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Nouveau scandale à la Coupe du monde ! Gianni Infantino sous le feu des critiques alors que la FIFA a autorisé une star inéligible de la RD Congo à jouer lors des tours de qualification
La négligence concernant l’éligibilité de Mpasi mise en lumière
La FIFA est au cœur d’une énorme controverse après avoir sciemment autorisé un joueur non éligible à représenter la RD Congo lors des qualifications pour la Coupe du monde, selon The New York Times. Le gardien Lionel Mpasi a joué un rôle important avec la RD Congo alors qu’il n’avait pas rempli les formalités nécessaires pour changer son allégeance internationale de la France à la RD Congo.
Le portier du Havre, âgé de 32 ans, a disputé des matches de qualification cruciaux, notamment des victoires contre le Nigeria et un succès décisif en barrage face à la Jamaïque. Selon le rapport, la FIFA était pleinement consciente de ce manquement administratif, mais a choisi de n’imposer aucune sanction sportive, aucune amende, ni aucune disqualification.
Mpasi a finalement débuté les quatre matches de la RD Congo à la Coupe du monde. Il a aidé sa nation à sortir du groupe K avant qu’elle ne subisse une défaite 2-1 contre l’Angleterre de Thomas Tuchel en seizièmes de finale.
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Indignation des nations éliminées
Les conséquences immédiates de l’inaction de la FIFA ont été marquées par la vive réaction des nations éliminées. Le Nigeria et la Jamaïque ont tous deux été sortis par la RD Congo et s’estiment gravement lésés par le manque d’intervention de l’instance dirigeante.
Le camp nigérian a officiellement soulevé la question de l’éligibilité après son élimination lors du tour préliminaire. Cependant, la FIFA a totalement rejeté la plainte, affirmant que la protestation avait été déposée trop tard. Cette décision a laissé la puissance africaine sans recours sportif immédiat.
La Jamaïque a elle aussi exprimé de profondes inquiétudes concernant l’intégrité du processus de qualification. Les deux fédérations évaluent désormais leurs options juridiques, frustrées que les procédures disciplinaires habituelles aient apparemment été ignorées sur la scène mondiale.
La pression s’accentue sur le régime d’Infantino
Ce scandale accroît fortement l’examen auquel est confronté Gianni Infantino avant la prochaine élection présidentielle de la FIFA. Le dirigeant suisse subit déjà une pression immense après les controverses autour des enjeux de la Coupe du monde et l’ingérence de Donald Trump dans l’annulation du carton rouge de Folarin Balogun.
Les dégâts financiers et sportifs subis par les nations lésées ont entraîné des menaces de poursuites judiciaires. Un responsable de la Commission nationale des sports du Nigeria (NSC) a déclaré à ESPN : « Rien n’a encore été décidé, mais nous envisagerons sérieusement de demander une compensation à la FIFA pour toutes les pertes économiques que cela a coûtées au Nigeria.
« Les revenus que le Nigeria et la NFF auraient perçus en participant à la Coupe du monde, l’exposition dont les joueurs auraient bénéficié, les transferts, les montants des sponsoring, même le coup de pouce à l’économie nigériane. Nous étudions toutes les options qui s’offrent à nous en tant que pays et rien n’est exclu. »
La Fédération jamaïcaine de football (JFF) a fait écho à cette frustration dans un communiqué ferme : « La CONCACAF prend très au sérieux les questions d’éligibilité des joueurs et s’attend à ce que les règlements et procédures applicables soient appliqués de manière cohérente et équitable dans toutes les compétitions. Toute préoccupation relative à l’éligibilité d’un joueur, en particulier celles qui pourraient affecter l’intégrité d’une compétition ou les intérêts de l’une de nos associations membres, doit faire l’objet d’un examen approfondi et être traitée par les organes de gouvernance et disciplinaires appropriés de la FIFA, conformément aux règlements établis et au respect de la procédure. »
Dans le même temps, la FIFA a justifié son inaction concernant la protestation initiale du Nigeria. L’instance dirigeante a indiqué que la plainte avait été rejetée en raison de son dépôt tardif, ajoutant que « les commissions sont autonomes et tranchent les affaires sur la base des règlements applicables et des faits précis qui leur sont soumis ».
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Des batailles juridiques se profilent pour la FIFA
Infantino fait face à quelques mois critiques alors qu’il tente désespérément de sécuriser sa présidence. Avec l’UEFA à la tête d’une forte campagne pour l’évincer, il a un besoin urgent du soutien des nations africaines lors de l’élection de mars. Ce dernier scandale menace d’aliéner un bloc électoral crucial.
Parallèlement, la FIFA se prépare à d’éventuelles poursuites judiciaires. Le Nigeria et la Jamaïque finaliseront leurs stratégies juridiques dans les semaines à venir, en réclamant de lourdes compensations financières. Toute action couronnée de succès pourrait contraindre l’instance dirigeante du football mondial à revoir ses protocoles disciplinaires.
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