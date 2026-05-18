Nouveau coup dur pour l'Espagne sur le plan des blessures ! Fermin Lopez, joueur du FC Barcelone, va subir une opération pour une fracture du métatarse, mettant fin à ses espoirs de Coupe du monde

Les festivités de fin de saison du FC Barcelone ont été assombries par l'annonce d'une grave blessure au pied subie par Fermin, qui devrait l'empêcher de participer à la prochaine Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain, devenu un pilier tant en club qu'en sélection nationale, s'est blessé dimanche lors de la victoire 3-1 en Liga contre le Real Betis.

Remplacé à la mi-temps au Spotify Camp Nou après avoir manifesté une vive gêne, le milieu de terrain semblait simplement victime d’une mesure de précaution. Les examens médicaux ont toutefois confirmé l’étendue de la lésion, laissant le joueur et ses supporters désemparés à l’aube de l’été.







