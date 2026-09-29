Entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre, l’esquisse du nouveau San Siro sera dévoilée, confirmant les indiscrétions de la semaine dernière. Dans les bureaux de Foster+Partners et Manica, le travail se poursuit pour peaufiner le projet et préparer une présentation soignée. Il s’agit du même cabinet d’excellence qui a réalisé le nouveau Wembley de Londres, en Angleterre : un stade historique et une source naturelle d’inspiration pour tous les passionnés du monde du football, mais selon la version des architectes, des détails du vieux Meazza auraient été conservés, peut-on lire dans la Gazzetta dello Sport.
Nouveau San Siro : voici la date de présentation du projet. Le maire Sala hausse le ton : « Les clubs doivent respecter les échéances »
BEPPE SALA EXHORTE LES CLUBS
Le compte à rebours est lancé, un moment à la forte valeur symbolique qui, aux yeux des supporters et des citoyens, servira à donner de la consistance à ce qui, à ce jour, reste encore quelque chose d’abstrait. Le maire Beppe Sala a relancé l’AC Milan et l’Inter justement hier, en marge d’un événement de l’Ance : « J’espère que les clubs montreront très prochainement le nouveau rendu du stade et qu’ils garantiront que l’enceinte sera prête pour l’Euro 2032. »
L’échéance imposée pour l’Euro, dont l’Italie sera le pays organisateur avec la Turquie, impose un calendrier strict et, au vu des délais serrés, le moindre ralentissement ferait courir le risque d’un camouflet historique : une compétition de ce niveau sans Milan sur la carte. Le plan prévoit d’achever la nouvelle enceinte en 2031, peut-on lire sur Gazzetta.it, soit un an seulement avant le tournoi, conformément aux critères stricts de l’UEFA. Pour y parvenir, la commune et la région ont trouvé un terrain d’entente afin de boucler les procédures nécessaires d’ici à l’été 2027, de manière à lancer les pelleteuses au second semestre, après la fin de la saison de football. La machine est donc déjà en marche depuis un moment, depuis que la société Stadio San Siro Spa a présenté le Plan d’exécution le 16 mars et que la commune en a lancé l’instruction ainsi que l’évaluation environnementale stratégique. Suivront l’examen du projet de faisabilité technico-économique, l’évaluation de l’impact environnemental relevant de la région et la conférence de services. Toutes les interventions sont évidemment liées : le déplacement du tunnel Patroclo à la construction du nouveau stade et, seulement ensuite, la démolition uniquement partielle du Meazza.
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