Mainoo a vécu un dimanche mémorable à Old Trafford. Entré en jeu à la 77^e minute, il a offert la victoire à Manchester United face à Liverpool, scellant ainsi la qualification des Red Devils pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Les Red Devils avaient d’abord pris les devants grâce à Matheus Cunha et Benjamin Sesko, mais les visiteurs avaient répliqué par Dominik Szoboszlai et Cody Gakpo pour revenir à 2-2. Alors que le match semblait se diriger vers un partage, Mainoo a surgi pour inscrire son premier but de la saison en Premier League, concluant de la meilleure manière une semaine marquée par la signature d’un nouveau contrat de cinq ans avec le club de son enfance.