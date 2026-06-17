Après avoir évité de justesse la relégation en deuxième division, les Spurs engagent une profonde restructuration, et El Mala pourrait devenir l’un des piliers d’une attaque remaniée.

Selon plusieurs sources, le nouvel entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, aurait été impressionné par les rapports de recrutement concernant l’avant-centre du FC Cologne. Tous les indicateurs suggèrent donc que le club londonien va bientôt passer à l’action pour recruter El Mala.

Les dirigeants du club rhénan espèrent réaliser une plus-value sur le transfert du jeune attaquant de 19 ans, si celui-ci décide effectivement de quitter le club au terme de la saison.