Selon le magazine « kicker », le défenseur central prolongera son contrat avec le BVB jusqu’en 2031. Le club de Bundesliga devrait l’annoncer prochainement.
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Nouveau contrat ou départ ? La décision concernant l’avenir de Nico Schlotterbeck semble désormais actée
Selon ces informations, les dernières discussions entre le camp de Schlotterbeck et le directeur général Lars Ricken, ainsi que le directeur sportif Ole Book, se seraient déroulées de manière positive, aboutissant à un accord satisfaisant pour les deux parties.
Selon plusieurs sources, la principale pierre d’achoppement portait sur l’insertion d’une clause de départ. D’après le magazine kicker, l’international allemand aurait finalement obtenu, dans son nouveau contrat, la possibilité de partir en cas d’offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros, fourchette déjà évoquée ces derniers temps.
Cette clause ne s’appliquerait qu’à une short-list de grands clubs, ce qui offre à Schlotterbeck la chance de se mettre en valeur dès la Coupe du monde et d’attirer un cador en cas de belles performances. Le BVB dispose désormais d’une garantie : le défenseur de 26 ans ne pourra pas partir libre à l’issue de la saison prochaine. Sans cet accord, une séparation immédiate aurait été possible.
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Selon nos informations, le défenseur central Nico Schlotterbeck percevrait désormais un salaire inférieur aux attentes.
Schlotterbeck devient, lui, le joueur le mieux payé du Borussia. D’après le magazine « kicker », il percevrait un salaire fixe de dix millions d’euros, susceptible d’augmenter via des primes liées aux performances. Il ne touchera toutefois pas les 14 millions d’euros annuels évoqués récemment.
Un accord semblait déjà se dessiner pendant la trêve internationale, mais le défenseur central l’avait lui-même démenti après la rencontre de l’équipe nationale allemande face au Ghana. Les négociations semblent désormais définitivement closes.