Selon le journal A Bola, le Sporting CP s'est retiré de la course à la signature du joueur de 30 ans.
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Nouveau problème pour João Palhinha : le FC Bayern Munich risque-t-il de rester avec ce joueur onéreux sur les bras ?
Selon ces informations, le club portugais de haut niveau jugerait trop élevé le montant du transfert de 25 millions d'euros demandé par le club allemand le plus titré. Il n'envisagerait donc plus de transfert pour la saison prochaine, selon ces sources.
Auparavant, plusieurs médias indiquaient que le Sporting Lisbonne privilégiait un prêt avec option d’achat, mais le Bayern, sceptique, veut régler définitivement le dossier du milieu de terrain.
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Tottenham renonce à recruter Palhinha
Il est désormais acquis que Palhinha n'a plus d'avenir au Bayern Munich. Recruté à la demande de l'ancien entraîneur Thomas Tuchel, le milieu de terrain n'a ensuite pratiquement plus eu sa chance sous Vincent Kompany.
Après 25 apparitions lors de sa première saison à Munich, marquée par des blessures et au cours de laquelle il n’a généralement joué qu’en tant que remplaçant, le FCB a prêté Palhinha à Tottenham Hotspur à l’été 2025. Là-bas, il a été l’une des rares lueurs d’espoir au cours d’une saison particulièrement décevante pour les Londoniens ; à un moment donné, son maintien au sein du club de Premier League était même envisagé.
Toutefois, il est désormais acquis que Tottenham ne lèvera pas l’option d’achat inscrite dans le contrat de prêt. Le week-end dernier, Palhinha a lui-même confirmé qu’il ne resterait pas chez les Spurs.
« Jouer pour Tottenham a profondément marqué ma vie », a écrit le milieu de terrain sur son compte Instagram : « J’ai toujours essayé de rendre, de la meilleure façon possible, toute l’affection, le respect et la confiance que vous m’avez témoignés sur le terrain et en dehors. C’est vous qui entretenez la flamme de ce club, saison après saison. »
Les Spurs, eux, ont investi plus de 200 millions d’euros pour recruter Sandro Tonali et Mateus Fernandes, constituant ainsi un nouveau duo axial. Le Sporting, enfin, a déjà trouvé une alternative en la personne de Sergi Altimira, acheté 18 millions d’euros.
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Le FC Bayern et l’épineux dossier Palhinha : deux poids lourds de la Serie A sont-ils encore dans la course ?
Selon A Bola, le dossier Palhinha pourrait déjà trouver une issue alternative pour le FC Bayern. La Juventus Turin, malgré une marge de manœuvre financière très réduite en raison de ses problèmes de fair-play financier, serait également intéressée par le transfert.
A Bola mentionne aussi l’AC Milan comme autre prétendant. Ruben Amorim, compatriote de Palhinha, vient d’être nommé à la tête de l’équipe ; les deux hommes se connaissent bien pour avoir évolué ensemble au Sporting Braga puis au Sporting Lisbonne.
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