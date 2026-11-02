L’Inter et l’AC Milan ont dévoilé jeudi 29 octobre au soir le design du nouveau stade qui remplacera l’actuel Giuseppe Meazza à San Siro. Le tout nouveau Generali Stadium, qui verra le jour et devrait être inauguré pour le début de la saison 2031-2032, est assurément séduisant et présentera des caractéristiques uniques. Mais surtout, les seuls droits de dénomination garantiront des revenus considérables aux deux clubs.
Mais un stade, ce sont aussi les billets et les abonnements. Combien faudra-t-il payer pour voir jouer l’Inter et l’AC Milan dans le nouveau stade ? Pour l’instant, ce ne sont que des hypothèses. Mais en examinant les études de cas d’autres clubs comparables, comme l’Atlético de Madrid et Tottenham (les deux clubs ont d’ailleurs ouvertement déclaré s’être inspirés de leurs stades et de leurs installations), on peut déjà envisager deux scénarios possibles.