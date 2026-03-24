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Nouveau San Siro : lancement de la procédure d'évaluation environnementale, une étape cruciale pour l'Inter et le Milan

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Le projet de l'Inter et du Milan visant à réaménager le quartier de San Siro entre dans une nouvelle phase formelle, mais pas décisive

La nouvelle était dans l'air depuis un certain temps et elle est désormais officielle : selon les informations rapportées par Calcio e Finanza, la municipalité de Milan a lancé l'évaluation environnementale stratégique (EES) concernant le plan d'urbanisme intitulé « GFU San Siro », présenté par la société Stadio San Siro S.p.A., propriétaire de la plupart des terrains concernés. 

Il s'agit de la procédure qui précède l'approbation du plan d'exécution qui devra définir en détail l'avenir de la zone autour du stade historique Giuseppe Meazza, entre la construction d'un nouveau complexe et toutes les activités annexes visant à permettre à la zone de « vivre » tous les jours de la semaine et pas seulement pendant les matchs. 

  • QU'ENTEND-ON PAR VAS ?

    L'évaluation environnementale stratégique, prévue par la législation européenne et italienne, est une procédure qui permet de vérifier les effets qu'un plan d'urbanisme peut avoir sur l'environnement avant son adoption. 

    Au cours de l'EES, différents aspects sont analysés, tels que la circulation, la qualité de l'air, l'impact sur le territoire, la gestion de l'eau et la présence d'espaces verts. Le processus implique également les organismes publics et les autorités environnementales, qui peuvent émettre des avis et des observations sur le projet. 

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  • LES PROCHAINES ÉTAPES

    La décision administrative publiée par la municipalité a marqué le lancement de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE). Tous les documents seront disponibles sur les sites institutionnels de la municipalité et de la région de Lombardie, tandis que les réunions d'évaluation avec les autorités compétentes se tiendront au cours des prochains mois. 

    Une fois cette phase terminée, le plan pourra poursuivre son parcours administratif et aboutir à son approbation définitive, étape nécessaire pour lancer la transformation du quartier de San Siro. 

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