Getty Images Sport
Traduit par
Nouveau chant dédié à Kobbie Mainoo : les supporters de Manchester United ont imaginé une chanson géniale intitulée « On ne peut pas jouer sans toi » pour le milieu de terrain anglais
Mainoo, l’homme du match, a brillé lors d’une rencontre haletante riche en buts.
Mainoo a vécu un dimanche mémorable à Old Trafford. Entré en jeu à la 77^e minute, il a offert la victoire à Manchester United face à Liverpool, scellant ainsi la qualification des Red Devils pour la Ligue des champions de la saison prochaine.
Les Red Devils avaient d’abord pris les devants grâce à Matheus Cunha et Benjamin Sesko, mais les visiteurs avaient répliqué par Dominik Szoboszlai et Cody Gakpo pour revenir à 2-2. Alors que le match semblait se diriger vers un partage, Mainoo a surgi pour inscrire son premier but de la saison en Premier League, concluant de la meilleure manière une semaine marquée par la signature d’un nouveau contrat de cinq ans avec le club de son enfance.
Refrain inspiré de Billy Ocean
Âgé de 21 ans, le milieu de terrain recevait le titre de « Joueur du match » lors d’une interview d’après-match accordée à Sky Sports. Depuis la tribune Stretford End, les supporters scandaient un nouveau chant célébrant ce produit du centre de formation. Sur l’air du classique de 1976 « Love Really Hurts Without You » popularisé par la légende de la soul Billy Ocean, les paroles soulignent l’importance croissante de l’international anglais dans le dispositif tactique de Carrick.
Les paroles, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, soulignent l’importance croissante de l’international anglais dans le dispositif tactique de Carrick. Les fidèles supporters de United chantaient : « Mainoo, United ne peut pas jouer sans toi, United ne peut pas jouer sans toi. Et tu me brises le cœur quand tu n’es pas titulaire. Mainoo, United ne peut pas jouer sans toi, United ne peut pas jouer sans toi. »
Les supporters réagissent à ce « véritable tube »
Les réseaux sociaux ont rapidement été submergés d’éloges pour ce nouvel hymne, les supporters se réjouissant que la jeune star bénéficie enfin d’une reconnaissance individuelle depuis les tribunes. Sur Pe Sport Bible, un fan a commenté une vidéo de l’hymne en chantant : « Mainoo a enfin son chant, et en plus c’est un tube », tandis qu’un autre a simplement qualifié la mélodie de « véritable perle ».
La créativité des supporters mancuniens, qu’ils soient à domicile ou en déplacement, a également été saluée. Un troisième fan a ainsi affirmé : « Je suis évidemment très partial, mais nous sommes de loin le club le plus original en matière de chants. » Un dernier a conclu : « Enfin un chant pour Mainoo, et il déchire vraiment. Old Trafford doit l’entonner dès la première minute du prochain match. Partagez ça partout. »
- Getty Images Sport
« Je rêvais de moments comme celui-ci »
Visiblement ému par l'accueil qui lui a été réservé, Mainoo a exprimé sa fierté après le coup de sifflet final. Il a déclaré à Sky Sports : « J'ai aperçu quelques membres de ma famille dans les tribunes. C'est une chance incroyable de pouvoir jouer ici et de marquer ici. Je rêvais de moments comme celui-ci ; le jeune Kobbie aurait été aux anges. »
Prochain rendez-vous pour Mainoo : United se rendra à Sunderland le week-end prochain.