Nouveau rebondissement en Ligue des champions ! Les débutants porteront des écussons spéciaux sur leurs maillots

Le football européen s’apprête à connaître un changement inédit alors que la phase de ligue de la Ligue des champions doit débuter la semaine prochaine. Nouveauté pour la campagne 2026-2027, les joueurs qui feront leurs débuts dans la compétition se distingueront par des écussons spéciaux sur leurs manches.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une innovation majeure après l’élargissement du partenariat entre l’UEFA et Fanatics, le géant des produits dérivés sportifs. Ces écussons uniques ne sont pas là seulement pour le spectacle : ils ont une valeur importante sur le marché des objets de collection. Une fois qu’un joueur aura disputé son premier match, l’écusson précis porté sur le terrain sera récupéré puis remis à Topps, la branche cartes à collectionner de Fanatics, afin d’être intégré à des cartes physiques exclusives et dédicacées destinées aux collectionneurs.