’Argentine, championne du monde en titre.
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