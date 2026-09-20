Le défenseur polyvalent de Newcastle attendait avec impatience de représenter à nouveau son pays après un été difficile. Un problème au mollet avait auparavant mis fin à ses espoirs de disputer la Coupe du monde 2026, et il n’avait réussi à faire que deux apparitions en sortant du banc pour Newcastle depuis son retour dans le groupe.

Cependant, le désastre a frappé vendredi alors que Livramento se préparait pour le match de Premier League de Newcastle contre Hull. Alors qu’il devait être titulaire pour l’équipe de Matthias Jaissle en raison d’une liste de blessés qui s’allongeait à St James' Park, il a contracté un problème non précisé lors de la dernière séance.