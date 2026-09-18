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Nouveau rebondissement dans le feuilleton du transfert de Julian Alvarez ! La star de l’Atletico « sur le point de changer d’agent » alors qu’Arsenal et Barcelone restent intéressés
Un changement d’agent se profile pour Alvarez
Les retombées d’un mercato estival mouvementé semblent avoir fait leur première victime dans l’entourage d’Alvarez. Selon Onda Cero, l’attaquant de l’Atletico Madrid serait prêt à mettre fin à son partenariat de longue date avec Fernando Hidalgo, le représentant qui a supervisé son ascension de River Plate vers le statut de star en Europe.
Dans un mouvement qui souligne son désir de repartir sur de nouvelles bases, Alvarez étudierait une proposition pour rejoindre « The Elegant Game », une agence de gestion sportive en plein essor dirigée par l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain et de l’Argentine Javier Pastore. L’agence compte déjà un important vivier de talents argentins, notamment le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez.
- AFP
Arsenal et Barcelone restent dans la course
Malgré la fermeture du mercato estival, l’intérêt pour Alvarez en provenance de la Premier League et de la Liga ne s’est pas dissipé. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, serait un admirateur de longue date de l’attaquant polyvalent, qu’il considère comme le profil idéal pour renforcer la ligne offensive des Gunners.
Barcelone reste également pleinement dans la course, malgré l’accord conclu tardivement par le géant catalan pour recruter Gabriel Jesus en provenance d’Arsenal à la fin du mois d’août. Pour Alvarez, un transfert au Camp Nou a souvent été décrit comme son « rêve », et l’entourage du joueur sait que Hansi Flick est toujours à la recherche de renforts de premier plan.
Une relation tendue au Metropolitano
L’atmosphère autour d’Alvarez à l’Atletico Madrid est devenue de plus en plus pesante après la tournure publique de son feuilleton sur le marché des transferts. Durant les dernières semaines du mercato d’août, la relation entre le joueur et les supporters des Colchoneros a atteint un point de rupture. L’attaquant a essuyé des sifflets venus des tribunes et a même été empêché d’approcher les supporters lors des salutations d’après-match.
Cette tension a été encore davantage mise en évidence par l’attitude du joueur lors de ses obligations officielles avec le club. Les supporters n’ont pas tardé à souligner sur les réseaux sociaux qu’Alvarez semblait visiblement malheureux sur ses photos promotionnelles pour la nouvelle saison, certains fans plaisantant même en qualifiant ces clichés de « photos d’otage ».
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En vue du mercato de janvier
Alors qu’un changement d’agent se profile, tous les regards se tournent désormais vers la manière dont Alvarez gère l’approche du mercato hivernal. L’attaquant suit actuellement un programme de récupération intensif, avec des séances en salle et un travail avec des kinésithérapeutes, afin de s’assurer d’être apte pour les rencontres cruciales à venir. Sa détermination à retrouver une place dans le onze de départ est évidente, mais le récit de fond d’un possible départ continuera de faire les gros titres en Espagne comme en Angleterre à l’approche de la nouvelle année.
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