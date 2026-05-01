Luka Modric est forfait pour le reste de la saison de Serie A après s’être fracturé la pommette lors d’un choc avec Manuel Locatelli, durant le match nul 0-0 entre l’AC Milan et la Juventus. Le milieu de terrain croate doit subir une intervention chirurgicale et manquera les quatre dernières journées de championnat avec les Rossoneri.

Malgré ce contretemps, la volonté du joueur de 40 ans de continuer à jouer reste intacte. Selon La Gazzetta dello Sport, l’ancienne star du Real Madrid serait enclin à activer une clause de prolongation d’un an dans son contrat avec Milan.

Pivot essentiel du milieu de terrain des Rossoneri cette saison, il a disputé davantage de minutes que lors de chacune de ses cinq dernières années à Madrid et entend bien terminer sa carrière sur une note qu’il aura choisie.