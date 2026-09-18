Nouveau rebondissement dans le feuilleton du transfert de Julian Alvarez ! La star de l’Atletico « sur le point de changer d’agent » alors qu’Arsenal et Barcelone restent intéressés

Les retombées d’un mercato estival mouvementé semblent avoir fait leur première victime dans l’entourage d’Alvarez. Selon Onda Cero, l’attaquant de l’Atletico Madrid serait prêt à mettre fin à son partenariat de longue date avec Fernando Hidalgo, le représentant qui a supervisé son ascension de River Plate vers le statut de star en Europe.

Dans un mouvement qui souligne son désir de repartir sur de nouvelles bases, Alvarez étudierait une proposition pour rejoindre « The Elegant Game », une agence de gestion sportive en plein essor dirigée par l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain et de l’Argentine Javier Pastore. L’agence compte déjà un important vivier de talents argentins, notamment le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez.



