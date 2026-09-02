Getty Images
Traduit par
Nouveau rebondissement en Ligue des champions ! Les débutants porteront des écussons spéciaux sur leurs maillots
L’UEFA introduit des écussons commémoratifs pour les débuts
Le football européen s’apprête à connaître un changement inédit alors que la phase de ligue de la Ligue des champions doit débuter la semaine prochaine. Nouveauté pour la campagne 2026-2027, les joueurs qui feront leurs débuts dans la compétition se distingueront par des écussons spéciaux sur leurs manches.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une innovation majeure après l’élargissement du partenariat entre l’UEFA et Fanatics, le géant des produits dérivés sportifs. Ces écussons uniques ne sont pas là seulement pour le spectacle : ils ont une valeur importante sur le marché des objets de collection. Une fois qu’un joueur aura disputé son premier match, l’écusson précis porté sur le terrain sera récupéré puis remis à Topps, la branche cartes à collectionner de Fanatics, afin d’être intégré à des cartes physiques exclusives et dédicacées destinées aux collectionneurs.
- Getty Images Sport
Développer le marché des objets de collection
Ce concept n’est pas entièrement nouveau dans le sport, ayant déjà fait ses preuves tant sur la scène nationale qu’internationale. Une initiative similaire a été déployée avec succès en NBA, tandis que des écussons de première apparition ont notamment été portés par des stars comme Anthony Gordon et Noni Madueke pendant la Coupe du monde en Amérique du Nord.
Les enjeux financiers liés à ces objets de collection peuvent être astronomiques. À titre de comparaison, une carte de rookie avec écusson de première apparition, signée par Cooper Flagg, choix n°1 de la draft NBA 2025, devrait atteindre l’incroyable somme de 5 millions de dollars (3,7 M£) lors de sa mise aux enchères la semaine prochaine. En transposant ce modèle à la Ligue des champions, l’UEFA s’attaque à un marché lucratif des souvenirs haut de gamme.
Prolongation du partenariat stratégique jusqu’en 2033
L’introduction de ces écussons coïncide avec une importante mise à jour administrative en provenance du siège de l’UEFA. Après avoir initialement signé un accord avec Fanatics en 2022, l’instance dirigeante s’est désormais officiellement engagée dans une prolongation à long terme qui verra le partenariat se poursuivre au moins jusqu’en 2033.
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a exprimé son enthousiasme quant à la poursuite de cette collaboration, en soulignant les bénéfices pour les supporters du monde entier. « Le renouvellement de notre partenariat avec Fanatics pour les compétitions de clubs de l’UEFA reflète la solidité de notre collaboration et notre engagement commun à proposer des produits de tout premier ordre aux supporters et aux collectionneurs du monde entier », a déclaré Ceferin. « Fanatics sait comment rendre les grands moments spéciaux. Nous sommes impatients de voir la suite. »
- Getty Images Sport
Des débuts de stars et une expansion au football féminin
Le nouvel écusson sera porté par plusieurs stars de premier plan appelées à faire leurs débuts en Ligue des champions, dont le duo de Manchester United Bryan Mbeumo et Carlos Baleba.
L’initiative s’étendra également au football féminin, avec l’introduction prévue d’écussons pour les débuts à partir du début de la saison 2027-2028 de la Ligue des champions féminine.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles