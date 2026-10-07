Ce scandale accroît fortement l’examen auquel est confronté Gianni Infantino avant la prochaine élection présidentielle de la FIFA. Le dirigeant suisse subit déjà une pression immense après les controverses autour des enjeux de la Coupe du monde et l’ingérence de Donald Trump dans l’annulation du carton rouge de Folarin Balogun.

Les dégâts financiers et sportifs subis par les nations lésées ont entraîné des menaces de poursuites judiciaires. Un responsable de la Commission nationale des sports du Nigeria (NSC) a déclaré à ESPN : « Rien n’a encore été décidé, mais nous envisagerons sérieusement de demander une compensation à la FIFA pour toutes les pertes économiques que cela a coûtées au Nigeria.

« Les revenus que le Nigeria et la NFF auraient perçus en participant à la Coupe du monde, l’exposition dont les joueurs auraient bénéficié, les transferts, les montants des sponsoring, même le coup de pouce à l’économie nigériane. Nous étudions toutes les options qui s’offrent à nous en tant que pays et rien n’est exclu. »

La Fédération jamaïcaine de football (JFF) a fait écho à cette frustration dans un communiqué ferme : « La CONCACAF prend très au sérieux les questions d’éligibilité des joueurs et s’attend à ce que les règlements et procédures applicables soient appliqués de manière cohérente et équitable dans toutes les compétitions. Toute préoccupation relative à l’éligibilité d’un joueur, en particulier celles qui pourraient affecter l’intégrité d’une compétition ou les intérêts de l’une de nos associations membres, doit faire l’objet d’un examen approfondi et être traitée par les organes de gouvernance et disciplinaires appropriés de la FIFA, conformément aux règlements établis et au respect de la procédure. »

Dans le même temps, la FIFA a justifié son inaction concernant la protestation initiale du Nigeria. L’instance dirigeante a indiqué que la plainte avait été rejetée en raison de son dépôt tardif, ajoutant que « les commissions sont autonomes et tranchent les affaires sur la base des règlements applicables et des faits précis qui leur sont soumis ».



