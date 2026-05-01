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Nouveau contrat ou retraite ? À 40 ans, l’avenir de Luka Modric fait l’objet de toutes les spéculations : la légende du Real Madrid, lauréate du Ballon d’Or, soigne actuellement une blessure à l’AC Milan
Victime d’une blessure, Luka Modric doit revoir ses plans et envisager la suite de sa carrière.
Luka Modric est forfait pour le reste de la saison de Serie A après s’être fracturé la pommette lors d’un choc avec Manuel Locatelli, durant le match nul 0-0 entre l’AC Milan et la Juventus. Le milieu de terrain croate doit subir une intervention chirurgicale et manquera les quatre dernières journées de championnat avec les Rossoneri.
Malgré ce contretemps, la volonté du joueur de 40 ans de continuer à jouer reste intacte. Selon La Gazzetta dello Sport, l’ancienne star du Real Madrid serait enclin à activer une clause de prolongation d’un an dans son contrat avec Milan.
Pivot essentiel du milieu de terrain des Rossoneri cette saison, il a disputé davantage de minutes que lors de chacune de ses cinq dernières années à Madrid et entend bien terminer sa carrière sur une note qu’il aura choisie.
- AFP
La motivation de Modric à continuer à jouer
Selon ce rapport, la principale motivation de Modric serait la perspective de terminer sa carrière au plus haut niveau du football européen. En restant à San Siro, il aurait l’occasion de briguer une dernière Ligue des champions.
Le milieu de terrain entretient une complicité tactique avec l’entraîneur Massimiliano Allegri, qui s’appuie sur lui pour dicter le tempo du jeu. La direction milanaise se dit prête à prolonger son contrat avec l’accord du joueur, signe du respect mutuel depuis son arrivée.
Les ambitions en Ligue des champions guident ce choix stratégique.
La perspective d’un retour en Ligue des champions pèse lourd dans la décision de Modric. Alors que Milan vise une place dans le top 4, l’opportunité de propulser de nouveau le club sur la scène européenne la plus prestigieuse reste extrêmement séduisante.
Outre ses performances sur le terrain, le milieu de terrain est devenu une voix écoutée dans le vestiaire. Les jeunes joueurs voient en l’ancien Ballon d’Or un mentor et un modèle de professionnalisme, ce qui amplifie encore l’importance de sa présence au sein du groupe. Si son ancien club, le Dinamo Zagreb, s’est manifesté, Modric semble déterminé à poursuivre sa carrière au plus haut niveau.
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La Coupe du monde retient l’attention avant la décision finale.
Avant de statuer sur son avenir club, Luka Modric doit d’abord se concentrer sur sa préparation physique en vue de la Coupe du monde 2026 avec la sélection croate, qui pourrait bien être son dernier tournoi international.
Deux options se dessinent : prolonger d’une dernière saison à Milan ou tirer sa révérence. Dans ce second cas, il pourrait officialiser sa retraite sur la pelouse du San Siro.