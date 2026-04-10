Selon ces informations, les dernières discussions entre le camp de Schlotterbeck et le directeur général Lars Ricken, ainsi que le directeur sportif Ole Book, se seraient déroulées de manière positive, aboutissant à un accord satisfaisant pour les deux parties.

Selon plusieurs sources, la principale pierre d’achoppement portait sur l’insertion d’une clause de départ. D’après le magazine kicker, l’international allemand aurait finalement obtenu, dans son nouveau contrat, la possibilité de partir en cas d’offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros, fourchette déjà évoquée ces derniers temps.

Cette clause ne s’appliquerait qu’à une short-list de grands clubs, ce qui offre à Schlotterbeck la chance de se mettre en valeur dès la Coupe du monde et d’attirer un cador en cas de belles performances. Le BVB dispose désormais d’une garantie : le défenseur de 26 ans ne pourra pas partir libre à l’issue de la saison prochaine. Sans cet accord, une séparation immédiate aurait été possible.