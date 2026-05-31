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« Nouveau défi » : la star de l'AC Milan aurait-elle ouvert la voie à un transfert vers Manchester United en évoquant « un autre championnat » ?
Leao pourrait quitter San Siro
L’avenir de la superstar milanaise Rafael Leao fait à nouveau parler. Dans une interview remarquablement franche, l’attaquant a évoqué ses ambitions professionnelles. Sous contrat à San Siro, le joueur de 26 ans a toutefois suggéré que son passage en Italie pourrait toucher à sa fin. La saison écoulée a été délicate, puisqu’il a souvent été aligné comme avant-centre, un rôle qui n’est pas le sien.
« Je pense avoir donné tout ce que j’avais à donner à Milan », a-t-il confié à Sport TV. « Ce club m’a aidé à grandir, m’a soutenu dans les moments difficiles et, heureusement, j’ai pu inscrire mon nom dans l’histoire des Rossoneri. Tout le monde a des rêves, des ambitions et des défis à relever. J’aspirerais à relever un nouveau défi dans un autre championnat. Si cela se concrétise, j’en serai très heureux, car je sais d’avoir accompli un bon travail à Milan. »
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Manchester United et Arsenal sont en alerte maximale.
Les déclarations de Rafael Leão devraient susciter l’intérêt de plusieurs cadors de la Premier League, notamment Manchester United. L’international portugais a récemment attisé les spéculations en confessant, lors d’un podcast, son penchant pour les Red Devils, motivé par son admiration pour Cristiano Ronaldo. Il a aussi cité Arsenal comme un autre club anglais qu’il apprécie suivre, plaçant ainsi les deux formations en alerte maximale alors qu’elles cherchent à renforcer leurs options offensives.
Le club lombard, actuellement en pleine transition après une cinquième place en Serie A manquant ainsi la qualification en Ligue des champions, doit assainir ses finances. Privé d’entraîneur principal et de dirigeants permanents, le board pourrait voir en son ailier vedette un actif transférable afin de financer un mercato estival de refonte.
Couisses du Milan : le chaos règne en coulisses
Les Rossoneri traversent actuellement un vide de pouvoir suite à un remaniement complet de leur direction sportive. En quête d’une nouvelle orientation après le départ de Massimiliano Allegri, le club aurait programmé une rencontre avec Oliver Glasner, l’ancien entraîneur de Crystal Palace, en vue du poste vacant.
L’instabilité institutionnelle, aggravée par l’absence de Ligue des champions, rend un départ plausible. Si Leao avait exprimé son souhait de se racheter sous la houlette de l’éminent conseiller Zlatan Ibrahimović, ses dernières déclarations laissent entrevoir un appétit grandissant pour les « plus hauts niveaux en Europe », que Milan ne peut actuellement pas lui offrir.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la Coupe du monde 2026.
Avant d’envisager l’étape suivante de sa carrière en club, Rafael Leao se consacre pleinement à ses engagements internationaux avec le Portugal. Convoqué pour la Coupe du monde 2026, l’attaquant entend briller lors de la compétition afin de valoriser son profil sur la scène mondiale, avant d’analyser sereinement les meilleures options pour son avenir sportif.
« L’essentiel pour moi, c’est la Coupe du monde. Je veux y réussir et aider mon équipe nationale. Ensuite, au moment opportun, j’examinerai les meilleures options pour la suite de ma carrière, afin de continuer à progresser au plus haut niveau en Europe », a-t-il déclaré. Suivi de près par plusieurs clubs d’élite, l’issue de la campagne portugaise pourrait déterminer le futur point de chute de l’un des attaquants les plus prometteurs du continent.