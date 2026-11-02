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Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Traduit par

Nouveau Generali Stadium : combien coûtera une place au stade ? Les prix sont déjà en hausse pour l’Inter et l’AC Milan, comparaison avec Tottenham et l’Atlético

Inter
Milan AC
Serie A

La politique tarifaire et le prix des abonnements sont déjà en hausse, mais que s’est-il passé dans des cas similaires à l’étranger ?

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L’Inter et l’AC Milan ont dévoilé jeudi 29 octobre au soir le design du nouveau stade qui remplacera l’actuel Giuseppe Meazza à San Siro. Le tout nouveau Generali Stadium, qui verra le jour et devrait être inauguré pour le début de la saison 2031-2032, est assurément séduisant et présentera des caractéristiques uniques. Mais surtout, les seuls droits de dénomination garantiront des revenus considérables aux deux clubs.

Mais un stade, ce sont aussi les billets et les abonnements. Combien faudra-t-il payer pour voir jouer l’Inter et l’AC Milan dans le nouveau stade ? Pour l’instant, ce ne sont que des hypothèses. Mais en examinant les études de cas d’autres clubs comparables, comme l’Atlético de Madrid et Tottenham (les deux clubs ont d’ailleurs ouvertement déclaré s’être inspirés de leurs stades et de leurs installations), on peut déjà envisager deux scénarios possibles.

  • LA POLITIQUE TARIFAIRE DÉJÀ À LA HAUSSE À SAN SIRO

    Il convient tout d’abord de préciser et de souligner que, ces dernières années déjà, à l’actuel stade Giuseppe Meazza de San Siro, l’Inter comme l’AC Milan ont choisi de valoriser les événements organisés au stade en menant une politique de forte hausse des prix des billets à l’unité et des abonnements, avec une attention particulière portée aux grands matches.

    Depuis la saison 2019/2020, en ce qui concerne les abonnements saisonniers, l’Inter a mené une politique de hausse des prix d’environ 82 %, avec, bien sûr, de fortes différences selon les secteurs : leur prix moyen est passé de 503 € à 915 € (avec des pics à +118 % dans les secteurs orange et rouge centraux). L’AC Milan s’est arrêté à +51 % en médiane sur la même période, le prix moyen passant de 493 € à 745 € (la plus forte hausse concernant les fauteuils du secteur orange et la tribune d’honneur, avec des pics à +68 %).

    Pour les matches pris individuellement, les hausses sont toutefois bien plus importantes. Ainsi, sur les derniers derbies depuis 2022/2023, des augmentations allant jusqu’à +153 % ont été enregistrées (pour le troisième anneau, dont le prix est passé de 59 € à 149 €), avec même une légère hausse d’environ 9 % pour le secteur visiteurs, dont le prix s’est établi à environ 70 €.

  • À la longue, de nouvelles augmentations

    Évidemment, avec une inflation croissante, un coût de la vie qui ne cesse d’augmenter et devrait encore grimper, et cinq années à attendre avant l’inauguration, les prix devraient continuer à augmenter pendant ce séjour forcé à San Siro. Mais ensuite ?

    Avec le nouveau stade, que les clubs ont voulu d’une capacité de 71 500 places pour pouvoir afficher complet lors du plus grand nombre de matches possible, les deux clubs auront évidemment tendance, à terme, à augmenter encore les prix afin d’amortir intégralement leur investissement le plus rapidement possible.

    Pour la première saison, toutefois, les stratégies adoptées à l’étranger offrent deux approches différentes : celles de Tottenham et de l’Atlético de Madrid.

  • LA STRATÉGIE DE TOTTENHAM

    Après l’annonce de son départ de White Hart Lane et la construction du nouveau Tottenham Stadium de 62 000 places, Tottenham a entamé la saison 2018/2019 avec une hausse très limitée du prix des abonnements.

    Le prix minimum est en effet passé de 765 à 795 livres, soit une augmentation de 3,9 %, tandis que le prix maximum est passé de 1 895 livres à White Hart Lane à 1 995 livres dans le nouveau stade (+5,3 %).

    C’est toutefois le prix des billets à l’unité qui a enregistré la plus forte hausse. Le Tottenham Hotspur Supporters Trust a dénoncé des tarifs moyens en catégories B et C supérieurs de 30 % et de 50 % à ceux pratiqués à White Hart Lane. Pour les billets de catégorie C, le prix est passé de 30 livres à environ le double.

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  • ET CELLE DE L’ATLÉTICO

    Une capacité similaire, puisque l’ancien Wanda Metropolitano, aujourd’hui Riyadh Air Metropolitano, compte 68 000 places, mais une stratégie différente pour la saison d’inauguration du nouveau stade, après l’abandon de l’emblématique Vicente Calderon.

    L’Atlético Madrid avait même décidé de baisser le prix des abonnements grâce à une offre de places accrue : pour la catégorie la moins chère, il était passé de 325 € à 250 € lors de la saison 2017/18 (-23,1 %), et de 430 € à 325 € pour la deuxième catégorie, soit une baisse de 24,4 %.

    Depuis, le prix a toutefois augmenté régulièrement, atteignant en moyenne, pour la saison 2026/2027, un niveau supérieur de 38 % au tarif initial. Pour les places premium, la hausse dépasse 108 %, leur prix étant passé de 1 235 € à 2 572 € aujourd’hui.

    Pour les billets à l’unité, l’Atlético Madrid pratique en revanche des tarifs très différenciés selon les rencontres. Lors de la première saison, pour les affiches comme celles contre Barcelone et le Real Madrid, les variations allaient de -22 % pour les billets de catégorie inférieure à +7,1 % pour ceux de catégorie supérieure. Pour ces derniers, la hausse atteignait environ 30 % la saison dernière.

  • QUE FERONT L’INTER ET L’AC MILAN ?

    En passant d’une enceinte de grande capacité comme San Siro à une autre plus petite, le Generali Stadium, et surtout en développant les espaces d’hospitalité et les billets VIP, l’Inter et l’AC Milan ne pourront pas adopter une politique tarifaire similaire, du moins dans un premier temps, à celle de l’Atlético de Madrid. Le club espagnol a pu profiter de 18 000 places supplémentaires pour maintenir des prix encore plus bas qu’auparavant.

    Il est donc plus probable que les prix des places actuelles de San Siro connaissent encore de légères hausses au cours des prochaines années, afin d’aborder l’ouverture du nouveau stade avec une politique d’augmentation des prix somme toute modérée, mais certainement pas négative.

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