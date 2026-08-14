Barcelone a une nouvelle fois vu ses efforts contrariés après le rejet par Manchester City de la deuxième offre du club pour l’international espagnol Rodri. Le Barça est revenu à la table des négociations avec une proposition améliorée d’une valeur d’environ 60 millions d’euros, selon The Times, dans une tentative de combler l’écart après que sa proposition initiale de 45 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus a été tournée en dérision par la direction de l’Etihad.

Le club de l’Etihad espérerait obtenir un montant total de 70 millions de livres sterling, soit environ 81 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient d’autres bonus liés aux performances. Alors que le joueur entre dans les 12 derniers mois de son contrat actuel, City ne considère pas cette situation comme une raison d’accorder une remise.



