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Nouveau rebondissement pour « Welcome to Wrexham » ! La course aux barrages se jouera lors de la dernière journée après la défaite des Red Dragons de Ryan Reynolds et Rob Mac, sur la pelouse de Coventry, venu célébrer son titre
Les champions ont été sans pitié à la CBS Arena.
Tout juste couronné champion, Coventry a confirmé son statut de force dominante en s’imposant avec autorité face à Wrexham. Les joueurs de Phil Parkinson ont formé une haie d’honneur pour leurs hôtes avant le coup d’envoi, mais l’attention s’est arrêtée là. Thomas-Asante a ouvert le score à la 19e minute, surgissant pour reprendre de volée un centre invitant d’Ephron Mason-Clark et porter son total à 13 buts cette saison.
Wrexham, animé par la résilience qui caractérise l’ère Ryan Reynolds-Rob McElhenney, a immédiatement répliqué : six minutes plus tard, Ollie Rathbone décochait une frappe puissante qui transperçait les jambes de Carl Rushworth et temporairement muet le public local. Mais l’équipe de Lampard a ensuite changé de braquet en fin de match : Torp puis Mason-Clark ont frappé, offrant aux champions un final en apothéose à domicile et portant leur total à 92 points.
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Les scénarios des barrages, en chiffres
Malgré cette défaite, Wrexham conserve sa sixième place, mais l’écart s’est réduit à néant. Après la défaite 2-1 de Hull City face à Charlton Athletic, les hommes de Phil Parkinson disposaient d’un léger avantage, désormais réduit au strict minimum. Les deux formations comptent désormais 70 points, Wrexham présentant une différence de buts de +4 contre +3 pour Hull. À la veille de la dernière journée, l’enjeu atteint son paroxysme. Derby County, huitième avec 69 points et un goal average de +9, reste également en embuscade.
Wrexham reste maître de son destin en vue des barrages.
Les espoirs de Wrexham de décrocher une quatrième promotion consécutive restent intacts, même s’il n’y a plus aucune marge d’erreur. Le capitaine Dom Hyam a fait part de sa frustration à Sky Sports après le coup de sifflet final : « Nous sommes amèrement déçus, mais il nous reste un match crucial à disputer. Nous avions une mission à accomplir, mais malheureusement, nous n’avons pas réussi à la mener à bien. Il faut rendre hommage à Coventry, qui mérite sa place en Premier League. Nous sommes désormais entièrement concentrés sur Middlesbrough la semaine prochaine et sur l’élaboration d’un plan de jeu adapté à ce match. »
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Et maintenant ?
Pour concourir à une chance historique de décrocher une quatrième promotion consécutive sous l’ère Ryan Reynolds et Rob McElhenney, Wrexham doit au moins égaler, voire surpasser, les performances de Hull et de Derby lors de la dernière journée. Les Red Dragons accueilleront Middlesbrough au Racecourse Ground et une victoire les propulserait très probablement en Premier League.