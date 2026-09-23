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Nouveau San Siro : les coûts précis, le rendu et la chance de figurer parmi les stades retenus pour l’Euro 2032

AC Milan
Inter

Les coûts détaillés de ce qui sera le nouveau stade à domicile à la place de San Siro.

Inter et l’AC Milan ont déposé à la mairie « la relation économique de faisabilité » pour la nouvelle enceinte qui verra le jour dans le chef-lieu lombard. Le nouveau stade, lorsqu’il sera achevé en 2032vaudra la somme extraordinaire de 2 milliards 149 millions. Les deux clubs estiment que sur le marché, il rapportera 418 millions grâce à l’arène sportive, mais aussi aux bureaux, aux hôtels et aux espaces commerciaux. La maxi-opération immobilière devrait garantir aux sociétés une plus-value de 265 millions.

Des chiffres qui permettront aux deux clubs de se rapprocher de la Premier League et de la Bundesliga en termes de rentrées ou de recettes. Ou du moins de réduire l’énorme écart qui s’est accumulé au cours des 20 dernières années.

  • GRANDE CONFIANCE

    Ces derniers mois ont été marqués par une importante accélération bureaucratique pour le projet du nouveau San Siro, menée par la société commune Stadio San Siro S.p.A. créée par l’Inter et l’AC Milan. Fin août, les clubs ont déposé au Palazzo Marino le plan économique définitif pour l’ensemble du « complexe immobilier ». La propriété du complexe ne sera plus celle de la municipalité. Le montant estimé par l’Agence des revenus pour le rachat de la zone par les équipes est de 175 millions d’euros. L’AC Milan et l’Inter poursuivent, confiants, leur travail technico-administratif qui prépare le terrain pour la nouvelle enceinte futuriste en ville.

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  • Combien coûte le stade

    Les documents consultés par les confrères de Calcio&Finanza indiquent que la réalisation de la nouvelle enceinte aura un coût de 583,7 millions d’euros, un montant qui grimpera à 709,9 millions en prenant également en compte le podium sur lequel sera construit le stade.

    La réalisation immobilière dans son intégralité coûtera 1,110 milliard, réparti comme suit :

    • 583,7 millions d’euros pour le nouveau stade ;
    • 124,2 millions pour le podium ;
    • 371,4 millions pour le pôle polyvalent et la requalification du Meazza ;
    • 31,1 millions pour l’Energy Center et l’anneau énergétique associé.

  • LES COÛTS DU SECTEUR POLYVALENT

    Comme on peut le déduire des chiffres qui viennent d’être mentionnés, la transformation de la zone du Meazza aura un coût et un impact importants et imposants. Mais que comprennent ces 371,4 millions ?

    L’hypothèse est que 44 millions soient destinés à des espaces commerciaux, 33 autres à un centre commercial attenant rebaptisé Grande Struttura di Vendita, 51,3 pour les 23 314 mètres carrés de bureaux et de tertiaire, et 44 pour les 20 000 mètres carrés d’hébergement.

    Le poste le plus lourd, d’un point de vue strictement économique et financier, est celui lié aux box et aux niveaux souterrains, pour 121,2 millions d’euros. Il faut préciser qu’il s’agit d’estimations, d’hypothèses, d’autant que les chiffres officiels seront définis lors de la phase de conception suivante et de la transformation de la zone, qui conduira à la réaffectation fonctionnelle du stade Meazza.

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  • LA NOUVELLE VIABILITÉ

    Un grand accent est également mis sur la viabilité et les infrastructures nécessaires, avec des travaux de viabilisation primaire estimés à 57,3 millions d'euros et le nouveau tunnel Patroclo à 42,3 millions.

    À ces montants, il faut toutefois ajouter les coûts de 12,4 millions nécessaires pour démolir l'actuel tunnel.

  • Parc et indemnisations

    Le plan présenté par Inter et Milan se poursuit avec 84,7 millions d’euros de travaux et de contributions supplémentaires directement liés à la transformation de San Siro.

    Ce montant comprend également 6,2 millions pour la réalisation d’une zone de très haute sécurité qui servira au Meazza pendant la phase transitoire et 15 millions pour la gestion du chantier durant la période au cours de laquelle l’ancien stade (ce n’est qu’après l’ouverture de la nouvelle enceinte qu’aura lieu la déconstruction partielle de l’actuel Meazza) sera encore utilisé par les deux clubs milanais, comme l’affirme Calcio&Finanza.

  • LA RÉPARTITION DES COÛTS DE L’ACHAT DE SAN SIRO

    L’analyse se poursuit en détaillant les 197,1 millions d’euros pour l’achat du stade Meazza et des zones environnantes : le document consulté par Calcio&Finanza indique que 104,1 millions ont été attribués à l’acquisition de l’enceinte milanaise, 86,2 millions aux terrains et 6,7 aux droits à bâtir.

    Le coût, toutefois, descend à 175,1 millions d’euros grâce aux déductions prévues.

  • COÛTS ANNEXES

    Passons maintenant aux coûts accessoires et aux dépenses techniques évalués à 455,2 millions d’euros, dont 178,6 millions de charges complémentaires, 115,3 de charges de construction supplémentaires, 18,1 pour les travaux de dépollution, environ 4,5 pour les impôts et taxes et 2 pour la commercialisation et la publicité.

    Un poste « imprévus et divers » de 136,8 millions d’euros est également défini.

  • Opération globale ? Plus de 2 milliards

    Le montant total atteint 2,302 milliards d’euros de coûts, qui comprennent la construction du nouveau stade, l’achat de la zone, les différents travaux et toutes les charges financières.

    Le plan économique estime la valeur globale de l’ensemble de l’opération à 2,567 milliards d’euros : 418,8 proviendraient de la vente des biens immobiliers et des surfaces prévues, tandis qu’une valeur de 2,149 milliards a été attribuée au futur stade en 2032. Mais il ne s’agit que d’estimations préliminaires et les différents chiffres pourraient évoluer au cours des prochaines années, comme le rapporte Calcio&Finanza.

  • OBJECTIF EURO 2032

    Le début des travaux est prévu en 2027 et leur achèvement en 2031, avec une inauguration visée pour l’Euro 2032. À l’heure actuelle, toutefois, rien ne garantit encore que le nouveau San Siro, qui doit être construit d’ici là, fera aussi partie de la tournée du championnat d’Europe. La seule voie à suivre est de poursuivre le plan, en respectant toutes les étapes à la lettre. Il est clair qu’il existe des variables incontrôlables, des pièges prévisibles à éviter, en plus de la pluie de recours appelée à s’abattre sur le projet

  • Aperçu d’octobre

    L’Inter et l’AC Milan sont prêts à présenter les piliers du projet, en commençant à dissiper le voile de mystère pour faire prendre conscience de ce qui constituera un tournant historique : dès le mois d’octobre, un aperçu de la façade du nouveau San Siro est prévu, avant même le début des travaux de préparation du futur chantier.

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