La situation de Hincapie est la plus urgente pour Arsenal, Mikel Arteta ayant déjà dû composer avec plusieurs problèmes physiques au sein de sa défense cette saison. La perte d'un joueur doté de la polyvalence tactique de Hincapie constituerait un revers majeur pour le club du nord de Londres. Le joueur de 24 ans s'est imposé comme un élément essentiel de la défense d'Arsenal depuis son transfert très médiatisé en Premier League. Sa capacité à évoluer aussi bien au poste d'arrière gauche qu'en défense centrale a fait de lui un atout inestimable au cours de la saison actuelle.

Arsenal a déjà vu trois de ses joueurs renvoyés chez eux après leur sélection en équipe d'Angleterre – Declan Rice, Bukayo Saka et Noni Madueke – tandis que Gabriel Magalhaes et William Saliba ont dû se retirer respectivement des équipes du Brésil et de la France.