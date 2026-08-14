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Nouveau refus pour Barcelone ! La deuxième offre des Blaugrana pour Rodri repoussée, alors que Manchester City reste ferme sur sa valorisation dans ce transfert
Manchester City tient bon face à l’approche du Barça
Barcelone a une nouvelle fois vu ses efforts contrariés après le rejet par Manchester City de la deuxième offre du club pour l’international espagnol Rodri. Le Barça est revenu à la table des négociations avec une proposition améliorée d’une valeur d’environ 60 millions d’euros, selon The Times, dans une tentative de combler l’écart après que sa proposition initiale de 45 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus a été tournée en dérision par la direction de l’Etihad.
Le club de l’Etihad espérerait obtenir un montant total de 70 millions de livres sterling, soit environ 81 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient d’autres bonus liés aux performances. Alors que le joueur entre dans les 12 derniers mois de son contrat actuel, City ne considère pas cette situation comme une raison d’accorder une remise.
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L’intervention de Flick alimente le désir de Rodri
Malgré l'impasse entre les deux clubs, Barcelone reste optimiste en raison de la position du joueur lui-même sur ce transfert. La piste s'est accélérée rapidement après une intervention directe de Hansi Flick, des informations suggérant que l'entraîneur allemand a eu une conversation téléphonique avec le milieu de terrain pour lui présenter son projet. Cette approche personnelle semble avoir porté ses fruits, puisque le joueur aurait donné son accord définitif pour le transfert, après avoir auparavant nourri des inquiétudes concernant l'intérêt du Real Madrid.
En fait, le représentant du milieu de terrain s'est montré explicite au sujet du souhait de son client de rejoindre Barcelone, confirmant que la décision avait déjà été communiquée aux dirigeants du Bernabeu. Au micro de la radio espagnole El Larguero, l'agent de Rodri, Pablo Barquero, a déclaré : « Par respect pour Madrid, parce qu'ils ont été exemplaires, Rodri les a informés que sa décision était de rejoindre le Barça. »
À la recherche d’un successeur tactique
L’urgence qui sous-tend la position financière ferme de City pourrait être liée à la difficulté de trouver un remplaçant adéquat pour un joueur qui a façonné son milieu de terrain pendant des années. L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca a jeté son dévolu sur Enzo Fernandez comme cible prioritaire pour succéder à l’Espagnol.
Cependant, arracher Fernandez à Stamford Bridge serait une opération encore plus coûteuse que la poursuite de Rodri par Barcelone. Chelsea a actuellement le vainqueur de la Coupe du monde 2022 sous contrat jusqu’en 2032 et aurait réclamé 120 millions de livres sterling pour l’Argentin.
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Que se passe-t-il ensuite dans cette saga ?
L’intérêt de Barcelone ne devrait pas s’estomper malgré ce dernier contretemps, le club considérant qu’un nouveau patron du milieu est une nécessité non négociable pour la saison à venir. L’urgence a été accentuée par les problèmes physiques persistants autour de Frenkie de Jong, qui pourrait devoir subir une opération pour une blessure persistante.
Alors que le mercato entre dans une phase critique, la balle est clairement de nouveau dans le camp de Barcelone. Manchester City a montré qu’il était prêt à se montrer inflexible et, s’il a rarement empêché des joueurs de partir par le passé lorsqu’ils souhaitaient s’en aller, le club n’est pas disposé à laisser l’Espagnol partir pour moins que son évaluation précise.
Barcelone doit désormais trouver un moyen de combler l’écart, sous peine de laisser filer sa cible prioritaire. Le désir du joueur d’évoluer au Spotify Camp Nou est son principal atout, mais sans augmentation significative des fonds, le transfert reste en péril
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