Les derniers détails devraient être finalisés avant que le transfert ne soit officialisé. Les deux clubs se seraient mis d’accord sur une indemnité de transfert de 60 millions d’euros, ce qui ferait de Manzambi la vente la plus lucrative de l’histoire du club de Fribourg.

Jusqu’ici, le record était détenu par Kevin Schade et Merlin Röhl, partis eux aussi en Premier League, respectivement au FC Brentford et au FC Everton.

Les signes d’un départ vers les Magpies s’étaient multipliés ces derniers jours. À Newcastle, le joueur de 20 ans devrait suivre les traces de Sandro Tonali, recruté par Tottenham pour un montant estimé au-delà de 100 millions d’euros.

À Fribourg, le contrat du joueur courait jusqu’au 30 juin 2030, sans clause de départ. Ses performances lors de la Coupe du monde ont donc profité au Sport-Club.