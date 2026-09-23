Inter et l’AC Milan ont déposé à la mairie « la relation économique de faisabilité » pour la nouvelle enceinte qui verra le jour dans le chef-lieu lombard. Le nouveau stade, lorsqu’il sera achevé en 2032, vaudra la somme extraordinaire de 2 milliards 149 millions. Les deux clubs estiment que sur le marché, il rapportera 418 millions grâce à l’arène sportive, mais aussi aux bureaux, aux hôtels et aux espaces commerciaux. La maxi-opération immobilière devrait garantir aux sociétés une plus-value de 265 millions.

Des chiffres qui permettront aux deux clubs de se rapprocher de la Premier League et de la Bundesliga en termes de rentrées ou de recettes. Ou du moins de réduire l’énorme écart qui s’est accumulé au cours des 20 dernières années.