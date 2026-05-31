« Nouveau défi » : la star de l'AC Milan aurait-elle ouvert la voie à un transfert vers Manchester United en évoquant « un autre championnat » ?

L’avenir de la superstar milanaise Rafael Leao fait à nouveau parler. Dans une interview remarquablement franche, l’attaquant a évoqué ses ambitions professionnelles. Sous contrat à San Siro, le joueur de 26 ans a toutefois suggéré que son passage en Italie pourrait toucher à sa fin. La saison écoulée a été délicate, puisqu’il a souvent été aligné comme avant-centre, un rôle qui n’est pas le sien.

« Je pense avoir donné tout ce que j’avais à donner à Milan », a-t-il confié à Sport TV. « Ce club m’a aidé à grandir, m’a soutenu dans les moments difficiles et, heureusement, j’ai pu inscrire mon nom dans l’histoire des Rossoneri. Tout le monde a des rêves, des ambitions et des défis à relever. J’aspirerais à relever un nouveau défi dans un autre championnat. Si cela se concrétise, j’en serai très heureux, car je sais d’avoir accompli un bon travail à Milan. »



