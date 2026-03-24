Nouveau San Siro : lancement de la procédure d'évaluation environnementale, une étape cruciale pour l'Inter et le Milan

La nouvelle était dans l'air depuis un certain temps et elle est désormais officielle : selon les informations rapportées par Calcio e Finanza, la municipalité de Milan a lancé l'évaluation environnementale stratégique (EES) concernant le plan d'urbanisme intitulé « GFU San Siro », présenté par la société Stadio San Siro S.p.A., propriétaire de la plupart des terrains concernés.

Il s'agit de la procédure qui précède l'approbation du plan d'exécution qui devra définir en détail l'avenir de la zone autour du stade historique Giuseppe Meazza, entre la construction d'un nouveau complexe et toutes les activités annexes visant à permettre à la zone de « vivre » tous les jours de la semaine et pas seulement pendant les matchs.