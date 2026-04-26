Tout juste couronné champion, Coventry a confirmé son statut de force dominante en s’imposant avec autorité face à Wrexham. Les joueurs de Phil Parkinson ont formé une haie d’honneur pour leurs hôtes avant le coup d’envoi, mais l’attention s’est arrêtée là. Thomas-Asante a ouvert le score à la 19e minute, surgissant pour reprendre de volée un centre invitant d’Ephron Mason-Clark et porter son total à 13 buts cette saison.

Wrexham, animé par la résilience qui caractérise l’ère Ryan Reynolds-Rob McElhenney, a immédiatement répliqué : six minutes plus tard, Ollie Rathbone décochait une frappe puissante qui transperçait les jambes de Carl Rushworth et temporairement muet le public local. Mais l’équipe de Lampard a ensuite changé de braquet en fin de match : Torp puis Mason-Clark ont frappé, offrant aux champions un final en apothéose à domicile et portant leur total à 92 points.