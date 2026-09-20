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Nouveau coup dur ! Tino Livramento devrait manquer son rassemblement avec l’Angleterre après une nouvelle blessure à l’entraînement de Newcastle
Un contretemps à l’entraînement ruine le retour en Angleterre
Le défenseur polyvalent de Newcastle attendait avec impatience de représenter à nouveau son pays après un été difficile. Un problème au mollet avait auparavant mis fin à ses espoirs de disputer la Coupe du monde 2026, et il n’avait réussi à faire que deux apparitions en sortant du banc pour Newcastle depuis son retour dans le groupe.
Cependant, le désastre a frappé vendredi alors que Livramento se préparait pour le match de Premier League de Newcastle contre Hull. Alors qu’il devait être titulaire pour l’équipe de Matthias Jaissle en raison d’une liste de blessés qui s’allongeait à St James' Park, il a contracté un problème non précisé lors de la dernière séance.
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Matthias Jaissle confirme une IRM pour un défenseur
L'entraîneur de Newcastle, Jaissle, a exprimé sa frustration face à la situation, d'autant plus que le joueur de 23 ans venait tout juste de retrouver la compétition, avec une brève entrée d'une minute lors du match nul 2-2 contre Bournemouth avant de disputer 32 minutes en tant que remplaçant lors de la défaite 4-1 face à Leeds. Le technicien allemand a révélé que la gêne était apparue soudainement, ne laissant au staff médical d'autre choix que d'envoyer le latéral pour des examens complémentaires.
Évoquant la blessure, Jaissle a expliqué la situation aux médias : « Il a ressenti une gêne après l'entraînement. Il passera une IRM, mais c'est tout ce que j'ai à dire de mon côté. » Malgré son absence, Newcastle a réussi à s'imposer 2-1 contre Hull City samedi, portant son total à huit points en Premier League.
Alexander-Arnold reçoit une bouée de sauvetage avec l’Angleterre
Quelle que soit la situation de Livramento, Trent Alexander-Arnold, du Real Madrid, avait déjà assuré son retour en sélection après avoir été inclus dans la dernière liste de Tuchel. Le joueur de 27 ans avait été un absent de marque de la Coupe du monde, qu’il avait suivie depuis chez lui tandis que l’Angleterre terminait troisième, mais son début de parcours solide en Liga lui a valu un rappel officiel. Avec trois titularisations avec le Real Madrid cette saison, l’ancien de Liverpool devait déjà renforcer le poste d’arrière droit avant le nouveau coup dur lié à la blessure de Livramento.
Le retour a été long pour Alexander-Arnold, dont la dernière apparition avec l’équipe nationale remontait à plus d’un an. Il a joué pour la dernière fois avec l’Angleterre en entrant en jeu lors d’une victoire 1-0 contre l’Andorre en juin 2025.
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Le prochain test de l’Angleterre en Ligue des nations
L’Angleterre s’apprête à vivre une prochaine trêve internationale chargée, avec quatre matches de Ligue des nations de l’UEFA au programme pour l’équipe de Tuchel. L’Angleterre recevra l’Espagne, championne du monde, à Wembley le samedi 26 septembre, avant de se déplacer pour affronter la République tchèque trois jours plus tard, le 29 septembre. Elle reprendra ensuite la route pour défier la Croatie le 3 octobre, avant de rentrer au pays pour recevoir la République tchèque lors du match retour le 6 octobre.
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