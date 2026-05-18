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Nouveau coup dur pour l'Espagne sur le plan des blessures ! Fermin Lopez, joueur du FC Barcelone, va subir une opération pour une fracture du métatarse, mettant fin à ses espoirs de Coupe du monde
Coup dur pour le Barça et l’Espagne : une blessure majeure est venue bouleverser leurs plans.
Les festivités de fin de saison du FC Barcelone ont été assombries par l'annonce d'une grave blessure au pied subie par Fermin, qui devrait l'empêcher de participer à la prochaine Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain, devenu un pilier tant en club qu'en sélection nationale, s'est blessé dimanche lors de la victoire 3-1 en Liga contre le Real Betis.
Remplacé à la mi-temps au Spotify Camp Nou après avoir manifesté une vive gêne, le milieu de terrain semblait simplement victime d’une mesure de précaution. Les examens médicaux ont toutefois confirmé l’étendue de la lésion, laissant le joueur et ses supporters désemparés à l’aube de l’été.
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Le FC Barcelone a officialisé la décision : l’opération est confirmée.
Le club catalan a rapidement clarifié la situation en diffusant un communiqué officiel lundi. Les craintes étaient fondées : le club a confirmé que le joueur formé à La Masia devra être opéré pour soigner sa fracture du cinquième métatarse du pied droit.
« Le milieu de terrain Fermin Lopez s’est fracturé le cinquième métatarsien du pied droit lors de la rencontre face au Betis. Une intervention chirurgicale est prévue », a annoncé le club dans un communiqué.
Les espoirs de la Coupe du monde 2026 sont en miettes.
Bien que le FC Barcelone n’ait pas encore fixé de délai précis pour son retour, une fracture du cinquième métatarsien implique généralement une convalescence d’au moins six à huit semaines. Or, l’Espagne doit débuter sa campagne de Coupe du monde contre le Cap-Vert le 15 juin : le calendrier ne joue donc pas en faveur de Fermin.
Le sélectionneur espagnol De la Fuente comptait bien inclure le milieu de terrain énergique dans sa liste définitive, qui doit être dévoilée lundi prochain. Mais cette blessure l’obligera à chercher un remplaçant. Fermin manquera également le dernier match de Liga de Barcelone, face à Valence, le week-end prochain.
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Un coup dur pour les projets de l'Espagne
La perte de Fermin est un coup dur pour la Roja, qui voyait en le milieu du FC Barcelone un atout tactique majeur grâce à sa capacité à marquer depuis l’entrejeu. Son absence s’ajoute aux problèmes de la sélection nationale alors qu’elle se prépare à disputer une nouvelle compétition internationale, la jeune sensation Lamine Yamal étant déjà écartée en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Du côté du Barça, l’objectif est désormais d’assurer une rééducation sans accroc pour le milieu de 23 ans, afin qu’il aborde la préparation de la saison 2026-2027 dans les meilleures conditions.