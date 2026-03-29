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Nouveau coup dur pour Arsenal : Piero Hincapie a dû quitter le stage de l'Équateur
L'Équateur libère Hincapie pour qu'il passe des examens médicaux
L'équipe nationale équatorienne de football a poursuivi ses préparatifs ce dimanche à l'Estadio Ontime Butarque de Leganés, près de Madrid, mais sans l'un de ses piliers défensifs. Hincapie était le grand absent de cette séance, alors que l'équipe se préparait à se rendre à Eindhoven pour son prochain match amical contre les Pays-Bas. Le défenseur a dû déclarer forfait en raison d'un problème physique, et aucun risque n'a été pris à ce stade de la saison. La décision de retirer le joueur du stage a été prise conjointement par la Fédération équatorienne de football et le staff médical d'Arsenal afin d'éviter que le problème ne s'aggrave.
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Beccacece contraint de s'adapter
Le sélectionneur de l'Équateur, Sebastián Beccacece, ressent lui aussi les conséquences du départ de Hincapie alors qu'il s'efforce de peaufiner son effectif en vue de la Coupe du monde. Le technicien argentin a dû mener la dernière séance d'entraînement à Madrid sans plusieurs titulaires habituels, qui sont restés à l'écart du terrain de Butarque tandis que le reste du groupe se préparait pour le match amical contre les Pays-Bas. Outre Hincapie, la Fédération équatorienne de football a également annoncé que Denil Castillo avait été renvoyé chez lui.
Arteta est confronté à un casse-tête défensif
La situation de Hincapie est la plus urgente pour Arsenal, Mikel Arteta ayant déjà dû composer avec plusieurs problèmes physiques au sein de sa défense cette saison. La perte d'un joueur doté de la polyvalence tactique de Hincapie constituerait un revers majeur pour le club du nord de Londres. Le joueur de 24 ans s'est imposé comme un élément essentiel de la défense d'Arsenal depuis son transfert très médiatisé en Premier League. Sa capacité à évoluer aussi bien au poste d'arrière gauche qu'en défense centrale a fait de lui un atout inestimable au cours de la saison actuelle.
Arsenal a déjà vu trois de ses joueurs renvoyés chez eux après leur sélection en équipe d'Angleterre – Declan Rice, Bukayo Saka et Noni Madueke – tandis que Gabriel Magalhaes et William Saliba ont dû se retirer respectivement des équipes du Brésil et de la France.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Hincapie ?
Le club attend désormais les résultats des examens médicaux pour savoir si Hincapie pourra prendre part à son prochain match de Premier League. Alors que la saison nationale touche à sa fin, les Gunners espèrent recevoir des nouvelles rassurantes le plus tôt possible. Arsenal affrontera Southampton en quarts de finale de la FA Cup la semaine prochaine, avant de se rendre chez le Sporting en Ligue des champions.