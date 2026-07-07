Il est désormais acquis que Palhinha n'a plus d'avenir au Bayern Munich. Recruté à la demande de l'ancien entraîneur Thomas Tuchel, le milieu de terrain n'a ensuite pratiquement plus eu sa chance sous Vincent Kompany.

Après 25 apparitions lors de sa première saison à Munich, marquée par des blessures et au cours de laquelle il n’a généralement joué qu’en tant que remplaçant, le FCB a prêté Palhinha à Tottenham Hotspur à l’été 2025. Là-bas, il a été l’une des rares lueurs d’espoir au cours d’une saison particulièrement décevante pour les Londoniens ; à un moment donné, son maintien au sein du club de Premier League était même envisagé.

Toutefois, il est désormais acquis que Tottenham ne lèvera pas l’option d’achat inscrite dans le contrat de prêt. Le week-end dernier, Palhinha a lui-même confirmé qu’il ne resterait pas chez les Spurs.

« Jouer pour Tottenham a profondément marqué ma vie », a écrit le milieu de terrain sur son compte Instagram : « J’ai toujours essayé de rendre, de la meilleure façon possible, toute l’affection, le respect et la confiance que vous m’avez témoignés sur le terrain et en dehors. C’est vous qui entretenez la flamme de ce club, saison après saison. »

Les Spurs, eux, ont investi plus de 200 millions d’euros pour recruter Sandro Tonali et Mateus Fernandes, constituant ainsi un nouveau duo axial. Le Sporting, enfin, a déjà trouvé une alternative en la personne de Sergi Altimira, acheté 18 millions d’euros.