Nouveau coup de maître du BVB sur le marché des transferts : Alexandra Popp va bénéficier d’un renfort de marque au Borussia Dortmund

« Grâce à son expérience au plus haut niveau, elle sera un pilier essentiel de notre équipe et contribuera de manière décisive à la réalisation de nos objectifs sportifs dans les années à venir », a déclaré la directrice générale Svenja Schlenker à propos de l’ancienne gardienne du Bayern, qui a remporté le championnat avec les Munichoises en 2015 et 2016. En 2019, Zinsberger a rejoint Londres.

« Le projet ambitieux m’a tout de suite convaincue », explique Zinsberger, qui a remporté la Ligue des champions avec Arsenal l’an dernier. « J’ai senti l’énergie qui anime le club. Ici, chacune veut atteindre l’objectif suprême : la Bundesliga. Je veux en être. » Depuis octobre dernier, la gardienne n’a plus disputé de match en raison d’une rupture des ligaments croisés.

Ce recrutement de prestige renforce l’effectif du Borussia Dortmund, qui a récemment échoué à accéder à la 2^e division. Les ex-internationales Jacqueline Meißner, Ramona Maier et Lena Ostermeier arrivent de l’SGS Essen, fraîchement relégué de Bundesliga, tandis que Ricarda Walkling et Lara Schmidt rejoignent le club en provenance du Werder Brême. Le poste de directeur sportif est confié à Ralf Kellermann, ancien cadre du VfL Wolfsburg.