Il convient tout d’abord de préciser et de souligner que, ces dernières années déjà, à l’actuel stade Giuseppe Meazza de San Siro, l’Inter comme l’AC Milan ont choisi de valoriser les événements organisés au stade en menant une politique de forte hausse des prix des billets à l’unité et des abonnements, avec une attention particulière portée aux grands matches.

Depuis la saison 2019/2020, en ce qui concerne les abonnements saisonniers, l’Inter a mené une politique de hausse des prix d’environ 82 %, avec, bien sûr, de fortes différences selon les secteurs : leur prix moyen est passé de 503 € à 915 € (avec des pics à +118 % dans les secteurs orange et rouge centraux). L’AC Milan s’est arrêté à +51 % en médiane sur la même période, le prix moyen passant de 493 € à 745 € (la plus forte hausse concernant les fauteuils du secteur orange et la tribune d’honneur, avec des pics à +68 %).

Pour les matches pris individuellement, les hausses sont toutefois bien plus importantes. Ainsi, sur les derniers derbies depuis 2022/2023, des augmentations allant jusqu’à +153 % ont été enregistrées (pour le troisième anneau, dont le prix est passé de 59 € à 149 €), avec même une légère hausse d’environ 9 % pour le secteur visiteurs, dont le prix s’est établi à environ 70 €.