L’échéance imposée pour l’Euro, dont l’Italie sera le pays organisateur avec la Turquie, impose un calendrier strict et, au vu des délais serrés, le moindre ralentissement ferait courir le risque d’un camouflet historique : une compétition de ce niveau sans Milan sur la carte. Le plan prévoit d’achever la nouvelle enceinte en 2031, peut-on lire sur Gazzetta.it, soit un an seulement avant le tournoi, conformément aux critères stricts de l’UEFA. Pour y parvenir, la commune et la région ont trouvé un terrain d’entente afin de boucler les procédures nécessaires d’ici à l’été 2027, de manière à lancer les pelleteuses au second semestre, après la fin de la saison de football. La machine est donc déjà en marche depuis un moment, depuis que la société Stadio San Siro Spa a présenté le Plan d’exécution le 16 mars et que la commune en a lancé l’instruction ainsi que l’évaluation environnementale stratégique. Suivront l’examen du projet de faisabilité technico-économique, l’évaluation de l’impact environnemental relevant de la région et la conférence de services. Toutes les interventions sont évidemment liées : le déplacement du tunnel Patroclo à la construction du nouveau stade et, seulement ensuite, la démolition uniquement partielle du Meazza.