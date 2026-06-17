Selon Sport Bild, Tottenham Hotspur est désormais le troisième club de Premier League à s’intéresser au jeune joueur de 19 ans, qu’il aimerait recruter lors du prochain mercato.
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Nouveau rebondissement dans le feuilleton des transferts : un nouveau club de haut niveau serait entré dans la course pour recruter Said El Mala, de Cologne
Après avoir évité de justesse la relégation en deuxième division, les Spurs engagent une profonde restructuration, et El Mala pourrait devenir l’un des piliers d’une attaque remaniée.
Selon plusieurs sources, le nouvel entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, aurait été impressionné par les rapports de recrutement concernant l’avant-centre du FC Cologne. Tous les indicateurs suggèrent donc que le club londonien va bientôt passer à l’action pour recruter El Mala.
Les dirigeants du club rhénan espèrent réaliser une plus-value sur le transfert du jeune attaquant de 19 ans, si celui-ci décide effectivement de quitter le club au terme de la saison.
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El Mala : les transferts vers Brighton et Brentford sont officiellement abandonnés.
Brighton & Hove Albion avait d’abord manifesté un vif intérêt pour l’attaquant, déjà ciblé lors des deux derniers mercatos estivaux et hivernaux. Récemment, El Mala a personnellement rejeté un transfert au FC Brentford, malgré une offre du club londonien pouvant atteindre 50 millions d’euros.
Le « Effzeh » aurait désormais fixé ce montant comme seuil maximal pour le joueur de 19 ans. Cependant, le club de Cologne ne souhaite pas imposer de date butoir à l’attaquant pour prendre sa décision. Après tout, il est toujours possible qu’El Mala renonce à un transfert et passe une saison supplémentaire en Bundesliga.
Pour l’instant, El Mala est en vacances : non retenu par Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde, même après la blessure de Lennart Karl, c’est Assan Ouedraogo qui a pris sa place dans le groupe parti aux États-Unis.